Заговор молчания. Что делать, если ребёнок вовремя не заговорил

Ребёнку уже год, а он ни гугу. В два — то же самое. И даже в три всё ещё молчит. Куда бежать: к неврологу, нейропсихологу, логопеду, остеопату?задержка речи и как помочь малышу заговорить.
Наш эксперт — нейропсихолог, психосоматолог, автор практических занятий и медитаций для детей Екатерина Тур.
Число детей с нарушениями речевого развития увеличивается год от года. Увы, такого рода проблемы — обратная сторона технического прогресса.
Чего молчим?
До трёх лет формирование речи происходит быстрее всего. И до этого возраста важно разобраться с причинами, по которым происходит задержка.
Причина №1. Тревожная мама. Рано или поздно вечно переживающая мама начнёт транслировать свою тревогу ребёнку. А тревога — стрессовый фактор группы А, который мешает развитию. Ведь речь не считается основным навыком для самосохранения. В результате стресс провоцирует спектр психосоматических расстройств как у мамы, так и у ребёнка.
Что делать? Не малыша водить по неврологам, а маме идти к психо-терапевту.
Причина №2. Телевизор, гаджеты. Доступность видеоконтента с пелёнок приводит к информационной перегрузке детской психики. К тому же электронная информация работает не так, как живая речь. Цифровой шум мозг не воспринимает. Голос, артикуляция, передача чувств, эмоций, энергии, живое общение глаза в глаза — без всего этого развития не происходит.
Что делать? Не торопитесь знакомить малышей с гаджетами. Но когда дети подрастут, оградить их от девайсов будет невозможно. Поэтому не запрещайте, но контролируйте и ограничивайте. Малыш должен понимать, что мультики, компьютерные игры — это лишь «потехе час».
Причина №3. Отсутствие твёрдой пищи. Если кроха не умеет жевать — значит, не сможет говорить. Для формирования слов должны быть развиты мышцы и связки внутри рта, хорошо работать язык и челюсти.
Что делать? После года не кормить малыша протёртой едой.
Причина №4. Потакание невнятной речи. Ребёнок говорит: «Ака», — а мама умиляется и переводит: «Собака». Малыш говорит: «Би-би», — мама радостно сообщает, что он увидел автомобиль. Но переводить с детского на русский — медвежья услуга. Так малыш усвоит, что напрягаться не надо, и не будет.
Что делать? Набраться терпения и учить ребёнка нормальным словам.
Причина №5. Пассивный образ жизни. Очень важно, чтобы ребёнок развивался физически. Ведь язык — тоже мышца.
Что делать? Детям нужны прогулки, спортивные секции, танцы и прочее. Плюс массажи.
Причина №6. Гиперопека или давление. Чрезмерно опекая, жалея ребёнка или, наоборот, насильно заставляя его играть в обучающие игры, родители только нарушают произвольное развитие нейронов мозга.
Что делать? Чтобы малыш, которому год-полтора, скорее заговорил, как можно больше играйте с ним. Учёбы в его жизни ещё будет достаточно. Все занятия по развитию речи в этом возрасте проводят только в игровой поощряющей форме. И конечно, прежде чем начать, выключите все гаджеты. Играйте регулярно, лучше в специально отведённой зоне.
Учим играючи
Для развития речи хорошо работают простые игровые формы. Кстати, они не только помогают детям скорее заговорить, но и снимают стресс у матери. Во время таких занятий налаживается эмоциональный контакт с ребёнком.
►Игра в кубики, конструктор. Сначала мама называет цвета кубиков. Далее это делает ребёнок. Потом усложняем игру: строим пирамидки из кубиков разных цветов и просим малыша рассказать, какой кубик на каком стоит (красный — на жёлтом, синий — на белом). В такой простой игре одновременно развиваются мелкая моторика и речевые центры.
►Массаж, пальчиковые игры. Необязательно оканчивать курсы массажистов. Достаточно делать простые поглаживания, пальчиковые разминки. Главное — разговаривайте в это время с ребёнком. Например, можно описывать процесс: «Сгибаем ножки, ручки, гладим животик». Отлично работают простые четверостишия:
Мы играли, мы играли,
Наши пальчики устали.
Мы немного отдохнём
И опять играть начнём.
Апельсинка, апельсинка,
Почему ты жёлтой стала?
Потому что, потому что
Солнышке лежала.
Также можно петь весёлые детские песенки, читать потешки. Речь мамы, подкреплённая тактильным и эмоциональным контактом, даёт ребёнку ощущение безопасности, стимулирует скачки в развитии.
Важно
Срочно обращайтесь к врачам (детскому неврологу, сурдологу, оториноларингологу, логопеду), если ребёнок:
- до года не подражает слогам и словам и у него отсутствует лепет;
- к году не понимает мамину речь, не даёт эмоциональной реакции на неё;
- старше года не имеет в лексиконе хотя бы 6–10 слов;
- не ориентируется в пространстве, не может найти
- источник звуков;
- к году плохо жуёт и глотает.
Провокация речи
Существуют разные игры, которые помогут разговорить молчуна. Вот некоторые из них.
►Непонятливая мама. Когда ребёнок перейдёт с указательных движений на произнесение слов, начните делать вид, что вдруг перестали понимать, когда он только показывает на предмет, не называя его. Но не сердитесь, а ласково говорите: «Не понимаю, что ты хочешь». И давайте малышу не то, на что тот указывал. Тут главное — терпение. Злиться могут оба. Особенно малыш, которого вдруг перестали понимать. А если вы начинаете «закипать» — повторяйте про себя как мантру, что вы сейчас развиваете кору головного мозга своего ребёнка. Берите раздражительность под контроль.
►Карточки с животными. Ребёнок уже худо-бедно произносит слова, но не связывает их в предложения? Начните с простого — с карточек со зверюшками. Сначала вы их называете, потом просите это сделать кроху. Когда изучили все картинки, переходите к небольшой истории о каждом животном: «Верблюд живёт в пустыне, он умеет находить воду». Или: «Собака умеет лаять и вилять хвостиком, она добрая».
Следующий этап — спрашивайте у ребёнка, о ком он хотел бы послушать историю? Интересуйтесь, собачка злая или добрая? Где верблюд прячет водичку? Выводите его на диалог, инициируйте у него вопросы. Данное упражнение развивает визуальные, речевые и эмоциональные центры.
►Иммерсивный театр. Чаще читайте малышу сказки, причём максимально эмоционально — изображая персонажей, подключая мимику, интерактивно включая ребёнка в процесс, как в театре. Артикуляция, выражение лица, жесты — всё это укрепляет и эмоциональный интеллект и восприятие речи.
►«Что слышу, то пою». Точнее, о том и говорю. Во время прогулки не закрывайте рот, комментируйте всё, что видите и слышите. «Вот залаяла собачка, она вышла на прогулку, наверное, хочет поиграть в мячик». «Проехала машина, она может ездить быстро, а водитель должен соблюдать Правила дорожного движения» и т. д. Это очень хорошо помогает строить ассоциации, развивает логику, восприятие со слуха, ориентацию в пространстве.
►Золушка. Ссыпьте в миску макароны, фасоль и крупную крупу (гречку, рис, перловку). Задача — отделить одно от другого. Трудитесь вместе с малышом. При этом развлекайте его: читайте стишки, смешите, хвалите, пойте нехитрые песенки, которые можно fa fb ;выдумывать на ходу. Главное — не молчите и будьте на позитиве.
