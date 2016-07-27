Украинский министр: “Матерей-одиночек нужно лишить пособий и отправить работать, а не сидеть на детских деньгах”

Украинское правительство обвинило матерей-одиночек в бюджетных проблемах страны.

Такой вывод следует из недавних скандальных заявлений министра соцполитики Андрея Ревы.

“Матерям помощь давать не следует. Их нужно отправить работать, а не сидеть на детских деньгах”, – заявил чиновник в интервью украинскому сайт “Главком”.

Также по мнению Ревы, за 10 лет количество матерей-одиночек на Украине выросло в 22 раза, а все потому, что государство стало платить матерям значительную денежную помошь.

“Я видел матерей-одиночек, у которых семеро детей. Это ненормально” – возмущается министр.

Заявления Ревы высмеял экс-чиновник Януковича Сергей Арбузов.

“Правительство нашло виновников бюджетных проблем в стране. Это не вороватые чиновники, не инвестбанкиры, разрушившие банковскую систему. И даже не министры с заграничными паспортами, вовремя сбежавшие. На самом деле, по мнению Министра социальной политики, казне угрожают матери-одиночки. Оказывается, 22-кратный рост матерей-одиночек в Украине за последнее десятилетие стал ответом на увеличение материального обеспечения неполных семей. Нелепейшее заявление. Господин Рева явно нуждается в небольшом ликбезе”,- написал Арбузов на своей страничке в соцсети.

Арбузов привел официальную статистику Госстата, согласно которой, на протяжении 2005-2015 годов доля детей, рожденных вне зарегистрированного брака, остается практически неизменной – 20-21%. Т.е. в неполных семьях ежегодно рождалось около 100 тысяч детей. Рост удельного веса детей, рожденных женщинами, не состоящими в зарегистрированном браке, произошел в предыдущее десятилетие – с 13,2% в 1995 году до 20,4% в 2004 году.

“Министр может удивиться, но в последние 10 лет растет число зарегистрированных браков – с 7,1 на 1000 человек в 2005 году до 7,8 на 1000 человек в 2015 году. В свою очередь, наблюдается благоприятная тенденция к снижению числа зарегистрированных разводов – со 183,5 тысяч или 3,9 на 1000 человек в 2005 году до 129,4 тысяч или 3,3 на 1000 человек в 2015 году”, – отмечает экс-чиновник Януковича.

По мнению Сергея Арбузова, министра социальной политики должны были бы волновать совсем другие тенденции.

“Например, в том же исследовании отмечается, что 490 тыс. матерей и отцов-одиночек постоянно отказывают себе в самом необходимом, кроме питания, из них 80 тыс. не могут обеспечить даже нормальное питание из-за крайне низких доходов. Да если бы могли главы неполных семей найти достойную работу, стали бы они просить подачку в менее чем 1,5 тыс. гривен? Министр всерьез считает, что эта сумма способна повлиять на регистрацию брака?”, – задается он риторическим вопросом.

“На самом деле, поток сознания министра свидетельствует о двух тенденциях. Первая – качество чиновников с каждым новым составом правительства неуклонно падает. Вторая – нет предела цинизму нынешней власти, которая уже начала засматриваться на деньги самых обездоленных”, – резюмирует экс-чиновник времен Януковича.