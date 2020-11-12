Министерство форсайт-просвещения-2030: чиновники от образования открыто следуют повестке глобалистов и продвигают рынок платных услуг

Трансгуманизм и глобальная повестка «цифровой трансформации» всех сфер жизни настолько захватило «наше» Правительство, что его представители разучились выражать свои мысли по-русски. Все то, что когда-то считалось фантастическими форсайт-проектами, теперь озвучивается с трибун министрами и их замами. И вот замминистра просвещения Виктор Басюк в недавнем выступлении на круглом столе в Общественной палате подтвердил очевидный для патриотов факт – его ведомство, в котором царствуют трансгуманисты, превратилось в главного врага фундаментального образования.



На онлайн-конференции в ОП под названием «Приоритетные направления развития системы общего образования РФ» выступали исключительно адепты «новой нормальности», продвигающие частные цифровые образовательные платформы, тотальный контроль и сбор данных на детей с пеленок, а также, разумеется – демонтаж традиционной системы очного образования в школьном классе с учителем. Естественно, все эти шаги делаются осторожно, постепенно, с усыплением бдительности граждан и красивыми сказками об «общедоступности и эффективности» удаленного обучения. Впрочем, тысячи родителей, протестующих против принудительного дистанта по всей стране , на личном печальном опыте осознали все прелести этой опасной для здоровья и психики, не апробированной с научно-методической стороны, образовательной аферы-профанации.



Самым представительным гостем мероприятия стал замминистра просвещения Виктор Басюк. Он откровенно поделился планами своего ведомства по дальнейшей трансформации образовательного процесса, а затем, как водится у занятых чиновников, быстро покинул конференцию. А планы у говоривших его устами транснационального банкстера Германа Грефа, «инноватора» из МШУ «Сколково» Павла Лукши, спецпредставителя президента по цифровизации, основателя АНО «Агентство стратегических инициатив» и главы платформы НТИ 20.35 Дмитрия Пескова вот такие:



«Сегодня не только содержание образования влияет на качество образования, это и вопрос новых технологий. / … / Нас очень волнует та категория детей, которая не планирует обучение после 9 класса. Здесь для нас очень важно выстроить некую систему целенаправленной адресной помощи выпускникам 9 классов, имеющих различные результаты обучения, с целью дальнейшего выстраивания их индивидуальной траектории развития, развития их профессиональных компетенций.



Мы сегодня говорим о построении индивидуальных траекторий начиная с уровня дошкольного образования, с уровня раннего дошкольного детства, что очень важно. Образовательный процесс должен осуществляться не только в рамках образовательного учреждения, а на протяжении всей жизни.



В этом контексте мы тесно работаем с Ассоциацией частных дошкольных образовательных организаций, в том числе по поиску эффективных проектов, активно работаем с регионами. Это один из эффективных способов достижения результатов.



Еще одна важная тема – поддержка компетенций педагогических работников. Вы все знаете, что принята новая дорожная карта и широкий спектр мероприятий для развития новых преподавательских кадров. Для нас важно выстроить устойчивую систему оценки качества педагогических навыков работников, в том числе с выходом на итоговое повторное тестирование – в рамках НСУР.



Мы рассматриваем серьезно возможность строительства многофункциональных комплексов, которые будут возводиться в удаленных населенных пунктах и включать в себя некую интеграцию общеобразовательных организаций и иных видов как образовательных, так и физкультурно-спортивных услуг, и культурно-досуговую инфраструктуру. Это будут социальные центры села, объединяющие в своих стенах не только детей, но и взрослых в той самой общей проектной деятельности, которая направлена, в первую очередь, на личностное развитие.



Нам необходимо уделить особое внимание процессу воспитания, в рамках реализации закона о воспитании сегодня наша задача выстроить серьезную работу, которая будет охватывать процесс всего бытия ребенка, в том числе и за пределами образовательной организации. Для приведения воспитательной работы с подрастающим поколением к новому уровню, содержательному качеству этой работы - с сентября этого года образовательные организации начали внедрять программы воспитания, а со следующего года внедрение таких программ будет обязательным.



Для нас очень важны новые механизмы – в том числе посредством разработки и реализация индивидуальных образовательных траекторий для детей с различными образовательными потребностями и возможностями».



Представитель Национальной ассоциации семейного образования успела задать Басюку вопрос: «Прозвучала идея выстроить систему, которая будет охватывать все бытие ребенка. Что имеется в виду?»



