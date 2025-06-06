«Победа близка». Эндокринолог рассказала о лечении диабета 1-го типа у детей

Диагноз «диабет» у ребёнка как гром среди ясного неба, ведь порой он выявляется с опозданием, когда маленький пациент уже находится в жизнеугрожающей ситуации — в коме. Если у малыша появились опасные симптомы — срочно сдавайте анализы, чтобы исключить развитие этого опасного заболевания.
Наш эксперт — врач-педиатр, эндокринолог, директор РДКБ Минздрава РФ, главный внештатный специалист — детский эндокринолог ЦФО и Москвы, доктор медицинских наук, профессор Елена Петряйкина.
В России сахарным диабетом 1-го типа страдают 67 тысяч пациентов до 18 лет. За последние 10 лет заболеваемость выросла почти вдвое.
Ошибка иммунитета
Елена Нечаенко, aif.ru: Елена Ефимовна, как можно заподозрить диабет? Иреально ли выявить повышенный риск болезни ещё до развития симптомов?
Елена Петряйкина: Классические симптомы диабета: повышенная жажда, обильные и частые мочеиспускания, похудение при повышенном аппетите. Главный анализ на манифестацию заболевания — определение глюкозы в крови.
В момент разрушения бета-клеток поджелудочной железы у пациента ещё нет симптомов, но по анализу крови уже можно обнаружить наличие аутоантител, характерных для диабета 1-го типа.
Как возникает диабет?
— Может ли он передаваться по наследству?
— По наследству передаётся не сам сахарный диабет 1-го типа, а предрасположенность к нему. Причина этого аутоиммунного заболевания — генетическая. Организм по ошибке начинает атаковать бета-клетки поджелудочной железы, которые производят инсулин, необходимый для того, чтобы глюкоза могла попасть в клетки и дать им энергию.
— В каком возрасте развивается диабет 1-го типа?
— Чаще всего этот диагноз выявляют у пациентов 7—14 лет. Как показывают последние исследования, у детей до 7 лет заболеваемость тоже растёт, но не так выраженно. Впрочем, сегодня «молодеют» и все другие аутоиммунные болезни, — ревматоидный артрит, системная красная волчанка, онкогематологические заболевания.
На первый-второй рассчитайся!
— Дети стали болеть и диабетом 2-го типа, который раньше называли «диабетом пожилых». Почему так происходит?
— Сахарный диабет 2-го типа напрямую связан с ожирением, малоподвижным образом жизни, неправильным питанием. Играет роль и употребление сахара в больших количествах, что увеличивает выработку инсулина, который повышает аппетит и тем самым приводит к избытку потребляемых калорий.
— Помимо диабета 1-го и 2-го типов есть ли другие формы заболевания?
— Да, это несколько разновидностей так называемых неиммунных форм сахарного диабета не 1-го типа. Поэтому всем детям с высоким сахаром в крови обязательно проводят молекулярно-генетическое тестирование. Оно необходимо, чтобы иметь возможность перевести юных пациентов с инсулинотерапии на приём сахароснижающих таблеток, что существенно облегчает жизнь.
Вообще, молекулярная генетика уже прочно вошла в педиатрическую практику. Она используется в ревматологии, иммунологии, онкологии, гематологии, эндокринологии. Её применяют и при таком заболевании, как неонатальный сахарный диабет, когда в крови у малышей неуправляемо растёт уровень сахара. Это заболевание возникает не из-за дефицита инсулина (его вырабатывается достаточно), а потому что калиевые канальцы его не пропускают. При обнаружении соответствующей генетической мутации новорождённому можно просто назначить лекарства, которые откроют эти заблокированные канальцы.
Ждём прорыва
— Лечение диабета 1-го типа у детей стало более удобным?
— Во всех регионах страны дети с диабетом бесплатно обеспечиваются аппаратами для круглосуточного мониторинга гипогликемии, а это самое страшное осложнение болезни. Теперь детям не надо прокалывать палец по 10 раз в день — мониторинг глюкозы проводится неинвазивно и бесконтактно.
Изменились и способы введения инсулина. Специальные помпы (дозаторы) подают инсулин автоматически раз в 3 дня. Помпами и расходниками к ним юные пациенты у нас также снабжаются бесплатно.
— Близок ли тот день, когда диабет 1-го типа станет излечим?
— Могу сказать, что уже началась новая эра в лечении этого заболевания. Настоящей революцией будет иммунотерапия. Сегодня идёт клиническая апробация первого отечественного лекарственного средства, которое позволит при манифестации сахарного диабета 1-го типа сохранить секрецию бета-клеток, то есть выработку своего инсулина. Это даст возможность достичь идеальной компенсации заболевания, предотвратить осложнения.
Введение препарата пациентам на доклинической стадии (пока нет симптомов, но уровень глюкозы в крови уже выше нормы) замедляет развитие как самой болезни, так и её возможных осложнений.
Главное отличие сахарного диабета 1-го типа — отсутствие выработки инсулина в организме. При сахарном диабете 2-го типа снижается чувствительность тканей к действию инсулина, но его секреция всегда присутствует. Поэтому первый тип лечат только инсулином, а при втором в начале заболевания чаще назначают таблетки. Для профилактики диабета 2-го типа нужны сбалансированное питание и физическая активность, чтобы предотвратить ожирение у детей. Профилактика диабета 1-го типа возможна только с применением специфической иммунотерапии.
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