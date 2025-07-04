Навести фокус. Как не проглядеть близорукость у детей

Глаз способен хорошо видеть разноудалённые объекты благодаря аккомодации, т. е. способности мгновенно менять фокус зрения с близкого расстояния на дальнее и наоборот. И именно нарушение аккомодации – один из ранних признаков грозящей близорукости.

Наши эксперты – врачи-офтальмологи высшей​ категории, кандидаты медицинских наук Наталья Хватова и Наталья Слышалова.

Болезни глаз занимают третье место в структуре всей детской заболеваемости и составляют 9,2 тыс. случаев на 100 тыс. детей – даже выше, чем у взрослых. Причём эта цифра год от года растёт. Более половины всех патологий глаз приходится на миопию. Она есть у 25–30% школьников. В России около 15 млн близоруких людей, половина из которых имеет прогрессирующую форму болезни, приводящую к слепоте и инвалидности.

До самого сердца

Миопия (от греческого «мио» – «щуриться» и «опис» – «взгляд», «зрение») характеризуется тем, что лучи света, чрезмерно преломляясь в роговице и хрусталике, фокусируются впереди сетчатки. В результате человек нормально видит только то, что находится перед ним, а все отдалённые предметы кажутся нечёткими. Слабость аккомодации, т. е. задержку аккомодационного ответа, нельзя пропустить. Ведь этот фактор влияет на прогрессирование близорукости. За 11 школьных лет частота и степень снижения зрения у учащихся увеличиваются в 2–3 раза. Но если раньше близорукость более интенсивно развивалась у старшеклассников, то в последнее время пик заболеваемости приходится на младший школьный возраст.

В эти годы изменения зрения часто имеют неустойчивый характер, поэтому именно с 6 до 11 лет так необходимо проводить профилактические мероприятия. И это важно не только для зрения. Научно доказано, что при миопии могут страдать сердечно-сосудистая система, желудочно-кишечный тракт, кожа, костно-мышечная и эндокринная системы, увеличиваться риск эндогенного ожирения, хронических тонзиллитов, аденоидов.

Нарушения аккомодации сложно заподозрить на ранних стадиях, она мало чем отличается от простой утомляемости глаз. К тому же дети достаточно хитры, чтобы не жаловаться на зрение, зная, что вслед за этим по­следует запрет на использование гаджетов. Поэтому мамам и папам придётся проявить повышенную бдительность.

Очевидное и не очень

Помимо таких признаков, как желание сесть ближе к экрану телевизора или поднести вещи и игрушки прямо к лицу, прищуривание для разглядывания предметов, присутствуют также жалобы на ощущение песка, зуда, покраснение глаз и постоянное желание их тереть руками. Могут быть и симптомы, напрямую не связанные со зрением, например головные боли, повышенная сонливость, апатия, нежелание учиться, проблемы с концентрацией внимания. У кого-то возникают резкие скачки артериального давления, тошнота и даже рвота. Однако, чтобы подтвердить диагноз, требуются осмотр офтальмолога, к которому нужно водить ребёнка регулярно, с самого рождения, и проведение объективных методов обследования. Один из них – аккомодография. Это исследование состояния цилиарной мышцы. Прибор аккомодограф регистрирует изменения рефракции в ответ на предъявляемый зрительный стимул на различных расстояниях, что отражается на дисплее.

ВАЖНО! Основу лекарственной терапии составляют препараты из группы мидриатиков, действие которых направлено на расслабление мышцы глаза. В частности, средства на основе фенилэфрина. Последние исследования показали, что наиболее эффективны капли для глаз, в которых помимо фенилэфрина также содержится гипромеллоза — вспомогательное вещество, позволяющее фенилэфрину дольше удерживаться на поверхности глаза и эффективнее всасываться.

Как помочь глазам

Для профилактики нарушения аккомодации и сопутствующих состояний (синдром «сухого глаза», зрительное утомление – астенопия) необходим комплекс мер.

Правильно организуйте рабочее место. Монитор должен находиться на расстоянии не менее 50–70 см, на 15–20 см ниже уровня глаз, чтобы сузить глазную щель.

Позаботьтесь об освещении комнаты и письменного стола. Наиболее благоприятна для работы естественная освещённость 800–1200 люкс. Свет должен ложиться равномерно, а не пятнами. От солнечных бликов защитят шторы. В тёмное время суток используйте настольные лампы. Их свет не должен быть направлен ни на монитор, ни в глаза ребёнка.

Следите за правильностью позы ребёнка при работе за компьютером, выполнении домашней работы. Стул надо отрегулировать так, чтобы стопы твёрдо стояли на полу, а колени были согнуты под прямым углом. Спина должна упираться в спинку стула.

Соблюдайте правило «20/20». При работе за компьютером необходимо делать 20-секундный перерыв каждые 20 минут (даже если не болят глаза). Американская оптометрическая ассоциация и Американская академия офтальмологии рекомендуют для снятия напряжения с глаз каждые 20 минут смотреть вдаль на 6 м, например на дерево за окном. Это поможет сохранить правильную работу аккомодационной мышцы.

Научите ребёнка чаще моргать. А для лечения синдрома «сухого глаза» используйте противовоспалительную терапию и увлажняющие капли (препараты искусственной слезы), защищающие роговицу.

Делайте гимнастику для укрепления глазных мышц. Самое известное упражнение – «Метка на стекле». Прикрепите к окну небольшую цветную метку на уровне глаз ребёнка. Малыш должен отойти от окна на 30–35 см и переводить взгляд обоих глаз с метки на какой-нибудь удалённый объект, расположенный по линии, проходящей через метку. На метке и на объекте нужно задерживать взгляд 1–2 секунды. Общее время тренировки – 5 минут. Лучше делать упражнение ежедневно и постоянно, периодически устраивая перерывы на 1–2 недели.

Обогатите рацион полезными для глаз продуктами, витаминами. Среди них: черника, ярко-жёлтые и оранжевые овощи и фрукты, петрушка, комплексы с лютеином и зеаксантином.

Обеспечьте полноценный отдых глазам. Надо не только вовремя ложиться и высыпаться, но и использовать специальные капли, которые восстанавливают глазную мышцу, устраняют зрительное утомление, тормозят прогрессирование близорукости.

Уделяйте внимание спорту и прогулкам. Для тренировки мышц глаза полезны бадминтон, плавание, теннис. Гулять на свежем воздухе надо не менее 1,5 часа в день, лучше в утреннее и дневное время, когда организм может усвоить из солнечного света полезный витамин D. Дети-домоседы имеют в 2–3 раза больший риск развития миопии, а 14 часов в неделю на открытом воздухе на 20% снижают эту вероятность.