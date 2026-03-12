Как по анализу крови понять, вирусная или бактериальная инфекция у ребенка? Объясняет педиатр

Различать возбудители важно, потому что бактериальные инфекции могут требовать приема антибиотиков, а при вирусных эти препараты бесполезны и даже вредны.
Сначала врач оценивает общее количество лейкоцитов — белых клеток крови. При бактериальной инфекции их число обычно заметно повышается, организм активно наращивает защиту. Если причиной болезни стал вирус, уровень лейкоцитов часто остается нормальным или оказывается даже ниже обычного. Однако возможны и исключения, поэтому одного этого показателя недостаточно.
Гораздо более информативна лейкоцитарная формула — соотношение разных типов лейкоцитов в процентах. При бактериальном процессе в крови растет доля нейтрофилов, причем появляются их молодые, незрелые формы. Такая картина отражает активную работу костного мозга, который выбрасывает в кровь все имеющиеся резервы для борьбы с бактериями. При вирусной инфекции на первый план выходят лимфоциты, специализирующиеся именно на уничтожении вирусов, поэтому их процент в формуле повышается.
Еще одним важным индикатором служит скорость оседания эритроцитов (СОЭ).
Правда, СОЭ увеличивается не сразу, а с некоторым запозданием и может сохраняться повышенным еще некоторое время после выздоровления.
Для уточнения диагноза врач может назначить анализ на С-реактивный белок (СРБ). При бактериальной инфекции его уровень подскакивает очень высоко, тогда как при вирусной он остается нормальным или повышается совсем незначительно.
Важно помнить, что у детей первого года жизни, а также у ослабленных детей классические изменения в крови иногда отсутствуют. Например, при тяжелой бактериальной инфекции на фоне истощения защитных сил организм может не дать ожидаемого лейкоцитоза. Поэтому оценивать результаты анализа должен только педиатр, сопоставляя их с симптомами и общим состоянием ребенка.
Самостоятельно анализ лучше не расшифровывать — это может привести к ошибочным выводам и либо к необоснованному отказу от необходимых антибиотиков, либо к их неоправданному применению.
Свежие комментарии