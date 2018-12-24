Биометрическое рабство с колыбели

Госдума готовит закон об идентификации новорожденных россиян, а Сбербанк будет отказывать в счетах и кредитах гражданам, не сдавшим биометрию



Контуры строящегося на наших глазах глобальной финансовой «элитой» нового тоталитарного электронного государства, для которого нацсуверенитеты, конституции, законы, равно как и воля местного населения – абсолютно ничего не значат, проявляются все отчетливей. Новости СМИ2 забила тревогу : уже тогда было понятно, чего добиваются ростовщики-трансгуманисты, либералы в Правительстве РФ и прочие адепты торговли «человеческим капиталом». Однако граждане в большинстве своем не поняли, какая страшная система социальной инженерии входит в жизнь каждого, и сейчас пришло время пожинать плоды.



Цифролоббисты из «Единой России» разрабатывают законопроект о биометрической идентификации новорожденных и малолетних детей…



В феврале уходящего года мы подробно рассказывали о том, как один из ярых сторонников демонтажа соцгосударства, на тот момент первый вице-премьер Игорь Шувалов распинался на парламентских слушаниях по внедрению «цифровой экономики» в Госдуме о необходимости срочно принять множество новых законов, утверждающих электронный концлагерь. От депутатов требовалось срочно «находить консенсус, быстро проводить все перемены, чтобы поменять экономический уклад» (кстати, о том же и почти такими же туманными словами говорил Президент на вчерашней пресс-конференции ). Но похоже, что законопроектная база по-прежнему сильно отстает от сроков, заданных правительству РФ Всемирным банком, МВФ, ФРС и прочими «хозяевами денег», а также их аудиторскими и консалтинговыми конторами при кабмине. И все аргументы о нашем удобстве, комфорте, безопасности, а главное – о прописанной в упомянутом 482-ФЗ добровольности входа в единую базу данных с личным номером (сквозным цифровым идентификатором – ключом от цифрового профиля гражданина) благополучно забыты.



Об этом свидетельствует целая серия материалов от различных известных СМИ, самым откровенным из которых стал текст издания Life с заголовком «Нет портрета – нет кредита. Сбербанк заставит клиентов сдать биометрию». Точнее, это даже текст, а перечень слайдов со следующими утверждениями:



«Могу ли я отказаться (от биометрической идентификации в Сбербанке)? В теории − да. Но в условиях банковского обслуживания Сбербанка прописано, что клиенту могут отказать, если он не идентифицирован.



То есть Сбербанк не обслужит меня, если я не сдам образцы голоса и фото? Так написано в условиях обслуживания от 30.10.2018. Это коснётся работы со счетами, вкладами, ОМС клиента и мобильным банком.



А если я сдам эти данные, могут ли их использовать другие организации? По правилам Сбербанка − да, могут. Их могут передавать третьим сторонам. Или органам власти. Официально − ради вашего же блага.



То есть за мной будут следить? Сбербанк и так следит за вами. Он имеет право обрабатывать ваши персональные данные, изучать интересы: соцсети, сайты, покупки»».



Обо всем этом «Катюша» рассказывает своим читателей уже больше года. Прописанное в тексте законопроекта «добровольное информированное согласие» остается только в качестве фасада, унылой ширмы «цифровой трансформации», а по-простому – уничтожения суверенитета государства, утверждения глобальной власти ростовщиков и ТНК, и разделения населения превращенного в «цифровые профили», на разные касты к чему открыто призывает со своими заокеанскими хозяевами. Не принадлежащему России Сбербанку не впервой попирать российские законы – как известно, главный банкстер не намерен обслуживать жителей Крыма и наглым образом запрещает оплату наличными во многих своих отделениях (нарушая таким образом Гражданский кодекс РФ, ст. 140; Федеральный закон от 10.07.2002 N86-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», ст. 30).



Но еще страшнее и абсурднее тот факт, что команду собирать биометрию россиян дала экс-подчиненная Грефа по Минэкономразвития, ныне – глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Именно ее структура, фактически находящаяся вне контроля властей РФ, в рамках принятого закона имеет полномочия определять перечень сведений о гражданах-клиентов банков, порядок проведения идентификации граждан (в т.ч. – госорганами и частными организациями), а также оперативно их получать и хранить. С учетом действующей статьи 26 ФЗ № 395-1 «О банках…», в которой сказано: «Банк России вправе предоставлять сведения о конкретных сделках и операциях кредитных организаций, о сделках и об операциях их клиентов …, полученные из отчетов кредитных организаций, …за исключением сведений, составляющих гос. тайну, центральным банкам и (или) иным органам надзора иностранных государств, в функции которых входит банковский надзор…», очевидно, что очень скоро ЦБ станет крупным игроком на трансграничной бирже, торгующей «цифровыми личностями» и всеми нашими значимыми данными. Не говоря уже о том, что в любом базовом бланке согласия на обработку ПД гражданина имеется пунктик об их передаче третьим лицам, в т.ч. за границу, обезличивании и т.д. Так что если во время недавних визитах в банк вам предлагали сдать биометрию в навязчивой, но предусматривающей отказ форме, скоро об этом можно будет забыть…



