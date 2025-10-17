Невролог рассказала, как выглядит депрессия у подростков

Депрессия у подростков бывает. Более того, это серьезная проблема, которая в некоторых случаях может вызвать эмоциональные, функциональные и физиологические изменения и привести к самым печальным последствиям.
Триггером может послужить практически любая ситуация: плохие оценки, отношения с одноклассниками, проблемы в семье.
Впрочем, триггера может и не быть вовсе. Но в какой-то момент родители замечают, что их ребенок ведет себя как-то странно.
Как же понять, что у подростка не просто плохое настроение, а настоящая болезнь? Важно знать следующие признаки и обращать на них внимание, особенно если они длятся более двух недель.
Ребенок может выглядеть грустным, плакать без причины, жаловаться близким на чувство безнадежности и пустоты.
Часто можно заметить приступы гнева, раздражения и разочарования.
Заметна низкая самооценка, фиксация на неудачах, самообвинение.
Ребенок может забывать важные вещи, ему труднее сосредоточиться на учебе, сложно принимать решения.
Мысли о будущем мрачны и безрадостны, в том числе могут быть мысли о смерти.
Ребенок может потерять интерес к любимым занятиям и общению с друзьями.
Часто встречается беспричинная усталость, плохой сон, изменения аппетита, низкая энергия.
Подросток может начать употреблять алкоголь, наркотики или начать курить.
Нетипичное возбуждение или беспокойство тоже может быть признаком депрессии.
Замедляются реакции, речь или движения.
Подросток может жаловаться на необъяснимые боли в разных местах тела.
Агрессивное, опасное и деструктивное поведение — тоже типичный признак этого расстройства.
Важно помнить, что депрессия не пройдет сама, без помощи врача-психиатра симптомы могут довольно быстро усилиться.
