Что у мамы в голове, то у ребенка на теле: установки родителей, которые влияют на здоровье детей

Чтобы понять состояние малыша, попробуй представить, что ребенок — это часть тебя. Часто твоего тела, как это было в период беременности. Как он себя чувствует рядом с тобой? Комфортно ли ему, когда он испытывает твои эмоции? Ответы на эти вопросы помогут разобраться с мироощущением ребенка.

С одной стороны, это хорошо влияет на ребенка. Он знакомится с разными человеческими эмоциями и учится реагировать на наш мир определенным образом. Однако родительские чувства могут отражаться на ребенке негативно. Это происходит, если мама и папа находятся под властью отрицательных эмоций, которые стали постоянным спутником их жизни и вызывают душевный дискомфорт. В таком случае ребенок тоже начинает чувствовать себя некомфортно. Часто из-за внутренних переживаний ребенок начинает болеть — это лишь подсознательный сигнал организма, чтобы его успокоили, пожалели, дали заботу и внимание.

Еще в утробе матери тело ребенка начинает адаптироваться к тем эмоциям, которые испытывает беременная женщина. В результате человек рождается уже максимально подготовленным и адаптированным под существующие жизненные условия. То есть ребенок подстраивается под мир своей мамы. Если мама постоянно живет в стрессовом и напряженном состоянии, то ребенок воспринимает окружающий мир опасным. А если мама испытывает только позитивные эмоции и ее ничего не беспокоит, то для ребенка мир становится дружелюбным.

Между родителями и детьми существует особая связь: ребенок очень тонко чувствует моральное состояние отца и матери. Причем, это явление возникает еще в период беременности, когда малыш и мама живут в одном эмоциональном поле. Мама чувствует страх — ребенку тоже становится страшно. Мама испытывает радостные и позитивные ощущения — и ребенку тоже хорошо. Малыш не знает и не понимает, что происходит снаружи, он только чувствует эмоции матери.

Дети не только чувствуют своих родителей, но и копируют их поведение, ведь это помогает выжить в нашем мире: «мама и папа уже так долго живут на этой планете. Они знают, как правильно себя вести. Поэтому надо все повторять за ними, чтобы выжить». Наблюдая за родителями и повторяя их действия, малыш адаптируется к жизни. Это могут быть как внешние проявления (как держать ложку, ходить, говорить), так и внутренние реакции на все происходящее.

Если родители привыкли не высказывать свое мнение и держать его в себе, то и ребенок старается делать так же (при этом неумение высказывать мысли может привести к детским психосоматическим заболеваниям — например, дерматиту, то есть внутренние эмоции все равно выходят наружу). Если же мама с папой в разных жизненных ситуациях быстро «закипают» и начинают нервничать, то вполне вероятно, что у малыша будет такая же реакция. Когда родители боятся больших денег или публичных выступлений, ребенок научится тому же самому.

Пример неправильного поведения: семейная пара, у которой есть ребенок, ссорится на глазах у малыша. Жена в состоянии нервного срыва кричит на мужа, критикует и не доверяет ему. А муж в ответ кричит на жену и только усугубляет проблему. В результате ребенок становится тревожным, а в будущем у него вполне может сформироваться недоверие к противоположному полу, как было у родителей.

Пример правильного поведения: семья сталкивается с финансовыми трудностями, им не хватает денег на жизнь. Родители не опускают руки и не сидят в ожидании чуда, а начинают действовать. Мама увольняется и находит более высокооплачиваемую работу, а папа начинает дополнительно подрабатывать по вечерам на второй работе. Ситуация нормализуется, и семья вновь чувствует себя финансово уверенно. Ребенок видит, что для борьбы с трудностями нужно прикладывать усилия, и тогда проблема будет решена. При столкновении со сложностями он будет брать пример с родителей и активно искать выход из положения, а не сидеть на месте.

Для каждого родителя важно, чтобы его ребенок был счастливым, здоровым и успешным. Чтобы он жил в достатке и ни в чем не нуждался. Чтобы в этой жизни он чувствовал себя спокойно и уверенно. Как помочь ему в этом? Для начала нужно помочь себе. Состояние наших детей во многом зависит от нашего собственного состояния. Поэтому родители должны поменять свои взгляды, реакции на происходящее и жизненные стратегии таким образом, чтобы своим примером подсвечивать путь для ребенка. И тогда он обязательно будет счастливым.