«Я говорил только в части создания воспитательной среды. Выстраивать ее сегодня только в школе – малоэффективно. Она должна выстраиваться и в семье, на улице, в местах общественного пребывания, в том числе путем включения ребенка в общесистемные мероприятия. В любом случае мы должны выстраивать траектории личностного развития», – ответил Басюк.



Когда эти персонажи заученно повторяют одни и те же фразы, типа «индивидуальные траектории», «компетенции», «непрерывное образования», они вряд ли сами понимают их глубинный смысл. Другое дело, что находиться на высоком посту без владения такой риторики у нас уже невозможно. Разумеется, все озвученное замминистра является частью форсайт-проекта «Образование-2030», который «Катюша» подробно разбирала . Вот только чиновник или сам не знает, или забыл, что вести человека по «индивидуальной траектории» с пеленок будет «искусственный интеллект». Траектория эта подразумевает вовсе не свободный выбор жизненного пути, как можно подумать на первый взгляд, а четко отработанный алгоритм социальной сегрегации, в рамках которого каждому человеку будет отведено место в соответствующей страте – исходя из оценки его способностей в раннем возрасте. Ну и предлагаемое образование для такого человека будет соответствовать его страте.



Индивидуальной траектории соответствует предлагаемый форсайтщиками «паспорт компетенций» (он же – цифровое портфолио). Он вводится вместо традиционной системы оценки, экзаменов и т.п. и будет содержать всю необходимую информацию о человеке и в будущем заменит диплом и трудовую книжку. В нем фиксируются все шаги, которые осуществляет обучающийся по жизни, все его достижения и недостатки. С помощью таких «паспортов компетенций» крупный бизнес будет выявлять таланты, в которые и будут вкладывать деньги. Такое инвестирование цифровики-форсайтщики называют «охотой за человеческим капиталом/потенциалом» или «узаконенным рабством».









Конечно же, Басюк и следовавшие за ним спикеры не случайно говорили о «компетенциях 21 века» вместо традиционной системы передачи знаний. Эти самые «базовые компетенции», как и навыки «4К» (критическое мышление, креативность, коммуникативность и кооперация), создадут сито для всего населения планеты, причем не обладающие ими 6 миллиардов людей из 7 «будут отсеяны», как заявлял в конце 2019 г. Герман Греф (правда, в его версии достаточно и трех навыков-компетенций) .



Ну и разумеется, Басюк обмолвился о том, что в школах также произойдет сегрегация и кастовое деление – на условно элитные, массовые и отстающие. Всего этого требуют глобальные производственные и управленческие стандарты, на которые давно перешло его министерство, как и все «наше» Правительство. Рядовому читателю, любящему свою страну и уважающему ее суверенитет, сложно поверить в то, что каждое заявление Басюка о будущем нашего образования, каждое заявление премьера Мишустина о нашей экономике и социалке должно строго соответствовать установленным извне требованиям, вытекающим из наднациональных моделей квалификаций и компетенций – тем не менее, именно так дела и обстоят.



Те же процессы сегрегации, разделения на «страты» происходят и в средней школе. К 2025 году форсайтщики запланировали фрагментацию школ на «элитные», «массовые» и «отстающие», для последних предусмотрены исключительно массовые онлайн-курсы, записанные преподавателями из «элитных» учреждений (ту же систему ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов уже предложил внедрить для университетов). Общее расслоение приведет к такому разрыву между «элитными» и «отстающими», что возникнут школы, выполняющие просто роль «институтов презрения» или «камер для хранения детей», в которых будут пребывать те, кто не сможет ни в социальном, ни в интеллектуальном плане добиться каких-то высоких результатов. Государство при этом постепенно покинет «рынок образовательных услуг» и сохранит только две функции: удержание «базового уровня» в логике социальной безопасности (то есть для предотвращения социального взрыва) и поддержания ограниченных «точек прорыва». Вот так цинично прописан в проекте окончательный демонтаж социального государства в сфере образования, и данный сценарий не менее цинично реализуется на наших глазах.



И конечно же, к 2035 году все существующие институты образования, равно как и печатный текст как основной носитель знаний, должны быть полностью уничтожены. Об этом г-н Басюк пока скромно умалчивает, хотя форсайтщики все давно смоделировали.









