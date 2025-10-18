РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Гольдштаб
    Вам не кажется,, оно действительно не обезображено интеллектом....Сергей Кравцов и ...
  • Leonid PlиGin
    Мне одному кажется, или это на самом деле? По-моему, лицо министра просвещения России Сергея Кравцова совсем не обезо...Сергей Кравцов и ...
  • Лидия Санникова
    Депортировать чучмечку с семейством, и заведующую«Узбекская диаспо...

Пирог с яблоками и виноградом в духовке

Предлагаю рецепт отличного домашнего пирога с виноградом и яблоками. Пышный, вкусный и нежный бисквит с фруктами будет замечательным дополнением к чаю, кофе или компоту.

Йогурт можно заменить кефиром, простоквашей.

Ингредиенты

Мука пшеничная - 220 г

Сахар - 180 г

Йогурт без сахара - 150 г

Масло сливочное - 100 г

Яйцо куриное - 3 шт.

Сода - 1 ч.л.

Ванильный сахар - 2 ч.л.

Яблоко - 2 шт.

Виноград без косточек - 150 г

Диаметр формы - 20 сантиметров
  • 216 кКал
  • 1 ч. 10 мин.
  • Б: 3.79
  • Ж: 7.98
  • У: 32.32

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите ингредиенты для приготовления пирога с яблоками и виноградом в духовке.

 

Фото 1

 

 

Мягкое сливочное масло тщательно перемешайте с сахаром.

 

Фото 2

 

 

Добавьте йогурт и соду.

 

Фото 3

 

 

Разбейте в миску яйца, насыпьте ванильный сахар и перемешайте.

 

Фото 4

 

 

Постепенно насыпьте муку.

 

Фото 5

 

 

Замесите тесто, по консистенции - как на густые оладьи.

 

Фото 6

 

 

Выложите тесто в форму для выпечки с пекарской бумагой. Яблоки помойте, очистите, удалите семенную коробочку и нарежьте дольками. Выложите с виноградом на тесто.

 

Фото 7

 

 

Выпекайте пирог с яблоками и виноградом в духовке, разогретой до 175-180 градусов, 40-45 минут. Температурный режим и время выпекания зависят от вашей духовки.

 

Фото 8

 

 

Готовый пирог охладите, нарежьте и подавайте к столу.

 

Фото 9

 

 

 

Фото 10

 

 

 

Фото 11

 

 

Пирог с яблоками и виноградом в духовке, рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
наверх