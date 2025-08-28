Когда дети учатся видеть: 5 стадий развития зрения

Ваш ребенок только что появился на свет. Его маленькие глазки, которые оглядываются вокруг – это самое прекрасное, что вы видели. Вы не знаете, что в этот момент видит ребенок и отличается ли чем-то его зрение от зрения взрослого человека.

Поскольку этот вопрос интересует многих молодых родителей, попытаемся в нем разобраться.

Хотя при рождении зрение ребенка еще не полностью развито, он уже различает цвета. Его зрение развиваеется постепенно, этап за этапом.

Когда у детей развивается зрение?

К концу девятого месяца зрение ребенка такое же развитое, как у взрослого. Окончательно оно формируется к концу первого года жизни. В этот период малыша сильно привлекают яркие контрастные цвета.

Глаза ребенка готовы правильно воспринимать окружающий мир уже с рождения, но его мозг еще не готов обрабатывать и интерпретировать такую сложную информацию. Младенцы могут различать цвета при рождении, но на элементарном уровне. Их способность воспринимать различные оттенки цветов ограничены.

Только пройдя ряд этапов развития зрения, ребенок сможет увидеть окружающий мир во всех цветах и оттенках. Рассмотрим подробнее эти этапы, длящиеся в течение первого года жизни ребенка.

Развитие зрения у ребенка

Выделяют такие этапы развития зрения:

зрение при рождении;

0–2 месяца;

2–4 месяца;

4–8 месяцев;

8–12 месяцев.

Зрение новорожденного ребенка: что нужно знать родителям

1. Развитие глаз. На 22-м дне беременности глаза представляют собой две маленькие борозды на эмбрионе.

На этом месте формируется зрительный нерв, а впоследствии – глаза.

2. Проверка на врожденные нарушения зрения. В момент рождения ребенка врач проверяет наличие врожденных нарушений зрения, которые могли возникнуть еще в утробе матери. Врач может вводить новорожденному глазные капли, чтобы препятствовать развитию глазных инфекций.

3. Как видят новорожденные. При рождении ребенок может видеть предметы только в черно-белом спектре и в оттенках серого. Это связано с тем, что нервные клетки мозга и органов зрения еще не развиты.

4. Неспособность фокусироваться. Новорожденный ребенок не может перемещать взгляд с одного предмета на другой и фокусироваться на объектах, находящихся на расстоянии 15–20 см от лица.

5. Дальнозоркость и близорукость. У новорожденных детей могут возникать дальнозоркость или близорукость. Из-за таких дефектов зрения взрослые вынуждены носить очки. Но у младенцев они не вызывают безпокойства. Дефекты зрения могут возникать из-за того, что у детей недостаточно развита сетчатка. Поэтому со временем они уменьшаются. Также вы можете заметить, что ребенок реагирует на яркий свет, моргая или закрывая глаза.

9 фактов о развитии зрения до двух месяцев

1. Какие цвета ребенок видит с рождения? При рождении ребенок может видеть все цвета, но неизвестно, какие из них он видит четче, чем остальные. Исследования показали, что дети с рождения могут различать основные цвета (красный, синий, зеленый). Некоторые дети демонстрируют предпочтение какому-то одному цвету. Однако в этом возрасте дети еще не могут различать похожие цвета (например, красный и оранжевый). Это означает, что ребенок распознает цвета, но не различает оттенки.

2. Отсутствие реакции. Ребенок может смотреть вам прямо в глаза, но его мозг еще не способен обрабатывать данные, полученные органами зрения, в полной мере. Поэтому не беспокойтесь, если вы улыбаетесь или подмигиваете малышу, а он никак на это не реагирует.

3. Расширенные зрачки. В течение первых двух недель зрачки у ребенка сужены, чтобы ограничить попадание света. Это связано с тем, что сетчатка глаз еще слишком чувствительна. Только после третьей недели зрачки ребенка начинают расширяться, чтобы в глаза попадало больше света. Через несколько недель вы заметите, что ребенок держит глаза открытыми в течение дольших промежутков времени.

4. Нечеткое зрение. В первый месяц жизни ребенок видит нечетко, как будто в тумане. Чтобы привлечь внимание ребенка, предметы должны быть большими и яркими.

5. Координация зрения и слуха. К концу первого месяца слух и зрение ребенка хорошо согласованы. Если вы, например, потрясете погремушкой, ребенок повернется лицом к источнику шума.

