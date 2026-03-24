Преступно юные. Как победить подростковый криминал

Шесть и восемь лет колонии назначил суд двум 17-летним нижегородцам: они совершили теракт — подожгли важное оборудование на железной дороге и едва не устроили техногенную катастрофу.

Поломаны две судьбы, родителям парней предстоит жить с мыслями, что их дети — террористы...

И это уже давно не особый случай — сколько таких приговоров звучит в России каждый день! Подростковая преступность становится настолько серьёзной проблемой, что о ней говорит глава государства, ей посвящают немало времени на коллегии МВД России. Что делать, чтобы наши дети не становились на кривую дорожку? Разбирался nn.aif.ru.

Подожгли шкаф и сломали жизнь

Итак, в ночь на 14 февраля 2025 года парни по указке некоего куратора из Сети подожгли релейный шкаф и два шкафа пункта считывания информации на перегоне Пижма — Тоншаево в Нижегородской области. Это привело к повреждению объектов транспортных коммуникаций и задержке поездов. Но всё могло быть гораздо хуже — парни могли спровоцировать столкновение или сход поездов.

Подростков задержали сразу после поджога. На кадрах оперативной съёмки перед следователем сидит обычный мальчишка в курточке, тренировочных штанах и кроссовках, такие тысячами ходят по улицам. Он нервно перебирает побелевшие пальцы и глухо говорит, что признаёт вину. За теракт, совершённый группой лиц по предварительному сговору, несовершеннолетним могло грозить от 12 до 20 лет тюрьмы, суд оказался гуманнее.

Подпортили ауру

И всё же золотые годы, когда самое время учиться, дружить, любить, эти двое проведут в колонии.

А иные подростки пускают жизнь под откос без всяких заданий неведомых сетевых кураторов.

В Ярославле около сотни человек ворвались на фудкорт крупного ТЦ «Аура» с ножами, шокерами и перцовыми баллончиками. Подростки избивали друг друга, бегая по этажам, четверо парней 2008 — 2010 годов рождения получили в этих разборках телесные повреждения, сообщили областные власти. После драки в больницу попал 17‑летний подросток с ножевым ранением, ещё двое 16‑летних получили сотрясение мозга, а 15‑летнюю пострадавшую после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение.

Задержать удалось семерых участников массовой драки, двоих из них взяли под стражу, им может грозить до семи лет тюремного заключения. Власти города потребовали усилить меры безопасности в торговых центрах.

Поможет ли? И что всё-таки делать с самими подростками?

Бьют просто так

Рост подростковой преступности по итогам 2025 года в сравнении с 2024-м в той же Нижегородской области составил 8,7%, а, к примеру, в Рязанской — 18%.

Причём вчерашним детям ничего не стоит поднять руку на взрослых людей. Так, в июне 2025 года толпа подростков избила мужчину в одном из рязанских дворов. Пятеро молодых людей 14 — 16 лет увидели на детской площадке мужчину. После словесной перепалки подростки стали наносить мужчине удары в различные части тела, тот упал. Мужчина получил телесные повреждения, историю взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

Потом полиция выяснила, что те же подростки причастны к другим правонарушениям, менее значительным. Но, как уточнили в областном УМВД, закончилось всё профилактической беседой с подростками и их родителями. Законных представителей привлекли к административной ответственности, несовершеннолетних поставили на профилактический учёт.

Хорошо, если такая «жёсткая» мера сработает...

Между тем в Гусь-Хрустальном Владимирской области в отношении подростков, избивших пожилого мужчину, поступают уже по-взрослому — парни 2009-го и 2011 годов рождения ждут суда по уголовному делу. Шокировавший город случай произошёл 24 января 2025 года. В тот вечер группа молодых людей праздновала день рождения, а напали на пенсионера у входа в ТЦ, били по голове и туловищу.

71-летний мужчина получил тяжёлую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей носа. К материалам уголовного дела приобщён иск пострадавшего к родителям обвиняемых о взыскании компенсации морального вреда.

Оказалось, били они дедушку просто так...

Вспомнить советские принципы воспитания

Полковник милиции в отставке Евгений Макаров (Нижний Новгород):

«В советские годы у нас была создана и прекрасно действовала система работы с подростками, начиная со школьной скамьи.

Начнём с того, что все кружки были бесплатными. 1 сентября в школы приходили тренеры и приглашали ребят заниматься в секции, где их обеспечивали формой, инвентарём, оплачивали поездки на соревнования. Что говорить — при каждом ЖЭКе была своя спортивная команда, в каждом дворе — площадка.

Сейчас, кто бы что ни говорил, за дополнительное образование надо платить. Такая возможность есть не у всех семей. А безделье толкает на разные поступки.

Изначально выявлялись деструктивные подростки, с ними работали люди, у которых к этому были способности. Они буквально жили жизнью детей, чтобы получать нужную информацию.

Криминалистика нам говорит: 5% населения — люди, которые никогда не совершат преступления, ещё 5% — те, кто буквально рождён для криминала, а 90% — кто пойдут или не пойдут на преступление в зависимости от ситуации. А ситуация у нас такая, что вокруг культ денег и насилия.

Зайдите в социальные сети — волосы дыбом от подросткового контента!

Конечно, многое зависит от семьи. Есть родители, которые считают себя интеллигентными людьми. А на деле они последними словами в тех же родительских чатах друг друга кроют. Или советуют ребёнку, который жалуется на сверстников: «Поди ударь первым, и ты будешь прав!»

Есть семьи с виду материально и морально благополучные, но родители всё время заняты собой, а ребёнок остаётся один на один со своими проблемами. С ним банально никто не разговаривает. И вот здесь появляются те самые кураторы из ниоткуда, которые заставляют детей поджигать релейные шкафы и творить другую дичь. Эти взрослые используют приёмы нейролингвистического программирования — настоящее психологическое оружие, против него и взрослый не всякий выстоит — что про ребёнка говорить?

Что делать с подростками сейчас? Вспомнить хорошо забытые принципы воспитания в советские годы и просто переложить их на новое время. Чего велосипед изобретать, когда всё было придумано и отлично работало?

А родителям надо быть внимательнее к детям. Если вы не найдёте время на своего ребёнка, это время найдут другие люди, чтобы сломать ему жизнь".