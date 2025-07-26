Азы, которые помогут детям полюбить чтение

Когда родители читают книги своим младенцам, детям ясельного и дошкольного возраста, это оказывает огромное влияние на формирование у них любви к письменному слову и на ту легкость, с которой они однажды научатся самостоятельно читать. Вот несколько простых шагов в этом направлении, которые родители могут предпринимать каждый вечер, перед тем как укладывать ребенка спать.

Читайте книги с большим количеством ярких иллюстраций

Для детей младше пятилетнего возраста наименее полезными типами книг являются книги с простыми фотографиями (не иллюстрациями) и минимальным объемом текста. В отличие от богато иллюстрированных книг, они не побуждают к беседам и обсуждениям, имеющим решающее значение для развития детей.

Задавайте детям вопросы, связанные с изображениями на иллюстрациях

Дети в возрасте от 1,5 до 2-х лет ежедневно добавляют в свой словарный запас множество новых слов – больше, чем в любом другом возрасте. Первые и самые простые слова, которые дети узнают и показывают на картинках в книгах, это существительные, такие как «собака» или «дерево». Если вы видите изображение собаки, задайте вашему малышу ясельного или дошкольного возраста следующие вопросы: «Ты можешь найти на картинке собаку?», «Какого цвета собака?», «Что делает собака?». Эти начальные знания существительных помогают детям быстрее добавлять в свой словарь другие части речи. Вскоре «собака» превратится в «коричневую собаку», а затем и в «коричневая собака бежит».

Во время чтения обнимайте и нежно прижимайте ребенка к себе

Это помогает малышу связывать чтение с ощущением близости и комфорта.

В конечном итоге, это поможет ему обрестипри чтении вслух перед всем классом.

Делитесь с ребенком очевидной информацией

Обращайте внимание ребенка на особенности книг и самого процесса чтения, которые вы, как взрослый человек, считаете очевидными и сами собой разумеющимися. Укажите ребенку на имя автора и опишите, каковы его функции, покажите, как нужно правильно держать книгу и переворачивать страницы, расскажите о том, что предложения читаются слева направо, двигаясь сверху вниз. Знание этих основ облегчит малышам обучение самостоятельному чтению в будущем.

Связывайте сюжеты книг с реальной жизнью

Если вы читаете книгу о том, как Маша отправилась в магазин, вовлеките ребенка в разговор о том, как он вместе с вами ходил за покупками. Детям до трех лет и старше задавайте открытые вопросы (кто, что, где и почему?), чтобы инициировать диалог и делиться своими историями. Связывая сюжет книги с ситуацией, которую ребенок испытал в реальной жизни, вы помогаете ему лучше запоминать содержание книги и новые слова.

Используйте чтение, чтобы зажечь разговор

На самом деле не важно, прочитали ли вы ребенку всю книгу или только пару страниц. Самое важное – это ваши беседы и обсуждения во время чтения. Родители, которые с готовностью отвечают на вопросы (даже если они кажутся бесконечными!) и поддерживают диалог с ребенком, помогают малышу развивать когнитивные навыки и расти в социальном плане. Поэтому задавайте ребенку вопросы, связанные с изображениями на иллюстрациях, и начинайте интересную беседу.

Не стесняйтесь подражать голосам или издавать смешные звуки

Гав! Бум! Mу-у-у-у! Такое звукоподражание может казаться глупым и даже немного неловким, но вашему ребенку важно слышать эти звуки (он будет просто обожать те моменты, когда вы будете дурачиться). Разнообразие звуков и голосов действует как раннее обучение грамотности, что, в конечном итоге, научит вашего ребенка распознавать фонемы или звуковые единицы, из которых состоят слова. Умение распознавать их и слышать помогает детям произносить слова целиком.

Запаситесь интерактивными книгами для детей в возрасте до двух лет

Книжки с объемными картинками, книжки-игрушки и книжки с текстурными рисунками отлично подходят для интерактивного чтения, а также для детей с короткой продолжительностью концентрации внимания, потому что они занимательны и интересны. Хотя такие книги могут быть хитроумными и не очень практичными, они откроют ребенку двери в мир чтения и пригласят его туда, когда он станет чуть старше. Попробуйте читать по очереди сначала интерактивную или текстурированную книгу, а затем обычную иллюстрированную книгу, чтобы поддерживать интерес ребенка ко всем типам книг.

Задавайте вопросы на прогнозирование

«Как ты думаешь, что сделает мышка после того, как она устроила такой беспорядок?», «Что, по твоему мнению, мальчик будет рисовать дальше?». Когда вы просите ребенка спрогнозировать развитие сюжета рассказа или вспомнить, что в этой книге происходило ранее, вы помогаете ему учиться читать самостоятельно. Позже, когда ребенок в первый раз возьмет в руки тематическую книгу, у него не возникнут трудности с запоминанием того места, где он остановился. Это основополагающее умение делает чтение более увлекательным – какой малыш не любит предсказывать окончание книги? – и помогает ребенку становиться лучшим рассказчиком.

Используйте иллюстрации при обучении ребенка цветам, формам и счету

Умение считать столь же важно, как умение читать, и даже важнее. Одно дело, когда ребенок может по памяти сосчитать до десяти, и совсем другое, когда он умеет различать и понимать цвета, формы и цифры в реальном мире. С помощью бесед во время чтения («Сколько яблок в корзинке?») помогайте ребенку учиться понимать цифры и простые математические операции, благодаря этому он сможет легко решать математические задачи в будущем.

Отдайте ребенку роль ведущего

Если вы заставляйте ребенка сидеть смирно и читать, он будет рассматривать чтение как наказание. Вместо этого следуйте концентрации внимания вашего ребенка. Когда он теряет интерес, то может немного побегать по комнате и вернуться к чтению книги через несколько минут. Не бросайте чтение, когда ребенок убегает или ему становится скучно. Продолжайте читать и комментировать рассказ самим себе; малыш, скорее всего, вернется к вам из любопытства.