6. Развитие периферийного зрения. Ребенок в этом возрасте имеет хорошо развитое периферийное зрение и может фокусироваться на предметах, находящихся на расстоянии полутора метров от него.

7. Ребенок учится фокусироваться. Взгляд ребенка может казаться блуждающим. Это нормально, потому что он еще только учится фокусироваться на предметах.

8. Четкое восприятие цветов. К концу второго месяца ребенок учится различать оттенки. При этом он отдает предпочтение более ярким оттенкам. Вот почему детские игрушки обычно такие яркие.

9. Мама улыбается! Ребенок может интерпретировать улыбку на лице матери. В двухмесячном возрасте он улыбается в ответ. Это свидетельствует о том, что его зрение развито настолько, что теперь он может состредотачиваться на определенных объектах.

Зрение ребенка в 2–4 месяца

1. Ребенок лучше воспринимает пространство. В этом возрасте у ребенка развивается восприятие глубины и пространства. Это означает, что он может оценить, насколько далеко от него находится предмет, который он видит. Это происходит потому, что в этот период у ребенка лучше развита координация между органами зрения и головным мозгом.

2. Ребенок следит за перемещением предметов. Если поменять расположение предметов в поле зрения ребенка, он начнет искать их глазами. Также он вниматтельно наблюдает за любыми действиями, происходящими возле него. Потрясите перед ним погремушкой – и вы увидите, как он станет смотреть на нее, не отводя глаз.

3. Ребенок различает больше цветов. Количество цветов и оттенков, которые он может воспринимать в этом возрасте, значительно увеличивается.

4. «Я тебя вижу». К концу четвертого месяца ребенок лучше видит отдаленные предметы. Теперь, если он сядет возле окна, он увидит то, что происходит за окном, а не сфокусирует взгляд на стеклянной поверхности.

Развитие зрения в 4–8 месяцев

1. Разноцветный мир. В 5 месяцев ребенок уже хорошо видит цвета.

2. Ребенок различает лица. Ребенок лучше воспринимает глубину пространства и узнает знакомые объекты. Он узнает знакомые лица и предметы на расстоянии нескольких метров.

3. Постоянство объектов. Зрение ребенка становится все больше похожим на зрение взрослого человека. Он замечает мелкие детали и понимает то, что объекты постоянны и не могут исчезать. Поэтому, если вы спрячете игрушку, находящуюся перед ребенком, под одеяло, он будет понимать, что она где-то рядом.

Развитие зрения в 9–12 месяцев

1. Ребенок видит лучше. В этом возрасте ребенок уже видит практически так же, как и взрослые. У него уже полностью развито цветовое восприятие, а восприятие пространства значительно улучшается.

2. Цвет глаз. В этом возрасте цвет глаз у ребенка уже практически сформирован и остается таким на всю жизнь.

3. Ребенок может определять расстояние до объекта. Он способен различать близкие и дальние объекты, их цвета, узнавать знакомые лица и предметы.

4. Координация зрения и работы мышц. В возрасте одного года у ребенка значительно развивается координация, проявляющаяся в согласованном действии мышц и органов зрения. Ребенок может выглядеть слегка неуклюжим, но его координация все ще развивается.

Для правильного развития зрения у ребенка необходимо регулярно проходить медицинскую проверку. Также следует обращать внимание на проявление определенных симптомов, которые могут свидетельствовать о проблемах со зрением.

Признаки проблем со зрением

Родителям необходимо быть внимательными к любым отклонениям от нормального развития зрения. Обращайте внимание на следующие симптомы:

1. Красные или опухшие веки. Это может быть признаком инфекции или аллергии.

2. Слишком частые движения глазами. Зрительные мышцы ребенка еще развиваются. Поэтому ребенок может совершать частые движения глазами. Но если такие движения постоянны или чрезмерны, это может свидетельствовать о проблемах со зрением.

3. Сильная чувствительность к свету. Если ребенок закрывает глаза каждый раз, когда выходит на улицу в солнечную погоду, возможно, у него повышено внутриглазное давление или есть проблемы с сетчаткой.

4. Постоянно слезятся глаза. Слезные железы у ребенка еще формируются. Поэтому у него могут часто слезиться глаза или вообще не выделяться слезы.

5. Белые зрачки. Это может быть признаком различных болезней, от онкологических заболеваний до катаракты. Появление такого признака требует немедленного медицинского вмешательства.

