Ингредиенты
Фарш мясной - 600 г
Черный хлеб - 0,5 буханки (350 г)
Вода или молоко - около 0,5 стакана
Лук - 1-2 головки
Чеснок - 1-2 зубчика по желанию
Масло - для жарки
Соль, молотый перец - по вкусу
- 207 кКал
- 0 ч. 40 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Подготовьте ингредиенты для мясных котлет с чёрным хлебом. См. фото.
С ломтей ржаного хлеба срежьте корки. Мякиш замочите в воде или молоке, а корочки подсушите.
Разбухший мякиш раскрошите.
Добавьте фарш, соль, молотый перец и измельченные лук и чеснок.
Тщательно вымесите массу до липкости.
Подсушенные хлебные корки измельчите для панировки.
Сформируйте котлеты желаемого размера и формы.
Запанируйте котлеты в хлебной крошке.
Полуфабрикаты котлет можно сразу готовить или заморозить на потом.
В зависимости от одновременного количества приготовления котлет либо пожарьте их на сковороде с двух сторон до готовности.
Либо обжарьте и затем запеките на смазанном противне в духовке (при 200 градусах до прозрачного сока, время зависит от свойств духовки и толщины котлет).
Котлеты как в школьной столовой готовы.
Подавайте котлеты "Школьные" с гарнирами и соусами по вкусу. Приятного аппетита!
