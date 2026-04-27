Как не вырастить ребенка-потребителя

По иронии судьбы вечером того же дня я снова встретила дедушку со школьного крыльца: он шел с внучкой с каких-то занятий. На моих глазах он открыл упаковку с чем-то съедобным, заботливо протянул это что-то девочке и... бросил под ноги обертку. Девочка кивнула ему в знак благодарности, машинально пнула бумажку ногой и зашагала дальше. Эта сцена заставила меня задуматься: кто же все-таки виноват, что современные дети растут с психологией потребителей?
Мусорить, конечно, нехорошо, но не будем осуждать этого дедушку, ведь и мы с вами не всегда замечаем, как собственным примером учим детей потребительскому отношению к жизни.
Кто-то с легкостью меняет «устаревшие» модели телефонов на суперсовременные, не задумываясь о том, какой вред наносит окружающей среде их производство и неправильная утилизация. Кто-то покупает все новые и новые безделушки, сумочки, одежду – просто «для удовольствия». Чей-то семейный досуг нередко превращается в шопинг.
Иногда – и мы снова этого не замечаем – потребительская модель поведения распространяется на сферу общения с людьми.
Как же не допустить развития в ребенке потребительского отношения к жизни?
1. Постараться самим не зацикливаться на материальном
Хотя бы ради детей отрывать иногда глаза от земли – любоваться красотой природы, интересоваться искусством, наслаждаться искренним общением с близкими, научить себя радоваться даже самым маленьким детским успехам, не имеющим выражения в материальном эквиваленте.
2. Следить за тем, что мы говорим и делаем при детях
Не очень хорошо, когда каждое посещение гипермаркета превращается в праздник, а впечатления от удачного шопинга закрепляются в пиццерии. Лучше, если у ребенка восторженные ассоциации будут связаны с походом в музей или театр, с семейной «вылазкой» на каток или в лес за грибами.
Неправильно, когда дети наблюдают маму дома преимущественно «сидящей» на сайтах интернет-магазинов, даже если ей движет исключительно желание сэкономить. Неполезно, когда мамины разговоры с подружками сводятся к обсуждению потребительских свойств детских товаров. Небезобидно, когда дети с рождения слышат фразы «деньги решают все», «у каждого – своя корысть», «бесплатно только птички поют» и так далее.
3. Следить за тем, какие ценностные установки мы даем детям
Часто в житейской суете мы забываем похвалить детей за проявления щедрости, великодушия, сострадания, но зато рассказанные ими стишки, нарисованные картинки, пятерки в дневнике, грамоты, медали и дипломы лауреатов мы никогда не оставляем без подчеркнутого одобрения. Выходит, мы подспудно внушаем детям, что успешность, способность «пробиться в жизни» и хорошо зарабатывать – чуть ли не главная цель человеческого существования.
4. Больше разговаривать и читать с детьми
Рассказывать им о редких и прекрасных человеческих качествах, читать и обсуждать с ними книги о героях, размышлять на тему нравственности, предназначения человека, не робея затрагивать и другие «вопросы бытия» – они, кстати, зачастую начинают волновать детей намного раньше, чем нам кажется.
По мере взросления детей говорить с ними о существовании в мире равнодушия, цинизма, пошлости и, конечно же, потребительской психологии – врага нужно знать в лицо.
5. Не стесняться говорить детям «нет»
Иногда нам кажется, что добрые родители редко произносят это слово. Однако если мы не будем ограничивать желания наших детей, они никогда не научатся делать это самостоятельно.
6. Поощрять детей подарками не из магазина
Когда нам хочется выразить любовь к ребенку, поддержать его в нелегкой ситуации, отметить какое-то его достижение или просто порадовать, мы отправляемся в магазин. Но ведь теплые объятия, чистосердечный разговор перед сном, домашний пирог за чаем не стоят ничего, а ценятся намного дороже, если, конечно, ребенок еще не разучился ценить нематериальные ценности.
7. Не оставлять детей наедине с телевизором
Телевидение – плохой воспитатель. Хотя бы потому, что оно немыслимо без рекламы, которая, как известно, очень хорошо усваивается. Мы часто недооцениваем ее влияние на детей, а иногда даже умиляемся тому, как быстро запоминают они рекламные слоганы. А между тем дети, изо дня в день наблюдающие рекламу по телевизору, приобретают совершенно искаженные представления о действительности.
Если мы не хотим, чтобы наши дети верили в любовь, которая приобретается за жевательную резинку или чашечку кофе, то должны демонстрировать им другую – теплую, внимательную, в чем-то – строгую, но настоящую, причем каждый день и каждый час. И тут уж действительно – пусть весь мир подождет.
