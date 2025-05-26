Причины посмотреть на мир глазами ребенка

Помните ли вы, как это – быть ребенком? Оглядываясь назад, мы вспоминаем детство как самое счастливое время в нашей жизни. Замечали ли вы, как ваши дети или их друзья взаимодействуют с окружающим миром? Это удивительное зрелище, но вы не должны быть просто наблюдателем.

Вы можете посмотреть на мир глазами ребенка, и тогда ваша повседневная жизнь станет ярче. Рассмотрим 9 причин сделать это.

Причина № 1. Чувство новизны

Детей завораживает окружающий мир, потому что он им незнаком. Их не беспокоит, что мир приготовил для них. Вы с радостью просыпаетесь утром или же в вас вселяют ужас ежедневные поездки на работу, встречи с коллегами и необходимость делать покупки в магазине? Детям это незнакомо. Каждый день они проживают новую жизнь, поэтому окружающий мир кажется им восхитительным и полным возможностей. Вместо того, чтобы бояться ежедневной рутины, очистите свой разум и представьте, будто вы не знаете, что случится завтра. Начните новый день с чистого листа. Произойти может всё, что угодно!

Причина № 2. Из всего можно извлечь урок

Дети получают новый опыт из всего, что видят вокруг. Вспомните, сколько раз за день ребенок произносит слово «почему». Дети хотят всё знать. Они не признают ответов «нет» и продолжают искать ответ, который их удовлетворит. А когда вам нужен ответ на какой-либо вопрос, вы прекращаете поиск, когда нашли его, или стремитесь узнать больше? Стремясь докопаться до сути окружающих явлений, вы можете узнать много интересного, даже если вы просто переходите по ссылкам в Википедии.

Причина № 3. Каждый человек – ваш потенциальный друг

Вспомните, как часто вы идете в магазин в плохом настроении, надеясь, что не встретите по дороге никого из знакомых. Разумеется, у вас иногда нет времени на разговоры, но что вам мешает поговорить с кем-то, стоя в очереди. Дети всегда открыты к людям. Они всегда улыбаются, ищут новых друзей и запоминают имена новых знакомых. Поступайте так же, когда едете в командировку, знакомитесь с друзьями своих друзей или новыми коллегами.

Причина № 4. Вы мыслите позитивно

Попадая в непонятную ситуацию, дети не представляют себе наихудший исход событий, как это делаем мы. Поскольку со многими вещами дети сталкиваются впервые, они автоматически относятся к событиям позитивно. Они с удовольствием пробуют что-то новое, особенно если это похоже на приключение. Посмотреть на повседневные дела как на приключение довольно просто. Представьте, что вы просто играете в игру. Так повседневные дела не будут вас пугать или повергать в уныние. Мыслите позитивно и замечайте, сколько возможностей таится вокруг.

Причина № 5. Вы можете стать кем угодно

«Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?». Сколько раз вам задавали этот вопрос в детстве? И сколько раз ваш ответ менялся? Сначала вы хотели стать врачом, затем учителем, продавцом и т.д. Разумеется, сейчас вам нужно придерживаться выбранного пути и стоить карьеру, чтобы прокормить себя и свою семью. Но как вы пришли к такому выбору? Потому что ваши родители были врачами? Потому что вам в школе легко давалась биология? Мы часто выбираем профессию исходя из того, что нам следует стать кем-то, а не из того, что нам это нравится. Мы не рискуем изменить сферу деятельности потому, что уже построили карьеру. Но если вы действительно хотите стать юристом, что мешает вам получить юридическое образование даже в 35 лет? Поступите в университет, учитесь и, наконец, осуществите свою мечту! Не раздумывайте над тем, насколько это правильно или практично. Мыслите как ребенок и делайте то, чего вы действительно хотите.

Причина № 6. Мир полон возможностей

Это утверждение похоже на предыдущее. Мир полон возможностей, и вы можете воспользоваться любой из них. Не ограничивайте себя ни в чем из-за того, кем вы себя считаете, или того, как отнесутся к вашему выбору окружающие. Если вы всегда мечтали стать художником, возьмите несколько уроков рисования и попробуйте нарисовать свою первую картину. Если вы мечтали написать книгу, на досуге попробуйте написать первую главу. Мир полон возможностей для всех, не только для детей. Дети просто быстрее это понимают и используют это знание себе во благо. Поступайте так же.

Причина № 7. Совершайте поступки просто так, без особых причин

Когда вы в последний раз просто лежали на траве, смотрели на небо и позволяли мыслям блуждать где-то далеко? Или съезжали с горки на санках? Разумеется, ребячество хорошо в меру. Но взрослые думают, что им всегда нужно быть чем-то занятыми: если ты не на работе, тебе нужно заниматься домом или читать книги. Если ты застрял в пробке, нужно послушать аудиокнигу. Разумно распоряжаться своим временем – полезный навык, но не всегда нужно быть чем-то занятым. Время от времени находите время на то, чтобы просто прогуляться на свежем воздухе или встретиться с друзьями. И пусть дела подождут.

Причина № 8. Ваше воображение безгранично

Взрослея, вы узнаете всё больше и больше фактов, приобретаете опыт и учитесь отличать возможное от невозможного. Взрослым нужно быть продуктивными, но, к сожалению, это ограничивает ваше воображение. Вам становится труднее фантазировать. У детей такой проблемы нет – их воображение безгранично. Они не задумываются о том, что реально, а что – нет: в их воображении возможно всё. Чтобы понять, что собой представляет детское воображение, посмотрите детские телепрограммы. Главными героями там являются животные или вымышленные персонажи, они разговаривают, чувствуют и могут даже летать в космос. Дайте волю своему воображению – это поможет вам лучше справляться с повседневными задачами дома и на работе.

Причина № 9. Вас не беспокоит мнение других людей

Скажем честно – этого качества взрослым особенно не хватает. Дети надевают оригинальную одежду просто потому, что им этого хочется. Более того, они гордятся своим внешним видом. Они не стесняются задавать «глупые» вопросы: они просто хотят узнать ответ, и их не беспокоит, что над ними может кто-то смеяться. Представьте, насколько свободнее вы бы чувствовали себя, если бы перестали беспокоиться о том, что о вас думают окружающие. Не бойтесь показаться сумасшедшим среди коллег по работе. Позвольте себе делать то, что вам хочется (в разумных пределах, разумеется). По большому счету, мы никогда не знаем, что о нас думают окружающие: возможно, такая оригинальность им понравится.