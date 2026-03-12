Как по анализу крови понять, вирусная или бактериальная инфекция у ребенка? Объясняет педиатр

Гораздо более информативна лейкоцитарная формула — соотношение разных типов лейкоцитов в процентах. При бактериальном процессе в крови растет доля нейтрофилов, причем появляются их молодые, незрелые формы. Такая картина отражает активную работу костного мозга, который выбрасывает в кровь все имеющиеся резервы для борьбы с бактериями. При вирусной инфекции на первый план выходят лимфоциты, специализирующиеся именно на уничтожении вирусов, поэтому их процент в формуле повышается.