Если же перевести на русский общий тезис замминистра о «разном подходе к детям с различными образовательными потребностями и возможностями», то на практике это будет реализовано через систему «университета для миллиарда»: дешевого онлайн-псевдообразования для большинства «людей одной кнопки», которым уготована пожизненная узкая «компетенция» и рабская работа, и «университета для одного» – то есть фундаментальное образование на очных занятиях с живым педагогом, удел избранной элиты. Обращаем внимание, еще вчера оно считалось конституционным обязательством государства, доступным каждому гражданину, но сегодня, в 2020 г. у нас уже украли это благо – под предлогом «недопущения распространения коронавируса», и возвращать его назад никто не собирается.



Ну а что касается озвученных Басюком «многофункциональных комплексов», которые Правительство намерено возводить в отдаленных населенных пунктах – это и будут своего рода цифровые резервации для «не вписавшихся в рынок». Они появятся и в крупнейших городах – в виде центров «виртуальной образовательной среды», которые будут одним махом грузить в головы тысяч уставившихся в экраны школьников «новые навыки и компетенции». Строительство такого «центра управления дистантом», позволяющего сэкономить на зданиях школ, бумажных учебниках и профессии учителя, уже анонсировано в Санкт-Петербурге .



Не менее характерным для нынешней картины образовательного хаоса было выступление на конференции гендиректора и основателя адаптивной платформы для онлайн-обучения Антона Сажина, компания которого лоббируется тем же АСИ:



«Когда нет смешанной формы обучения, когда государственные платформы ломаются, мы вот эту проблему для нашей страны решили. Школа не может конкурировать с бизнесом за рынок дополнительного образования. И мы здесь предлагаем модель, когда мы через нашу платформу реализуем возможность использования образовательного контента по франшизе крупных игроков и зарабатывания на этом денег. У нас уже около 1000 школ хотят использовать сторонние образовательные ресурсы в своих программах.



На мой взгляд, это возможность развития качественного дополнительного образования в школах. И это дает возможность заработать отдельным школам и учителям. Франшизная модель дополнительного образования через школы, чтобы школы могли на этом зарабатывать деньги».



Зарабатывать деньги, простите, на ком? Произнести это вслух г-н Сажин по каким-то причинам отказался, но мы дополним: на учениках и их родителях. То есть школа приобретает данную платформу по франшизе, а затем начинает ЗАРАБАТЫВАТЬ на учениках, подсаживая их на «электронные образовательные услуги». И после этого нам кто-то будет рассказывать о справедливом, общедоступном среднем образовании? Вот, собственно, как уже сегодня происходит этот заработок.









Тихим и одиноким голосом здравого смысла на этой конференции лоббистов глобального цифрообразования явилось выступление выпускника МГУ, профессора математики Ивана Ященко. Впрочем, ныне он профессор ВШЭ и также выступает за «правильную модернизацию образования», но вот эти его слова не можем не привести в качестве слабого утешения после приведенных выше фактов:



«Образование должно работать на интересы России. Рейтинги PISA, цели войти в десятку ведущих стран – это все конечно хорошо, но образование должно выполнять национальные цели. Мы не должны подстраивать наше образование под чужие стандарты, не должны буквально следовать рецептам других стран и международных организаций. Кроме того, мы не должны обращать внимание только на лозунги и красивые слова, мы должны смотреть, какие за ними стоят конкретные задачи, которые должны решать дети, и какие конкретные результаты дети должны получать.



Я просто упомяну одну задачу по так называемым «глобальным компетенциям. (см. скрин ниже).









Здесь предлагается только один правильный вариант – 4. Хотя для школьника 5 класса это задание, с моей точки зрения, представляет пример, где ребенка учат не смыслам, а учат подстраиваться под понимание, что авторы теста имели в виду, чтобы подобрать правильный ответ», – справедливо заметил Ященко.



Словом, мы наблюдаем активнейшую реализацию завета экс-министра образования Андрея Фурсенко: воспитание потребителя, теперь еще и цифрового потребителя в виртуальном мире, где граждане и их ПД превратились в «новую нефть». В качестве очень слабого утешения: в Общественной палате пообещали в ближайшее время провести отдельный круглый стол по проблемам электронного обучения, на котором смогут выступить «все заинтересованные стороны» с разными мнениями. Вот только вряд ли аргументированная критика «снизу» остановит конвейер цифросектантов.



РИА Катюша