«Победа близка». Эндокринолог рассказала о лечении диабета 1-го типа у детей

Диагноз «диабет» у ребёнка как гром среди ясного неба, ведь порой он выявляется с опозданием, когда маленький пациент уже находится в жизнеугрожающей ситуации — в коме. Если у малыша появились опасные симптомы — срочно сдавайте анализы, чтобы исключить развитие этого опасного заболевания.

Наш эксперт — врач-педиатр, эндокринолог, директор РДКБ Минздра­ва РФ, главный внештатный специа­лист — детский эндокринолог ЦФО и Моск­вы, доктор медицинских наук, профессор Елена Петряйкина.

В России сахарным диабетом 1-го типа страдают 67 тысяч пациентов до 18 лет. За последние 10 лет заболеваемость выросла почти вдвое.

Ошибка иммунитета

Елена Нечаенко, aif.ru: Елена Ефимовна, как можно заподозрить диабет? Иреально ли выявить повышенный риск болезни ещё до развития симптомов?

Елена Петряйкина: Классические симпто­мы диабета: повышенная жажда, обильные и частые мочеиспускания, похудение при повышенном аппетите. Главный анализ на манифестацию заболевания — определение глюкозы в крови.

В момент разрушения бета-клеток поджелудочной железы у пациента ещё нет симптомов, но по анализу крови уже можно обнаружить наличие аутоантител, характерных для диабета 1-го типа.

Как возникает диабет?

— Может ли он передаваться по наследству?

— По наследству передаётся не сам сахарный диабет 1-го типа, а предрасположенность к нему. Причина этого ауто­иммунного заболевания — гене­тиче­ская. Организм по ошибке начинает атаковать бета-клетки поджелудочной железы, которые производят инсулин, необходимый для того, чтобы глюкоза могла попасть в клетки и дать им энергию.

Когда инсулина становится недостаточно, избыточная глюкоза накапливается в крови, вызывая болезнь.

— В каком возрасте развивается диабет 1-го типа?

— Чаще всего этот диагноз выявляют у пациентов 7—14 лет. Как показывают последние исследования, у детей до 7 лет заболеваемость тоже растёт, но не так выраженно. Впрочем, сегодня «молодеют» и все другие аутоиммунные болезни, — ревматоидный арт­рит, системная красная волчанка, онкогематологические заболевания.

На первый-второй рассчитайся!

— Дети стали болеть и диабетом 2-го типа, который раньше называли «диабетом пожилых». Почему так происходит?

— Сахарный диабет 2-го типа напрямую связан с ожирением, малоподвижным образом жизни, неправильным питанием. Играет роль и употребление сахара в больших количествах, что увеличивает выработку инсулина, который повышает аппетит и тем самым приводит к избытку по­требляемых калорий.

— Помимо диабета 1-го и 2-го типов есть ли другие формы заболевания?

— Да, это несколько разновидностей так называемых неиммунных форм сахарного диабета не 1-го типа. Поэто­му всем детям с высоким сахаром в крови обязательно проводят молекулярно-генетическое тестирование. Оно необходимо, чтобы иметь возможность перевести юных пациентов с инсулино­терапии на приём сахароснижающих таблеток, что существенно облегчает жизнь.

При ожирении растёт риск развития сахарного диабета 2-го типа. Последст­вия у диабета всех типов схожи — осложнения со стороны глаз, почек, сердца и сосудов.

Вообще, молекулярная генетика уже прочно вошла в педиатриче­скую практику. Она используется в ревматологии, иммунологии, онкологии, гематологии, эндокринологии. Её применяют и при таком заболевании, как неонатальный сахарный диабет, когда в крови у малышей неуправляемо растёт уровень сахара. Это заболевание возникает не из-за дефицита инсулина (его вырабатывается достаточно), а потому что калиевые канальцы его не пропускают. При обнаружении соответствую­щей генетиче­ской мутации новорождённому можно просто назначить лекарства, которые откроют эти заблокированные канальцы.

Ждём прорыва

— Лечение диабета 1-го типа у детей стало более удобным?

— Во всех регионах страны дети с диабетом бесплатно обеспечиваются аппаратами для круглосуточного мониторинга гипогликемии, а это самое страшное осложнение болезни. Теперь детям не надо прокалывать палец по 10 раз в день — мониторинг глюкозы проводится неинвазивно и бесконтактно.

Изменились и способы введения инсулина. Специальные помпы (дозаторы) подают инсулин автоматически раз в 3 дня. Помпами и расходниками к ним юные пациенты у нас также снабжаются бесплатно.

— Близок ли тот день, когда диабет 1-го типа станет излечим?

— Могу сказать, что уже началась новая эра в лечении этого заболевания. Настоящей революцией будет иммунотерапия. Сегодня идёт клиническая апробация первого отечественного лекарственного средства, которое по­зволит при манифестации сахарного диабета 1-го типа сохранить секрецию бета-клеток, то есть выработку своего инсулина. Это даст возможность достичь идеальной компенсации заболевания, предотвратить осложнения.

Введение препарата пациентам на доклинической стадии (пока нет симптомов, но уровень глюкозы в крови уже выше нормы) замедляет развитие как самой болезни, так и её возможных осложнений.

Главное отличие сахарного диабета 1-го типа — отсутствие выработки инсулина в организме. При сахарном диабете 2-го типа снижается чувствительность тканей к действию инсулина, но его секреция всегда присутствует. Поэтому первый тип лечат только инсулином, а при втором в начале заболевания чаще назначают таблетки. Для профилактики диабета 2-го типа нужны сбалансированное питание и физиче­ская активность, чтобы предотвратить ожирение у детей. Профилактика диабета 1-го типа возможна только с применением специфической иммунотерапии.