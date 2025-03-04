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Блинчики с ветчиной и сыром

На мой взгляд, одна из самых вкусных начинок для фаршированных блинчиков - это ветчина с сыром. Блинчики получаются нежными и сытными. Готовятся просто и быстро. Тесто для блинов с ветчиной и сыром можно приготовить по любимому рецепту. Обычно, я все ингредиенты делаю "на глаз". Для фарширования люблю печь большие блины на блиннице.

Если ее нет, можно и обычных блинов напечь.

Ингредиенты

Блины (12 шт.):

Молоко - 250 мл

Мука - 200 г

Яйцо куриное - 2 шт.

Соль - 1 ч.л.

Сахар - 3 ст.л.

Масло растительное - 2 ст.л.

Вода - 150 мл

Начинка:

Ветчина - 200 г

Сыр - 100 г

Масло сливочное - 1 ст.л.

  • 225 кКал
  • 2 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Все, что потребуется для теста.

 

Ингредиенты для блинчиков с ветчиной и сыром
Фото 1

 

 

В глубокую миску разбить яйца, добавить соль, сахар, масло и воду. Перемешать венчиком.

 

Взбить яйца с маслом, сахаром и водой
Фото 2

 

 

Высыпать муку, перемешать, чтобы не было комочков. Постепенно ввести горячее молоко, довести до нужной консистенции.

 

Всыпать муку и размешать
Фото 3

 

 

Испечь блины.

 

Пожарить блины
Фото 4

 

 

Для начинки я взяла куриную ветчину.

 

Подготовить ветчину и сыр
Фото 5

 

 

Сыр натереть на терке.

 

Натереть на терке сыр
Фото 6

 

 

Ветчину нарезать полосками.

 

Порезать ветчину
Фото 7

 

 

Перемешать сыр с ветчиной.

 

Смешать ветчину с сыром
Фото 8

 

 

На край блина кладем пару ложек начинки.

 

Положить на блин начинку
Фото 9

 

 

Подворачиваем края и сворачиваем рулетик. Блинчики с ветчиной и сыром почти готовы.

 

Завернуть начинку в блин
Фото 10

 

 

Сделать так всю начинку.

 

Свернуть все блинчики
Фото 11

 

 

Смазать блины маслом и запечь в духовке, либо поджарить на сковороде. Подавать со сметаной.

 

Фото блинчиков с ветчиной и сыром
Фото 12

 

 

Приятного аппетита.

 

Рецепт блинчиков с ветчиной и сыром
Фото 13

 

 

Блинчики с ветчиной и сыром, рецепт с фото
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