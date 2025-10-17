РЕБЁНОК.РУ
Невролог рассказала, как выглядит депрессия у подростков

Когда это болезнь, а не просто «гормоны шалят». О красных флагах депрессии в переходном возрасте Детям Mail рассказала врач-невролог сети «Клиника Фомина» в Краснодаре Анна Серга.

Редактор, мама двух девочек
Подросток
Источник: Freepik

Депрессия у подростков бывает. Более того, это серьезная проблема, которая в некоторых случаях может вызвать эмоциональные, функциональные и физиологические изменения и привести к самым печальным последствиям.

 

Триггером может послужить практически любая ситуация: плохие оценки, отношения с одноклассниками, проблемы в семье.

Впрочем, триггера может и не быть вовсе. Но в какой-то момент родители замечают, что их ребенок ведет себя как-то странно. 

Как же понять, что у подростка не просто плохое настроение, а настоящая болезнь? Важно знать следующие признаки и обращать на них внимание, особенно если они длятся более двух недель. 

  • Ребенок может выглядеть грустным, плакать без причины, жаловаться близким на чувство безнадежности и пустоты.

  • Часто можно заметить приступы гнева, раздражения и разочарования.

  • Заметна низкая самооценка, фиксация на неудачах, самообвинение.

  • Ребенок может забывать важные вещи, ему труднее сосредоточиться на учебе, сложно принимать решения.

  • Мысли о будущем мрачны и безрадостны, в том числе могут быть мысли о смерти. 

  • Ребенок может потерять интерес к любимым занятиям и общению с друзьями.

  • Часто встречается беспричинная усталость, плохой сон, изменения аппетита, низкая энергия.

  • Подросток может начать употреблять алкоголь, наркотики или начать курить.

  • Нетипичное возбуждение или беспокойство тоже может быть признаком депрессии.

  • Замедляются реакции, речь или движения.

  • Подросток может жаловаться на необъяснимые боли в разных местах тела.

  • Агрессивное, опасное и деструктивное поведение — тоже типичный признак этого расстройства.

Важно помнить, что депрессия не пройдет сама, без помощи врача-психиатра симптомы могут довольно быстро усилиться.

Ссылка на первоисточник
