Осетинский пирог с творогом по проверенному рецепту с пошаговыми фото

В первую очередь нужно подготовить опару. Для этого в миску всыпать дрожжи, муку и сахар, залить теплым молоком, всё перемешать. Накрыть полотенцем и поместить в теплое место.

Кефир достать из холодильника, чтобы он к моменту замешивания теста был комнатной температуры.