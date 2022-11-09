Осетинский пирог с творогом по проверенному рецепту с пошаговыми фото

Вариантов осетинских пирогов уйма, не буду претендовать на оригинальность и тем более аутентичность. Качество осетинского пирога во многом зависит от качества раскатки теста, чем оно тоньше, тем качественнее является осетинских пирог. Не стоит экономить на начинке, чем ее больше, тем вкуснее.
- Количество порций:2 порции
- Калорийность (100g):248 ккал
- Стоимость:очень экономно
Как приготовить осетинский пирог с творогом
Ингредиенты:
- Дрожжи – 1 ч.л. (сухие)
- Мука – 1 ч.л. (для опары)
- Сахар – 1 ч.л. (для опары)
- Молоко – 100 мл (50 мл для опары, 50 мл для остального теста)
- Кефир – 125 мл
- Мука – 300 г (для теста + мука на подсыпку)
- Масло сливочное – 80 г (30 гр. - в тесто, 50 гр. - для обмазки пирогов)
- Соль – 1 щепотка (-и) (в тесто)
- Творог – 400 г
- Сыр полутвердый – 100 г
- Кинза – 6 веточка (-и)
- Яйцо – 1 шт.
- Орех мускатный – 0.5 ч.л.
- Соль – по вкусу
- Перец черный – по вкусу
Приготовление: Шаг 1
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В первую очередь нужно подготовить опару. Для этого в миску всыпать дрожжи, муку и сахар, залить теплым молоком, всё перемешать. Накрыть полотенцем и поместить в теплое место.
Кефир достать из холодильника, чтобы он к моменту замешивания теста был комнатной температуры.
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Шаг 2
Как только опара подойдет, можно замешивать тесто.В просеянную с солью муку влить остаток тёплого молока, кефир комнатной температуры и опару. Всё перемешать. Влить растопленное масло. Сформировать шар, поместить в миску, накрыть полотенцем и оправить подходить в тёплое место.
Если дома холодно или вы хотите ускорить процесс приготовления теста, можно воспользоваться следующей хитростью. Если у вас электрическая духовка, выставьте минимально возможную температуру, отправьте туда миску с тестом, процесс значительно ускорится. Тесто должно увеличится в два раза.
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Шаг 3
Пока тесто подходит, можно приготовить начинку для пирога.
Сыр натереть на крупной терке. Кинзу вымыть, обсушить, мелко нарезать.
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Шаг 4
В глубокой миске смешать творог, сыр, зелень, вбить яйцо. Всё тщательно перемешать. Добавить по вкусу соль (нужно учитывать, что сыр тоже соленый), перец, мускатный орех.
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Шаг 5
Когда тесто подошло, разделить его на две части. Сформировать из каждого куска шар.
Присыпать поверхность стола мукой. Пальчиками осторожно размять тесто, сформировать ровный круг толщиной в 1 см.
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Шаг 6
В центр лепешки выкладываем половину начинки, равномерно ее распределяем по поверхности круга, отступая при этом пару сантиметров от края.
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Шаг 7
Теперь аккуратно собираем края, формируя своеобразный пучок. Переворачиваем пирог.
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Шаг 8
Теперь самая сложная работа. Нужно пальцами равномерно распределить начинку внутри пирога, при этом растягивая сам пирог, чтобы тесто стало тонким и равномерным, следите, оно не должно порваться.
Этот процесс не терпит спешки, медленно продвигаясь от центра к краю, добиваемся ровной формы. В центре пирога делаем отверстие, чтобы при нагревании начинка не разорвала пирог.
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Шаг 9
Отправляем пирог выпекаться при температуре 180 градусов минут на 20-25 в зависимости от характеристик вашей духовки. О готовности пирога вы поймёте по привлекательной румяной корочке. В случае с творожной начинкой по мере приготовления может образовываться жидкость. Маленькой ложкой ее можно убрать.
Горячий пирог обильно смазать сливочный маслом и сразу подавать к столу.
Не жалейте сливочного масла для обмазки пирогов, пусть оно пропитает, придаст сливочный вкус. Ну и конечно пироги стоит есть с пылу с жару. По данному рецепту получается два небольших пирога.
Приятного аппетита!
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