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"Группы смерти" всё ещё живы. Почему не работает закон

Группы смерти всё ещё живы. Почему не работает закон Фото: Sam Wordley / Shutterstock.com

В соцсети "ВКонтакте" до сих пор можно найти десятки так называемых "групп смерти", организаторы которых могут заманивать детей и доводить их до самоубийства. Максимально массовыми "группы смерти" были несколько лет назад. Тогда ситуацию удалось переломить, но такие паблики в соцсетях ещё остались. В России есть законы, которые могли бы положить этому конец, но они не работают. В чём же проблема?

"Группы смерти" – это по-настоящему опасное и крайне трагическое явление для нашей страны, большая социальная проблема. Несколько лет назад мы столкнулись с массовыми детскими самоубийствами детей в России. Выяснилось, что большинство погибших состояли в "группах смерти", куда кураторы заманивали детей и заставляли их играть в "игру", у которой был только один конец – смерть.

За последние годы на проблему неоднократно обращали внимание, высказывался по этой теме и президент России Владимир Путин, назвавший в 2020 году организаторов "групп смерти" "мразью". В России между тем появились законы, которые могли бы навести порядок, исключить возможность заманивания детей в такие группы. Но законы эти не работают, а власти как будто не спешат с этим что-то делать.

Что это за группы и воскресают ли "синие киты"?

"Синий кит" – это название одной из самых известных "групп смерти" в прошлые годы. В "ВКонтакте" и сейчас можно встретить паблики, имеющие отсылки к той группе и её аналогам, или некое упоминание "китов" в увязке с отвлечёнными понятиями ("космические киты" и т. п.). Мы не можем утверждать сегодня, что "синие киты" окончательно побеждены и что наших детей, как и тогда, не пытаются обработать. Нет, такие группы есть и они работают.

Информация о "группах смерти" стала активно распространяться в 2017 году после материалов СМИ, которые на примере истории покончившей с собой девочки рассказывали о методике работы таких "групп". Расследование вызвало широкий общественный резонанс и, очевидно, отчасти предотвратило новые волны самоубийств детей и подростков.

Организаторы "групп смерти" умело пользовались особенностями психики детей и подростков, их проблемами в школе, в общении с родителями или сверстниками. Детям на полном серьёзе промывали мозги, вдалбливали им в головы, что они "лишние" на этой планете, что они "биомусор", от которого они могут избавить всех, убив себя. Чтобы ребёнок не отказался от своих планов, ему "помогали". Убеждали его в том, что он "урод", а если это девочка – что она "толстая" или "тупая". Если причина в крушении отношений, то помогали развить комплекс вины.

Проблема приобрела массовый характер. Центральным понятием для таких групп была "игра", которая позволяла детям повышать свой статус в сообществе. И тут снова мы должны говорить об умелом манипулировании детьми, так как им позволяли чувствовать себя значимыми, членами некоего "секретного сообщества", о котором никто не знает. Но как об этом могли не догадаться родители? Ведь ребёнок, который часами просиживает в соцсети, – это и странно, и подозрительно.

Но и тут организаторы придумали уловку. "Разбуди меня в 4.20" – так назывался ещё один раскрученный преступниками паблик. Детей будили в это время и примерно полтора часа они проводили в общении с другими членами, обсуждении способов самоубийства, а также хвастались травмами, которые нанесли себе сами. Нанесение себе травм было одним из обязательных заданий, которые выполнял ребёнок. В определённый момент организаторы составляли "календарь самоубийств" – в какой день кто из участников и каким способом должен покончить с собой. Не убить себя означало "струсить", лишиться уважения членов сообщества.

С ноября 2015 года по апрель 2016 года в России произошло 130 самоубийств детей, почти все они были членами одних и тех же "групп смерти". По данным Следственного комитета, всего в 2016 году покончили с собой 720 детей, а в 2015 году суицид совершили 504 ребёнка. В 2017 году в "ВКонтакте" насчитывалось не менее полутора тысяч "групп смерти".

Почему закон не работает?

17 июля 2017 года один из организаторов "групп смерти", 21-летний Филипп Будейкин, был приговорён к заключению в колонии на три года и четыре месяца (вышел на свободу в апреле 2019 года). Были допрошены его подельники, которые также состояли в "группе".

