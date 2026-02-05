РЕБЁНОК.РУ
Котлеты «Школьные»

Несмотря на то, что мяса в таких котлетах было не особо много, большинство школьников съедали их до последней крошки. Почему так? Возможно, для ребят младших классов, которые как раз не любят мясо - это было самое то, а для ребят постарше - это было что-то по типу сухариков с мясным вкусом)) Школьные котлеты отличались от покупных общепитовских тем, что в их составе вместо белого хлеба использовался ржаной черный.
Жарились они не только на жиру, а ещё и на нерафинированном подсолнечном масле, но я его не советую ... Фарш используйте говяжий или свинино-говяжий в соотношении по вкусу. Попробуйте! Школьные котлеты, приготовленные дома, очень вкусны.

Ингредиенты

Фарш мясной - 600 г

Черный хлеб - 0,5 буханки (350 г)

Вода или молоко - около 0,5 стакана

Лук - 1-2 головки

Чеснок - 1-2 зубчика по желанию

Масло - для жарки

Соль, молотый перец - по вкусу

  • 207 кКал
  • 0 ч. 40 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Подготовьте ингредиенты для мясных котлет с чёрным хлебом. См. фото.

 

Ингредиенты для школьных котлет
Фото 1

 

 

С ломтей ржаного хлеба срежьте корки. Мякиш замочите в воде или молоке, а корочки подсушите.

 

Хлеб черный
Фото 2

 

 

Разбухший мякиш раскрошите.

 

Замочить хлебный мякиш
Фото 3

 

 

Добавьте фарш, соль, молотый перец и измельченные лук и чеснок.

 

Фарш мясной
Фото 4

 

 

Тщательно вымесите массу до липкости.

 

Фарш с хлебом
Фото 5

 

 

Подсушенные хлебные корки измельчите для панировки.

 

Панировка
Фото 6

 

 

Сформируйте котлеты желаемого размера и формы.

 

Лепим школьные котлеты
Фото 7

 

 

Запанируйте котлеты в хлебной крошке.

 

Обвалка котлет
Фото 8

 

 

Полуфабрикаты котлет можно сразу готовить или заморозить на потом.

 

Котлеты школьные
Фото 9

 

 

В зависимости от одновременного количества приготовления котлет либо пожарьте их на сковороде с двух сторон до готовности.

 

Обжарка котлет
Фото 10

 

 

Либо обжарьте и затем запеките на смазанном противне в духовке (при 200 градусах до прозрачного сока, время зависит от свойств духовки и толщины котлет).

 

Школьные котлеты, фото
Фото 11

 

 

Котлеты как в школьной столовой готовы.

 

Рецепт школьных котлет
Фото 12

 

 

Подавайте котлеты "Школьные" с гарнирами и соусами по вкусу. Приятного аппетита!

 

Школьные котлеты Рецепт
Фото 13

 

 

Котлеты «Школьные», рецепт с фото
