Чему можно научить ребенка на даче

Я поделилась этим воспоминанием со своей подругой Женей, и она рассказала мне, что ее муж Павел, тоже заядлый рыбак, придумал для детей еще более интересное развлечение — домашний пруд. Делается он даже проще, чем мой аквариум: Павел набирал в банку немного воды из пруда вместе с ряской. В ряске обязательно оказывались какие-нибудь личинки, головастики или даже улитки.

А дочери, Катя и Маша, с увлечением следили за жизнью этих