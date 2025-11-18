Не прячьте ребенка от жизни: почему детям обязательно нужны трудности

Публикуем отрывок из книги семейного психолога Елены Поповой «Укутанное детство. Не прячьте детей от жизни». В нем автор на примерах показывает опасность желания родителей оградить детей от всех невзгод и рассказывает, почему важно позволять им набивать свои «шишки».



Современные дети лишены трудностей. На детской площадке мамы пытаются предупредить любые падения и недоразумения. В детском саду воспитатели так запуганы прокуратурой и комитетскими проверками, что не позволяют детям даже ссориться, не говоря уже о драках и дележе игрушек. Педагоги боятся родителей и оберегают детей от всего на свете: от грязи, жуков, ссор, ссадин.

Родители боятся, что педагоги недосмотрят, не заметят опасности, недостаточно надежно завяжут шарф на прогулку, не проследят за тем, сколько ребенок ест, не защитят от обидчиков, — поэтому по вечерам устраивают допрос с пристрастием.

Конечно, я не против безопасности детей. Я тоже мама, и понимаю тревогу родителей...

Однако в результате всех этих наших сверхзаботливых ограничений дети вырастают безвольными, ведь у них нет опыта успешного преодоления трудностей…

Родителям, опекающим своих детей, полезно знать, какого результата они добиваются. Каким они видят своего ребенка через 20-30 лет? Хорошо бы еще понимать, как именно то или иное событие скажется на его будущем... Не получая внятных рекомендаций о том, что делать, если травма произошла, люди пришли к единственному выводу: всякого рода психологический стресс — зло...

На мой взгляд, влияние психологической травмы на ребенка одновременно сильно преувеличено и недооценено...

После командировок на Международную космическую станцию космонавты проходят курс реабилитации, они заново учатся ходить, ведь их мышцы в условиях невесомости атрофируются. Так же и чувства наших детей нуждаются в постоянной, но посильной нагрузке.

Если оградить их от сильных переживаний, когда вы рядом и можете, как опытный тренер, поддержать, подстраховать и направить, то во взрослой жизни человек, столкнувшись с испытанием, не сможет адекватно оценить свои силы, он не чувствует своих «мышц» — чувств.

Все быстрее, все выше, все больше. Родительское терпение, которое от нас ускользает

...Мы так зациклены на воспитании собственных детей, что уже не позволяем естественным процессам течь в том русле и с той скоростью, которая для них комфортна. Нам не нужно комфортно, нам нужно оптимально. Быстрее, выше, сильнее!

Если ребенок не читает в пять-шесть лет, многие мамы начинают беспокоиться. Индустрия обучения и развития детей своей рекламой вводит родителей в заблуждение, обещая ускорить интеллектуальное развитие и утверждая, что это нужно и полезно каждому ребенку.

Правда, эти педагоги умалчивают, что только десять процентов детей в возрасте до пяти лет способны освоить, например, чтение без ущерба для психики, а раннее стремление к цифрам и чтению часто указывает на отклонение от нормы. Многие аутичные дети с сохранным интеллектом увлекаются цифрами лет с двух, примерно в этом же возрасте овладевают чтением и отлично складывают пазлы.

За отсутствие родительского терпения дети расплачиваются своим психологическим здоровьем: чаще всего страдают способности выстраивать отношения и область эмоций.

В психологии есть такое понятие — «сензитивный период». Это такое время, когда определенные навыки развиваются стремительно и легко, и если в этот период навык не сформировался, то позже этот процесс пойдет медленно, с искажениями, а иногда — и вовсе безуспешно.

Дошкольное детство (а для мальчиков — плюс еще один год) — это время игр. И если для первого класса гимназии важно, чтобы Маша умела читать, то для ее взрослой жизни важнее, чтобы она ссорилась и мирилась с подружкой, выходила «взаправду взамуж» и лепила куличики из песка.

К тому же если дети в возрасте четырех-шести лет, вместо того чтобы катать машинки и сочинять небылицы с куклами, учатся читать, то страдает сфера принятия решений, обедняется творческое мышление и, как ни странно, страдает самоконтроль (дети не умеют ждать, не могут остановиться, они слишком импульсивны, легко отвлекаются) и самомотивация...

Не по годам развитый интеллект, конечно, поможет в учебе, но заодно породит эмоциональный инфантилизм.

О любви и наказании, ненасилии и вседозволенности

Сейчас все твердят об ответственном родительстве, особенно воспитатели в детских садах и учителя в школах. Иногда они делают это в стиле откровенных нападок: «Он один себя так ведет!», «С ним невозможно справиться!» Далее следует перечень преступлений за прошедшую неделю или день, в зависимости от того, как часто воспитатель или учитель видит маму. Кстати, папам жалуются реже.

Но ответственное родительство — это такое расплывчатое понятие, что растерянным родителям приходится метаться между нежностью, строгостью, ответственностью, любовью и наказанием. Как не распустить, не оттолкнуть и не навредить ребенку?

С Востока к нам пришла мода на раннее развитие вместе с книгой «После трех уже поздно» и утверждением, что вот в Японии детям до пяти лет вообще все можно, им ничего, вот прям совсем ничего не запрещают. Если честно, то у меня, рожденной в СССР, возникает логичный вопрос: как они тогда выживают? Или кто на дорогу полез, тот поучаствовал в естественном отборе и не выжил? Так, что ли?