Когда проводить ребенку медицинский осмотр?

Врачи рекомендуют регулярно показывать ребенка офтальмологу. Это поможет вовремя распознать и вылечить ряд заболеваний.

1. Катаракта. Хрусталик глаза у новорожденных чист, как и у взрослых. Но в некоторых случаях в нем может быть помутнение, которое называется катарактой. Педиатр обычно замечает катаракту во время осмотра сразу после рождения или через несколько недель. Катаракта у новорожденных, как и у взрослых, может быть исправлена хирургическим путем.

2. Перекрытые слезные протоки. Иногда дети могут рождаться с перекрытыми слезными каналами. Это может вызвать отек и покраснение вокруг век. Младенцы имеют слабую иммунную систему, и воспаленный слезный канал может стать благоприятной средой для размножения бактерий. Лечение антибиотиками поможет избежать риска потери зрения.

3. Амблиопия, или «синдром ленивого глаза». Ребенок иногда может использовать для зрения только один глаз и из-за этого терять способность видеть другим глазом. Причины амблиопии могут быть разными, часто это расстройство возникает из-за отсутствия координации между полушарием мозга и противоположным глазом. Амблиопию очень трудно обнаружить в раннем возрасте, поскольку оба глаза выглядят совершенно здоровыми. Регулярная проверка зрения может помочь в диагностике этого расстройства.

4. Косоглазие. В первые 4 месяца вам может казаться, что движения глаз ребенка не скоординированы и каждый глаз движется самостоятельно. Начиная с пятого месяца, глазные мышцы координируют движения глаз. Если вы наблюдаете у ребенка несогласованные движения глаз даже в шесть месяцев, возможно, у него развилось косоглазие. Это расстройство можно обнаружить во время осмотра у офтальмолога. Но, если вы сами заметите у ребенка такие симптомы, вам следует обратиться к врачу.

5. Ретинопатия. Это повреждение сетчатки, которое встречается у детей, которые родились преждевременно. Ретинопатия развивается из-за того, что у ребенка не сформированы кровеносные сосуды сетчатки или сформированы неправильно. Ретинопатию легко обнаружить во время медицинского осмотра.

6. Птоз. Эта аномалия заключается в том, что движения век ребенка сдерживаются мышцами, и из-за этого веки остаются неподвижными. Иногда дети рождаются с недоразвитыми мышцами век, и из-за этого веко невольно оказывается опущенным. Это состояние и называется птозом. Сам птоз не несет никакой угрозы здоровью, но может приводить к развитию амблиопии. К счастью, птоз легко поддается хирургическому лечению.

Как помочь ребенку развить зрение

Чтобы развить зрение ребенка на различных этапах его жизни, придерживайтесь следующих рекомендаций.

До 2-х месяцев

покупайте ребенку игрушки ярких и контрастных цветов. Размещайте их на расстоянии 25 см от ребенка;

используйте тусклое освещение в детской комнате. Яркий свет может его раздражать;

во время кормления ребенок обычно смотрит на лицо матери. Поэтому держите ребенка во время кормления с разных сторон, чтобы он мог видеть вас обоими гллазами;

когда ребенку полтора месяца, играйте с ним в такую простую игру. Держите его на расстоянии 20 см и смотрите ему в глаза. Когда он поймает ваш взгляд, перемещайте его влево-вправо. Это упражнение хорошо укрепляет зрение ребенка;

когда ребенку исполнится 2 месяца, он начинает реагировать на вашу мимику. Улыбайтесь ребенку и говорите с ним. Это поможет развить его внимание и визуальную память.

2–4 месяца

в этот период у ребенка развивается восприятие цветов. Окружите его яркими предметами, игрушками и т.д.;

когда ребенок лежит на спине, развесьте над ним погремушки. Позвольте ему рассматривать их и прикасаться к ним.

4–8 месяцев

дайте ребенку поиграть разноцветными кубиками;

принесите ему корзину с разными фруктами и позвольте рассматривать натуральные цвета;

играйте с ребенком в прятки и другие игры, в процессе которых он должен найти определенный предмет. Например, вы можете поиграть в поиск сокровищ. Это заставит малыша реагировать на визуальные стимулы;

ребенок до сих пор любит игрушки ярких цветов. Используйте это, чтобы привлечь внимание ребенка.

9–12 месяцев