Бумеранг прилетит откуда не ждали. Шесть главных ошибок в воспитании детей

Родителям хочется воспитать своего ребенка ответственным и полноценным членом общества. В ход идут разные методики и манипуляции. Однако, как отмечают специалисты, иногда мамы и папы совершают ошибки в воспитании, которые могут дать обратный эффект.

Ошибка первая

Итак, какие же методики не стоит использовать, aif.ru рассказала

Учить детей быть всегда щедрыми и делиться игрушками на детской площадке.

Обратный эффект: есть риски, что ребенок будет бедным, все раздаст, не сможет накапливать и сохранять, ничего в будущем не принесет в дом своим детям. Он же щедрый.

Что же в такой ситуации стоит делать? Лучше учить договариваться: «Я тебе дам машинку, ты мне мячик». То есть фактически создавать взаимовыгодный обмен. Тогда ребенок и о другом, и о себе заботится.

Как вариант, учить делиться с условиями: «На 15 минут даю поиграть, верни в таком же чистом виде». В этом случае во взрослой жизни человек будет давать в долг под проценты и с официальными документами, что гарантирует ему сохранение его капиталов.

Учить делиться тем, что лишнее, ненужное на данный момент. В этом суть меценатства и благотворительности — дарить то, что в избытке. Понимая, что обратно никто это возвращать не будет — это дар людям.

Ошибка вторая

Учить не быть злым: «Нельзя сердиться, нельзя кричать. Ты не можешь злиться на маму».

Обратный эффект: ребенок может стать подверженным влиянию дурной компании, мошенников и других злоумышленников. Ребенок не способен сам защитить себя. Он в итоге не в безопасности. Способность злиться и говорить «нет» — это своего рода страховка от ряда неприятностей и бед.

Как же лучше поступать в такой ситуации? Разрешать злиться. Учить говорить «нет» и самим соблюдать границы ребенка, например, без его согласия не брать его вещи, например, телефон. Не стоит всегда относиться к злости с негативом, иногда она бывает и хорошим чувством.

Ошибка третья

Учить постоянно извиняться: «Ты неправ, пойди и попроси прощения у учителя, что забыл выучить стихотворение».

Обратный эффект: ребенок делает вывод — можно не делать, как надо, просто попросить прощения. Извинение — это иллюзия, что что-то меняется в лучшую сторону. Люди делают неприятно другому, извиняются, и, казалось бы, инцидент исчерпан, но фактически проблема остается и повторяется. Сплошные извинения и никаких действий.

Лучше учить ребенка исправлять ситуацию, не используя пустых извинений. «Мне жаль, что я не выучил стихотворение вчера, сегодня я готов/а рассказать два». Тогда ребенок понимает, что можно ошибаться, а потом исправлять ситуацию и при этом оставаться хорошим человеком даже с ошибками.

Ошибка четвертая

Учить быть беспрекословно послушными: «Делай то, что говорю. Я лучше знаю».

Обратный эффект: ребенок в результате не учится креативно мыслить, он живет по инструкции. Все, что подлежит инструкции, со временем будут делать автоматизированно, и ребенку сложнее будет найти свое призвание в жизни. Он еще не умеет отстаивать свое мнение. Живет, как надо другим, а не как хочет он сам. От того несчастен. Он будет хорошим исполнителем, вряд ли будет лидером.

Чтобы этого не произошло, конечно же, не надо пускать все на самотек. Лучше давать право выбора: «Ты выбираешь это или это?» Спрашивать мнение ребенка: «Что ты предлагаешь? Что будешь с этим делать?» Давать роль лидера: «Ты готов быть ответственным за наш пикник в выходные?» Поддерживать его мнение «Твоя идея классная. Делай!» Воспитывать ребенка стоит не директивами, а вопросами, развивая его аналитический и творческий ум.

Ошибка пятая

Запрещать ребенку плакать.

Ребенок делает вывод, что и чувствовать нельзя. Слезы чаще всего льются, когда ребенку больно. «Родители меня не понимают».

Обратный эффект: Вместе с тем как ребенок блокирует чувство боли, он автоматически блокирует и любовь. Боль и любовь живут на одной «ступеньке», от того и есть выражение от ненависти до любви — один шаг. Когда ребенок легально может проживать боль и плакать, он способен и любить.

Если посмотреть на мужчин, которым внушали постоянно, что «мальчики не плачут», можно отметить, что на их лице заблокированы все чувства, непонятно по выражению, что они чувствуют. Такие мальчики не говорят маме: «Я тебя люблю» и редко говорят жене: «Я тебя люблю». Девочки, которые заблокировали боль, став мамами, приходят на консультации и спрашивают: «Это нормально, я не чувствую, что люблю своего ребенка, я все для него делаю, но любви нет».

Еще один обратный эффект: раз мама запрещает плакать, говорит «не переживай, подумаешь», она меня не понимает, она чужая, враг. Между ребенком и родителем начинает образовываться пропасть.

Ошибка шестая

Запрещать радоваться: «Не бегай. Не прыгай. Не визжи. Успокойся».

Ребенок понимает, что радоваться нельзя. Становится, как папа и мама, — очень серьезным и напряженным. И чтобы легально порадоваться и расслабиться, когда становится взрослым, использует для этого что-то вредное, например, алкоголь. Ведь по-другому реагировать не умеет.

Чтобы такого не было, надо поддерживать умение ребёнка радоваться и хохотать вместе с ним. Разрешать проявлять радость и счастье через танцы, пение, игры, смех, визг и делать все это вместе с ним.

Воспитание ребенка — процесс не сиюминутный и не такой простой. Но если быть искренне заинтересованным в этом процессе и хотеть, чтобы ребенок развивался гармонично, стоит постараться избегать потенциально неоднозначных методов воспитания. Тем более, что варианты замены всегда есть.