А что же «людиардерам» («хозяевам денег», владельцам человеческого капитала, т.е. нас с вами, выражаясь словамиспецпредставителя Президента по цифровизации Дмитрия Пескова ) делать с новорожденными и несовершеннолетними детьми, которые пока не торопятся брать кредиты и получать интерактивные госуслуги через ЕСИА и ЕБС? Ведь им надо каждого определить в соответствующую страту с рождения, задать его цифровому профилю индивидуальную карьерную траекторию и т.д. Оказывается, и этот вопрос можно решить в обход Конституции, законодательства и, конечно же, наплевав на мнение родителей о необходимости каких-либо идентификаций и внесения ПД их ребенка во всеобщую базу. Во всяком случае, цифролоббисты из «Единой России» считают именно так. На официальном сайте фракции ЕР в Госдуме 12 декабря появилась информация о разработке законопроекта об идентификации новорожденных и малолетних детей. Вот какая «важная» проблема заботит «народных» избранников, и с этой целью создается целая рабочая группа под руководством члена Комитета Госдумы по охране здоровья Юрия Кобзева (информацияофициально продублирована на сайте соответствующего думского комитета).



«С момента рождения ребенка до получения паспорта, где появляется первая фотография, идентификации его личности, кроме документальных записей, нет. А проблемы в этой области, между тем есть. Официального названия у рабочей группы пока нет, но нам предстоит большая работа со специалистами, экспертами, правоведами, представителями здравоохранения, служб по защите прав ребенка, чтобы найти решения в этой области и заполнить правовой пробел», - говорит Кобзев.



Надо полагать, вы уже догадались, что проблема с созданием досье и тотальной слежки за гражданами с момента рождения есть только у г-на Кобзева и его кураторов. Какое отношение к охране здоровья имеет присвоение малышам идентификационных меток и номеров, а затем и чипирование – думается, тоже предельно ясно. Никакого. Однако г-н Кобзев, оказывается, крайне озабочен возможностью использования поддельных документов на детей и возможными подменами в родильных домах. Ну в самом деле – родился малыш – и не отходя от кассы надо откатать ему пальчики, а затем сфотографировать личико камерой высокого разрешения. Можно даже крик вызвать искусственно – чтобы записать образец голоса. А годика в 4-5 – еще раз обязательно пройти все процедуры, малыш-то растет, он уже является «человеческим капиталом» для «людиардеров»… а когда он там паспорт гражданина получит? Лет в 14 – в лучшем случае.



Очень интересно будет посмотреть, как службы по защите прав ребенка будут помогать «хозяевам денег» восполнять этот «ужасный правовой пробел». По идее они первыми должны ратовать за то, чтобы банкиры, «оказыватели социальных услуг» и прочие единороссы оставили малышей в покое. Так или иначе, Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге направила соответствующим депутатам заявление с просьбой включения в данную рабочую группу, дабы популярно разъяснить лоббистам ситуацию. А почему нет, если заявлено, что к работе приглашаются все профильные эксперты?



Материал, пиарящий биометрию для новорожденных, также появился на сайте «Медицинский вестник». Сообщается, что инициатива исходит от парламентария от Ростовской области Максима Щаблыкина (и его земляка Кобзева, упомянутого выше). И тут же приводится еще один аргумент – теперь уже из знакомой серии нашего с вами удобства и комфорта.



«Распознавание человека по параметрам лица позволяет безошибочно и быстро идентифицировать посетителя, а родителей ребенка это к тому же освобождает от необходимости каждый раз при посещении врача предъявлять свидетельство о рождении, паспорт и страховой медицинский полис», – так расписываются достоинства инновационной Ростовской детской городской поликлиники №1, активно внедряющей биометрическую идентификацию маленьких пациентов (естественно, декларируется, что это процесс добровольный) и всех родственников, сопровождающих их на прием. Местные новостные каналы подготовили соответствующий позитивный видеосюжет.







Внешняя сторона действительно может показаться кому-то удобной, но если все в Ростове здорово, и родители добровольно ведут своих детей в поликлинику на идентификацию, зачем прописывать эту процедуру в законе, делая ее обязательной для всей страны? Зачем при этом врать, заявляя, что «каждый раз при посещении врача надо показывать свидетельство о рождении, паспорт и полис», когда это делается всего один раз – при записи в поликлинику? И процесс сдачи биометрии с нынешними электронными очередями и талончиками не сильно уменьшит время, проведенное у врача… Ответ на этот вопрос дает министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская:



Схема, которую мы применяем сегодня во внедрении любых новых технологий, заключается в одном: проект – пилот – тиражирование. Далее будем внедрять это во всей области, это только начало пути».



Так что, биометрическая принудиловка от ростовщиков – лишь первый этап. Кстати, совсем недавно мы рассказывали, как принудительно взимаются персональные данные с детей и родителей вместе с безальтернативным введением биометрического контроля на входе в школы. Всем гражданам, сомневающимся, что происходящее имеет своей задачей повышение уровня нашего здоровья, качества медицины и жизни в целом, советуем готовиться к серьезному правовому противостоянию с надвигающейся тайной беззакония. Законотворцы и органы госбезопасности об этом напрочь забыли, но нам не стоит брать с них пример и забывать имеющие высшую юридическую силу статьи Конституции РФ о достоинстве личности, свободе и личной неприкосновенности, неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайне. Как и о том, что «никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам» (п.2 ст.21 Конституции РФ). Пора уже напомнить форсайтщикам-трансгуманистам, что российские граждане не являются их подопытными крысами.



РИА Катюша