Но самоубийства детей не прекратились. Администраторы таких групп всегда имели резервную копию информации и контактов. Как только паблик закрывали, они снова его воссоздавали по новому адресу и вновь приглашали туда тех же детей. Там вновь размещались видео о суициде, депрессивные картинки, песни с намёками на уход из жизни и прочий информационный мусор на соответствующую тематику.

1 февраля 2021 года в России вступили в силу поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации", получившие название "закон о самоцензуре соцсетей". Закон ввёл понятие "владелец публичной сети" и определил род его деятельности как распространение информации в интернете. Такой соцсетью считается ресурс с посещаемостью более 500 тысяч пользователей в сутки.

Закон даёт на удаление противоправного контента соцсети одни сутки. То есть отныне соцсети должны сами выявлять "группы смерти", паблики экстремистов, поклонников "колумбайна" (стрельбы в школе), любителей наркотиков и так далее. Казалось бы, вот вам и способ борьбы. Но он не работает.

Дело в том, что закон не предусматривает никакой ответственности для соцсетей, не выявивших самостоятельно и не удаливших противоправный контент. Как пояснил 1 февраля глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, авторы документа надеются на добровольное исполнение его требований соцсетями.

Но какая соцсеть будет тратить время, деньги и ресурсы на такую самоцензуру? Хинштейн напомнил, что ответить за противоправный контент соцсети могут лишь тогда, когда не выполнят требования Роскомнадзора по его удалению. Получается, что для того, чтобы ведомство узнало о наличии "группы смерти" или террористического паблика, оно должно найти его самостоятельно или же получить жалобы от пользователей, а самоцензура соцсетей тут совершенно ни при чём.

При этом нередко соцсеть сначала должна получить предписание Роскомнадзора, который перед этим составляет запрос на блокировку, сводя в один текст мнения целого ряда экспертов, признавших аккаунт деструктивным. То есть на закрытие паблика может уйти неделя, а откроется снова он уже через пять минут.

Закон также обязывает Роскомнадзор составить реестр соцсетей. Однако с момента вступления закона в силу этого реестра на сайте ведомства пока не появилось. Согласно порядку, сначала Роскомнадзор отправляет владельцу соцсети уведомление о включении его сайта в реестр, и лишь спустя не более чем два месяца соцсеть обязана включить в собственные правила работы нормы этого закона.

Сегодня борьбу с "группами смерти" и другими деструктивными сообществами в интернете ведёт Лига безопасного интернета (ЛБИ). Кстати, во многом благодаря усилиям специалистов Лиги, работавших совместно с ФСБ, в 2017 году удалось нанести по "группам смерти" удар, от которого они уже не оправились. В связи со вступлением в силу закона о самоцензуре соцсетей глава ЛБИ Екатерина Мизулина говорила:

Мы призываем Роскомнадзор не медлить с созданием реестра, чем быстрее он будет создан, тем быстрее заработает сам закон и быстрее соцсети в России будут очищаться от запрещённой информации.

И как с этим быть?

Получается парадоксальная ситуация. В России принимается закон, который должен заставить соцсети самостоятельно выявлять и удалять запрещённую информацию. Но они этого не делают (возможно, пока). Ответственности по закону для них нет никакой. Точнее, к ним теоретически можно применить положения законодательства России, например, о недопустимости распространения порнографии, пропаганды насилия или разжигания розни. Но это также не будет иметь отношения к тому, чтобы работал принцип самоцензуры.

Пока что в отношении "групп смерти" действует обычный заявительный порядок, в результате которого Роскомнадзор может вынести соцсети предписание об удалении паблика или блокировке аккаунта. За невыполнение могут уже последовать санкции со стороны Роскомнадзора.

К этому следует добавить, что пока неясно, как будет работать закон о самоцензуре соцсетей в отношении иностранных ресурсов. Например, YouTube, TikTok или Facebook. К ним будет применяться та же схема, по которой Роскомнадзор уже наказал Twitter замедлением работы и перспективами блокировки в России. И только если "приземлить" западную соцсеть в России, то есть потребовать от неё открыть представительство, можно будет рассчитывать на результат. Однако соответствующий закон пока находится в стадии разработки.

То есть сейчас "группы смерти" всё ещё существуют, потому что процесс очищения соцсетей идёт очень медленно и бюрократично. Их закрывают, но они открываются вновь. Мы хотим верить, что бума "групп смерти" уже не будет, но прямо сейчас исходящая от них угроза остаётся очень опасной как для детей, так и для взрослых.

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