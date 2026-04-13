Почему реки извиваются, а не текут прямо: объяснение для детей и советы родителям

Река течёт по земле, а земля никогда не бывает идеально ровной. На её пути встречаются камни, холмы, плотные и мягкие участки почвы. Вода всегда выбирает более лёгкий путь — там, где проще течь. Если справа земля мягче, поток немного смещается туда. Потом условия меняются, и вода отклоняется в другую сторону. Так постепенно появляется первый изгиб, который со временем становится всё заметнее.