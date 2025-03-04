На мой взгляд, одна из самых вкусных начинок для фаршированных блинчиков - это ветчина с сыром. Блинчики получаются нежными и сытными. Готовятся просто и быстро. Тесто для блинов с ветчиной и сыром можно приготовить по любимому рецепту. Обычно, я все ингредиенты делаю "на глаз". Для фарширования люблю печь большие блины на блиннице.
Ингредиенты
Молоко - 250 мл
Мука - 200 г
Яйцо куриное - 2 шт.
Соль - 1 ч.л.
Сахар - 3 ст.л.
Масло растительное - 2 ст.л.
Вода - 150 млНачинка:
Ветчина - 200 г
Сыр - 100 г
Масло сливочное - 1 ст.л.
- 225 кКал
- 2 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Все, что потребуется для теста.
В глубокую миску разбить яйца, добавить соль, сахар, масло и воду. Перемешать венчиком.
Высыпать муку, перемешать, чтобы не было комочков. Постепенно ввести горячее молоко, довести до нужной консистенции.
Испечь блины.
Для начинки я взяла куриную ветчину.
Сыр натереть на терке.
Ветчину нарезать полосками.
Перемешать сыр с ветчиной.
На край блина кладем пару ложек начинки.
Подворачиваем края и сворачиваем рулетик. Блинчики с ветчиной и сыром почти готовы.
Сделать так всю начинку.
Смазать блины маслом и запечь в духовке, либо поджарить на сковороде. Подавать со сметаной.
Приятного аппетита.
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