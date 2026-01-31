Тепловой удар у ребенка: симптомы и возможные осложнения

Дети страдают от теплового удара достаточно часто из-за незрелых механизмов терморегуляции.
Что такое тепловой и солнечный удар
Тепловой удар — тяжелая форма перегревания организма, при котором сильно повышается температура тела (выше 40 °C) с последующим нарушением функций внутренних органов (1). Больше всего страдают нервная и сердечно-сосудистая система, а также желудочно-кишечный тракт.
Солнечный удар — один из видов теплового удара, при котором помимо внешних температурных условий на человека дополнительно влияет солнечное излучение (радиация). Солнечный удар происходит преимущественно во время или после пребывания на солнце.
Для развития теплового удара (отличие от солнечного) не нужны солнечные лучи. Перегревание может произойти и в закрытом, обычно плохо проветриваемом помещении. Встречаются в основном две формы теплового удара (2).
- Классический. Возникает, когда температура окружающей среды длительно превышает нормальную. Кроме детей младшего возраста, нередко страдают пожилые люди.
- Связанный с напряжением. Развивается за несколько часов или даже минут, когда ребенок интенсивно занимается физической нагрузкой, а окружающие условия отличаются повышенной влажностью и температурой. Встречается у подростков и спортсменов с активным образом жизни.
В подобных условиях нарушается способность организма к самоохлаждению (терморегуляция). Возникающая гипертермия (сильное повышение температуры тела) приводит к резкому расширению кровеносных сосудов и нарушению водно-солевого баланса. В итоге нарушается кровообращение и снижается поступление кислорода к жизненно важным органам.
Симптомы теплового удара у ребенка
Тепловой удар обычно начинается остро с быстрым нарастанием симптомов (отсюда и название — «удар»). Первые настораживающие признаки:
- частое мочеиспускание;
- резкое прекращение потоотделения;
- сухость кожных покровов.
При перегреве, связанном с физической нагрузкой, потоотделение может быть обильным.
Следующие за этим симптомы теплового удара зависят от степени повреждения внутренних органов. Возможные варианты:
- температура тела выше 40 °С;
- нарушение сознания (от поверхностного до глубокого) — невнятная речь, головокружение, бред, галлюцинации, нарушение походки, обморок, ступор, кома;
- тошнота;
- рвота;
- диарея;
- учащенное, поверхностное дыхание;
- головная боль;
- мышечные судороги;
- боли и ломота в мышцах;
- учащенный пульс;
- шум в ушах;
- расширение зрачков;
- падение кровяного давления.
У детей младшего возраста симптомы обычно развиваются быстрее и тяжелее.
Осложнения теплового удара у детей
В зависимости от того, как долго сохраняется высокая температура, возможно развитие таких осложнений (5):
- отек головного мозга;
- повреждение нервных структур;
- повреждение жизненно важных органов (почки, печень, сердце) с развитием их недостаточности;
- рабдомиолиз — разрушение мышечной ткани;
- нарушение свертываемости крови;
- дыхательная недостаточность;
- летальный исход.
Наиболее чувствительны к влиянию повышенных температур младенцы и дети младшего возраста. Только в США с 1999 по 2007 было зарегистрировано более 200 смертельных случаев теплового удара (6). В 80% случаев дети были оставлены без присмотра в припаркованных автомобилях (7).
Список источников:
1. «Педиатрия. Диагностика и неотложная помощь при нарушении терморегуляции. Библиотека практического врача. Книга 4». Под ред. проф. Романенко В. А., Екатеринбург: УГМУ, 2014.
2. Кузьмичев Д. Е., Скребов Р. В., Мисников П. В., Вильцев И. М. «Тепловой удар» / Здравоохранение Югры: опыт и инновации. 2022.
5. People’s Liberation Army Professional Committee of Critical Care Medicine / Expert consensus on standardized diagnosis and treatment for heat stroke. 2016.
6. Booth JN 3rd, Davis GG, Waterbor J, McGwin G Jr. / Hyperthermia deaths among children in parked vehicles: an analysis of 231 fatalities in the United States, Forensic Sci Med Pathol. 2010.
9. C. P. Davis / Heat Stroke. 2024.
Эксперт — Юлия Михайлова, аллерголог-иммунолог, пульмонолог, педиатр.
Свежие комментарии