Тепловой удар у ребенка: симптомы и возможные осложнения

Дети страдают от теплового удара достаточно часто из-за незрелых механизмов терморегуляции.

Нередко они даже не замечают появления первых симптомов, увлекшись игрой на открытом воздухе или в душном помещении. Важно, чтобы взрослые знали о вероятности развития теплового удара у ребенка и методах оказания первой помощи. Упущенное время чревато развитием тяжелых последствий для организма, вплоть до летального исхода.