Чему можно научить ребенка на даче

Каждое лето, отправляясь с детьми на дачу, многие мои знакомые мамы стонут: «Опять эта дача!
Когда я была маленькой, мой дедушка часто ходил на рыбалку. О том, чтобы взять меня с собой, не было и речи — я вертелась и шумела, и вся рыба, как в известной песенке, расплывалась при одном моем появлении. Но с рыбалки дедушка каждый раз приносил в целлофановом пакете парочку карасей, которых мы сажали в трехлитровую банку с водой, и получался временный мини-аквариум. Что и говорить, наблюдать за карасями было крайне интересно. Потом мы отпускали рыб обратно в пруд, а я с нетерпением ждала, когда же дед еще кого-нибудь наловит.
Я поделилась этим воспоминанием со своей подругой Женей, и она рассказала мне, что ее муж Павел, тоже заядлый рыбак, придумал для детей еще более интересное развлечение — домашний пруд. Делается он даже проще, чем мой аквариум: Павел набирал в банку немного воды из пруда вместе с ряской. В ряске обязательно оказывались какие-нибудь личинки, головастики или даже улитки.удивительных животных.
Мягко переключая внимание ребенка с самого себя на окружающий его на даче мир, взрослые очень помогают его развитию. Особенно важно это в случае "кризиса трех лет", ведь после этого возраста у ребенка возникает потребность утверждать и завоевывать свою самостоятельность. Это приводит к многочисленным конфликтам со взрослыми. Ребенок, пытаясь выяснить границы собственной независимости, противопоставляет себя окружающим и невольно оскорбляет их.Аглая Айвазовапсихолог
Почувствуйте себя энтомологом
Ольга, мама пятилетнего Павла, рассказала мне другую историю. Однажды они с сыном на прогулке нашли гусеницу. Паша часто расспрашивал маму, как же из гусениц появляются бабочки, и мама с сыном решили провести эксперимент. Они посадили гусеницу в банку с землей (подруга вычитала в интернете, что некоторые гусеницы зарываются в землю, чтобы превратиться в куколку). Банку затянули марлей и, периодически подкармливая гусеницу листьями, стали наблюдать, что же станет с насекомым. И чудо произошло: через некоторое время гусеница окуклилась, а где-то недели через две появилась самая настоящая бабочка.
Изучать мир насекомых можно, не трогая самих представителей этого царства, достаточно вооружиться фотоаппаратом и лупой. С их помощью можно искать и рассматривать разных насекомых, фотографировать их, а затем искать в интернете или энциклопедии информацию о них. Согласитесь, довольно приятно ходить на прогулку и знать, что это не просто муха летает вокруг тебя, а жигалка или зубоножка!
Садово-огородные развлечения
Нас окружают тысячи цветов и трав — а кто знает, чем мятлик отличается от тимофеевки? Лето на даче — отличный способ изучить растения, которые растут в нашей полосе. Можно фотографировать их, записывать названия в специальный блокнот, а потом выпустить свою собственную энциклопедию — чем не занятие на целых три месяца? (Я даже не упоминаю про гербарий — это настолько очевидная и всем известная идея, что про нее даже неинтересно говорить).Только будьте осторожны: некоторые из безобидных на вид растений очень ядовиты, и их стоит «узнать в лицо» в первую очередь.
А если у вас на даче есть микроскоп (детские варианты таких приборов продаются в магазинах игрушек), то возникает целое поле для исследований. Я помню, как в детстве я могла часами рассматривать мушиное крылышко и восхищаться его сложным устройством. Можно даже зарисовать увиденное и составить целый альбом, посвященный «микромиру», а затем развесить картины в дачном доме и провести лето на художественной выставке.
Для многих дача — это прежде всего огород. Работа на грядках может быть повинностью или обязанностью, но может и превратиться в настоящее приключение. Посадить семечко в землю, поливать его и наблюдать за первыми побегами — все это увлекает и маленьких, и больших детей. Только выбирать для этих целей лучше всего растения, которые не требуют тщательного ухода и быстро развиваются: например, тыкву или подсолнечник.
Мои мальчишки терпеть не могут пропалывать или окучивать, но про утренний и вечерний полив огорода я и думать забыла — теперь об этом заботится десятилетний сын. Он же находит в интернете информацию о том, что хорошо и плохо для каждого растения и периодически приходит ко мне с советами.
Лето на даче — отличный способ исследовать мир. Причем не только для детей, но и для нас, взрослых. Ведь узнавая новое вместе с детьми, мы точно также учимся и растем.
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