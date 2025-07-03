Чем опасен вирус Коксаки для детей? Объясняет врач

Этим летом вспышки Коксаки фиксируются в детских коллективах, на курортах и в местах массового отдыха, заставляя родителей задуматься о мерах защиты. Дело в том, что сезонность этого вируса связана не только с благоприятными для него погодными условиями, но и с увеличением контактов между детьми во время каникул.
Как распознать первые симптомы и что делать при заражении, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета, к.м.н. Юрий Николаевич Томилин.
Хотя болезнь обычно протекает в легкой форме, в некоторых случаях она может давать серьезные осложнения, в том числе поражение нервной системы и сердца. Для детей наиболее опасны шесть серотипов этого вируса, которые как раз и могут вызвать эти осложнения.
Наиболее значимый путь передачи Коксаки — воздушно-капельный. Затем — фекально-оральный, контактный путь и вертикальный — от матери к ребенку. Заражение происходит воздушно-капельным, фекально-оральным и контактным путями. Вирус активно размножается в лимфоидной системе и слизистой кишечника, что объясняет его высокую заразность.
Здоровые взрослые болеют редко, наибольшему риску подвержены дети, преимущественно 5−7 лет, и люди с ослабленным иммунитетом, включая ВИЧ-инфицированных и пациентов после трансплантации.
Характерными признаками инфекции являются сыпь на ладонях, стопах и во рту, а также лихорадка и слабость.
«Ротовая полость поражается по типу гиперангины, также поражение на ладонях и стоп.
При этом специфического лечения вируса Коксаки не существует. Больным показана изоляция до 20 дней, обильное питье и симптоматическая терапия. Особое внимание следует уделять пациентам с иммунодефицитами, у которых заболевание может протекать тяжелее.
Для защиты от заражения следует регулярно мыть руки, избегать мест скопления людей в период вспышек и использовать маски. Родителям следует внимательно следить за гигиеной детей, особенно после посещения общественных мест. А при первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу и ограничить контакты с окружающими.
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