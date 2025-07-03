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Чем опасен вирус Коксаки для детей? Объясняет врач

Дело не в сыпи, а в возможных осложнениях.

Редактор, мама двух девочек

Этим летом вспышки Коксаки фиксируются в детских коллективах, на курортах и в местах массового отдыха, заставляя родителей задуматься о мерах защиты. Дело в том, что сезонность этого вируса связана не только с благоприятными для него погодными условиями, но и с увеличением контактов между детьми во время каникул.

Как распознать первые симптомы и что делать при заражении, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета, к.м.н. Юрий Николаевич Томилин.

Unsplash.com/CC0
Источник: Unsplash.com/CC0

Хотя болезнь обычно протекает в легкой форме, в некоторых случаях она может давать серьезные осложнения, в том числе поражение нервной системы и сердца. Для детей наиболее опасны шесть серотипов этого вируса, которые как раз и могут вызвать эти осложнения.

Наиболее значимый путь передачи Коксаки — воздушно-капельный. Затем — фекально-оральный, контактный путь и вертикальный — от матери к ребенку. Заражение происходит воздушно-капельным, фекально-оральным и контактным путями. Вирус активно размножается в лимфоидной системе и слизистой кишечника, что объясняет его высокую заразность.

Здоровые взрослые болеют редко, наибольшему риску подвержены дети, преимущественно 5−7 лет, и люди с ослабленным иммунитетом, включая ВИЧ-инфицированных и пациентов после трансплантации.

Характерными признаками инфекции являются сыпь на ладонях, стопах и во рту, а также лихорадка и слабость.

«Ротовая полость поражается по типу гиперангины, также поражение на ладонях и стоп.
Диагностировать просто: сыпь видна на расстоянии, особенно при поражении ротовой полости и конечностей»

При этом специфического лечения вируса Коксаки не существует. Больным показана изоляция до 20 дней, обильное питье и симптоматическая терапия. Особое внимание следует уделять пациентам с иммунодефицитами, у которых заболевание может протекать тяжелее.

Для защиты от заражения следует регулярно мыть руки, избегать мест скопления людей в период вспышек и использовать маски. Родителям следует внимательно следить за гигиеной детей, особенно после посещения общественных мест. А при первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу и ограничить контакты с окружающими.

Ссылка на первоисточник
екатерина мазеина редактор
институт клинической медицины
здоровье ребенка
пироговский университет
юрий николаевич томилин
кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии; институт клинической медицины
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