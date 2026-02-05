Подготовьте ингредиенты для мясных котлет с чёрным хлебом. См. фото.

С ломтей ржаного хлеба срежьте корки. Мякиш замочите в воде или молоке, а корочки подсушите.

Разбухший мякиш раскрошите.

Добавьте фарш, соль, молотый перец и измельченные лук и чеснок.

Тщательно вымесите массу до липкости.

Подсушенные хлебные корки измельчите для панировки.

Сформируйте котлеты желаемого размера и формы.

Запанируйте котлеты в хлебной крошке.

Полуфабрикаты котлет можно сразу готовить или заморозить на потом.

В зависимости от одновременного количества приготовления котлет либо пожарьте их на сковороде с двух сторон до готовности.

Либо обжарьте и затем запеките на смазанном противне в духовке (при 200 градусах до прозрачного сока, время зависит от свойств духовки и толщины котлет).

Котлеты как в школьной столовой готовы.

Подавайте котлеты "Школьные" с гарнирами и соусами по вкусу. Приятного аппетита!