Полезные пищевые привычки, которые важно привить ребенку с детства

Старая поговорка гласит: «Ты то, что ты ешь». Хотя ни вы, ни ваш ребенок не превратитесь в буквальном смысле во фруктовый салат или буханку хлеба, тем не менее пища, которую мы едим, влияет на наши здоровье и самочувствие.
Вот какие полезные пищевые привычки необходимо привить ребенку, чтобы обеспечить ему долгую и здоровую жизнь:
1. Не отказываться от завтрака
Специалисты считают, что первый прием пищи за день очень важен, так как он запускает обмен веществ и обеспечивает организм так нужным ему после ночного перерыва «топливом». Для детей школьного возраста здоровый, питательный завтрак особенно ценен, потому что заряжает организм энергией, помогает улучшить концентрацию и повысить работоспособность в школе. Если ребенок уходит на учебу, не позавтракав, это грозит падением уровня глюкозы в крови, снижением настроения, упадком сил, проблемами с концентрацией внимания и общим ухудшением самочувствия.
Здоровый завтрак, который надолго снабжает организм энергией, должен включать сложные углеводы (например, овсянка, цельнозерновой хлеб), белки (яйца, творог, орехи), а также фрукты и овощи.
2. Есть всегда в одно и то же время
Регулярные приемы пищи в определенное время дня очень полезны для обмена веществ и пищеварения.
3. Каждый день есть овощи и фрукты
Овощи и фрукты — это источники витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки, которые необходимы и детям, и взрослым. Если сладкие фрукты дети обычно едят с удовольствием, то об овощах этого сказать нельзя. Старайтесь прививать детям любовь к овощам с самого раннего возраста — например, можно украшать ими другие блюда.
4. Не увлекаться сладостями
Хорошо известно, что чрезмерное потребление сахара, особенно в детском возрасте, может привести к проблемам с зубами, ожирению и повышению риска развития сахарного диабета 2-го типа. Конечно, полностью оградить ребенка от сладкого не получится, да и не нужно, но можно научить его получать удовольствие от натуральной сладости продуктов, а не от добавленного в них сахара — вместо конфет, печенья и сладких напитков предлагайте ему фрукты, ягоды, натуральные соки с мякотью.
5. Не перебарщивать с соленым и жирным
Как показывают исследования, избыточное потребление соли и насыщенных жиров способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем. Много соли и насыщенных жиров обычно содержится в фастфуде, поэтому такую пищу ребенку следует предлагать как можно реже.
При этом совсем запрещать пиццу, бургеры, картошку фри, как и конфеты с пирожными, не стоит, — иначе подобная вредная пища может превратиться для ребенка в фетиш, и когда он вырастет и вырвется из-под вашего контроля, его рацион питания трудно будет назвать здоровым.
6. Питаться разнообразно
Чем разнообразнее питание, тем ниже риск дефицита каких-либо важных веществ в организме. Дети часто бывают очень привередливы в еде и отказываются есть незнакомые продукты. Поэтому с раннего возраста ребенку следует предлагать самую разнообразную еду.
7. Не переедать
Регулярное переедание может привести к нарушению пищевого поведения, избыточному весу и проблемам с пищеварением. Поэтому ребенка важно научить правильно оценивать свои внутренние ощущения и распознавать сигналы, связанные с голодом и насыщением. Ребенок должен есть только тогда, когда голоден, и прекращать еду, как только почувствует сытость. Ни в коем случае не нужно заставлять ребенка есть, если он не хочет, так вы провоцируете переедание.
8. Пить воду
Многие дети отказываются пить воду, предпочитая сладкие напитки, но вода — важнейший элемент здорового питания. Она поддерживает нормальное функционирование всех органов, особенно почек и пищеварительной системы. Чтобы приучить ребенка к воде, можно добавлять в нее ломтики фруктов, мяту или мед.
9. Есть осознанно, не торопясь, без телевизора, планшета или смартфона
Когда вы едите медленно, не торопясь, ни на что не отвлекаясь, полностью сосредоточившись на содержимом тарелки, вы точно вовремя поймете, что уже сыты. Кроме того, медленное, осознанное питание полезно для пищеварения. Поэтому старайтесь прививать детям практики осознанного питания, не разрешайте есть перед включенными электронными устройствами, обращайте их внимание на цвет, запах, текстуру, вкус пищи.
Формировать правильные пищевые привычки удобнее всего во время семейных обедов или ужинов — когда дети видят, что родители едят разнообразную, здоровую пищу, то с большей вероятностью будут следовать их примеру.
По материалам сайтов health.clevelandclinic.org и webmd.com
