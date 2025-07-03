Чем опасен вирус Коксаки для детей? Объясняет врач

Этим летом вспышки Коксаки фиксируются в детских коллективах, на курортах и в местах массового отдыха, заставляя родителей задуматься о мерах защиты. Дело в том, что сезонность этого вируса связана не только с благоприятными для него погодными условиями, но и с увеличением контактов между детьми во время каникул.