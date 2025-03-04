Блинчики с ветчиной и сыром

На мой взгляд, одна из самых вкусных начинок для фаршированных блинчиков - это ветчина с сыром. Блинчики получаются нежными и сытными. Готовятся просто и быстро. Тесто для блинов с ветчиной и сыром можно приготовить по любимому рецепту. Обычно, я все ингредиенты делаю "на глаз". Для фарширования люблю печь большие блины на блиннице.

Если ее нет, можно и обычных блинов напечь.