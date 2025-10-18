Предлагаю рецепт отличного домашнего пирога с виноградом и яблоками. Пышный, вкусный и нежный бисквит с фруктами будет замечательным дополнением к чаю, кофе или компоту.
Йогурт можно заменить кефиром, простоквашей.
Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите ингредиенты для приготовления пирога с яблоками и виноградом в духовке.
Мягкое сливочное масло тщательно перемешайте с сахаром.
Добавьте йогурт и соду.
Разбейте в миску яйца, насыпьте ванильный сахар и перемешайте.
Постепенно насыпьте муку.
Замесите тесто, по консистенции - как на густые оладьи.
Выложите тесто в форму для выпечки с пекарской бумагой. Яблоки помойте, очистите, удалите семенную коробочку и нарежьте дольками. Выложите с виноградом на тесто.
Выпекайте пирог с яблоками и виноградом в духовке, разогретой до 175-180 градусов, 40-45 минут. Температурный режим и время выпекания зависят от вашей духовки.
Готовый пирог охладите, нарежьте и подавайте к столу.
Свежие комментарии