Наверняка там есть какая-то скрытая истина, о которой умалчивают не потому, что хотят ввести родителей в заблуждение, а в силу того, что просто не отдают себе в этом отчета...

Мне нравится философия вседозволенности в детском возрасте. Просто я понимаю, что для этого нужно создать максимально безопасные условия, которые одновременно дают возможность столкнуться с последствиями. Самое сложное в этом — соблюсти баланс, чтобы последствия не стали фатальными, но превратились в опыт.

То есть если ребенку хочется стаскивать со стола скатерть, не нужно убирать с его поверхности все, что может на ребенка упасть, а убрать только то, что гарантированно покалечит: ножи, кипяток, чугунные сковородки. Организовать такое пространство стоит огромного труда и больших временных затрат. Нужно быть все время рядом с ребенком...

Когда я спрашиваю родителей, как они наказывают ребенка, многие из них отвечают, что никак. Под наказанием они понимают физическое насилие (шлепнуть, дать подзатыльник), крик или ограничения (поставить в угол, лишить компьютера). То есть рассматривают его исключительно как меру карательную и применяемую после совершения нежелательного поступка.

Мне же больше нравится, как расшифровывает это слово психолог Александр Ефимович Алексейчик: как наказ, указание правильного направления. Тогда в наказании должны участвовать оба: и ребенок, и родитель. Если ребенок лишен компьютера, то и родитель — тоже. Если ребенка посадили на определенное время на стульчик, то и родитель должен сидеть рядом.

Если мы станем воспринимать наказание не как способ сделать больно, а как возможность чему-то научить, то смыслы сами собой поменяются. Чему может научить мама, бьющая своего ребенка ремнем за двойку?

Исключительно тому, что ошибки нужно скрывать, их нельзя исправить, за ними всегда следует боль, и еще — что маленьких можно бить.

Современные родители уже не удовлетворены функцией «одеть, накормить». Мы хотим заботиться об эмоциональном благополучии и будущей успешности наших детей, хотим, чтобы они были счастливы. Желание есть, а опыта, как этого добиться, нет, и мы пользуемся методами, которые достались нам в наследство от наших родителей.

* * *

Чаще всего мы наказываем детей за те поступки, которые не позволяем себе, и за те качества, которые стараемся в себе изжить. Как ни парадоксально, но если маму в детстве ругали за медлительность, то нерасторопность собственного ребенка будет раздражать ее гораздо сильнее, чем женщину, у которой таких проблем не было. Потому что «медлительная» мама считает свои долгом преодолевать этот недостаток.

А еще — она не допускает мысли, что с возрастом этот недостаток сгладится, а возможно, станет основой для успешной самореализации...

Дети берут от нас не только «плохие» качества («плохие» беру в кавычки, потому что они могут быть нужными, важными, даже прекрасными, но вам почему-то в себе не нравятся), но и хорошие. Так давайте будем опираться на сильные свойства стороны, лучше всего на те, что нравятся самому ребенку. Развивать их, обращать на них внимание.

Попробуйте придумать игру, которая будет интересна вашему ребенку, или попросите его самого что-то предложить. Совместные игры сближают и раскрывают нам друг в друге новые, неизведанные стороны.

Дети пришли в наш мир не для того, чтобы мы их воспитывали и делали лучше, они проявились, чтобы научить нас тому, чему мы не смогли научиться до их появления в нашей жизни.

Еще один важный момент: ребенку важно понимать, что, хотя наказание неотвратимо, оно поможет искупить вину, эта возможность должна быть доступна. Детей нужно учить извиняться и исправлять свои ошибки... Учите открыто и без страха справляться с последствиями своих поступков и исправлять то, что можно исправить.

Извиняться страшно, можно ведь и не получить прощения. Полезно анализировать и выражать свои чувства, а значит, лучше их понимать. Понимание же собственных эмоций дает огромное преимущество при адаптации в стремительно меняющемся обществе...

Вообще наши дети крепче, чем нам кажется, они способны выдержать наши ошибки, особенно если мы готовы эти ошибки признавать и исправлять. Часто родители, понимая, что неправы, стараются скрыть это знание от ребенка, боясь потерять свой авторитет.

Но признавая свои ошибки, вы на своем примере учите ребенка справляться с трудностями.

К тому же у детей есть невероятный запас любви к своим родителям, огромнейший кредит доверия, и нужно очень-очень постараться, чтобы разрушить эту любовь.

Мы можем сколько угодно стремиться стать идеальными родителями: принимать идеальные решения, суперэффективно защищать от бед и безукоризненно заботиться о своих детях. Только я считаю это дело опасным. Еще и потому, что если мы стремимся быть идеальными родителями, то невольно подравниваем наших детей под свой воображаемый образ.

А живой человек — он всегда больше и богаче самого идеального идеала, он в эти суперрамки не вмещается. И получается, что стремление к идеальному образу — верный путь к неврозу. Как родительскому, так и детскому. Мы не можем предугадывать события, не можем и не должны быть всегда правы.

На самом деле единственное, что мы в состоянии дать детям, — это наша любовь.