Соберите ингредиенты для приготовления пирога с яблоками и виноградом в духовке.

Фото 1

Мягкое сливочное масло тщательно перемешайте с сахаром.

Фото 2

Добавьте йогурт и соду.

Фото 3

Разбейте в миску яйца, насыпьте ванильный сахар и перемешайте.

Фото 4

Постепенно насыпьте муку.

Фото 5

Замесите тесто, по консистенции - как на густые оладьи.

Фото 6

Выложите тесто в форму для выпечки с пекарской бумагой. Яблоки помойте, очистите, удалите семенную коробочку и нарежьте дольками. Выложите с виноградом на тесто.

Фото 7

Выпекайте пирог с яблоками и виноградом в духовке, разогретой до 175-180 градусов, 40-45 минут. Температурный режим и время выпекания зависят от вашей духовки.

Фото 8

Готовый пирог охладите, нарежьте и подавайте к столу.

Фото 9

Фото 10