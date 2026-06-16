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Закон позволяет медикам судиться с родственниками

Закон позволяет медикам судиться с родственниками
    (3 голоcа: 5.0 из 5)

Речь идет о несовершеннолетних и недееспособных, находящихся в опасности. Медицинские организации получили право обращаться в суд от имени несовершеннолетних и недееспособных, законные представители которых отказались от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни.

28 июля 2016 вступили в силу новые положения Кодекса административного судопроизводства, предусматривающие это.

Исковое заявление может быть подано в суд, если один из родителей (другой законный представитель) отказывается от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни пациента.

Это дело должно быть рассмотрено судом в течение пяти дней со дня принятия заявления к производству суда, в экстренных случаях – в тот же день.Обязательно участие прокурора и представителя органа опеки и попечительства.

Суд выясняет:

  • в самом ли деле требуется ли гражданину, в защиту интересов которого подано административное исковое заявление, медицинское вмешательство в целях спасения жизни;
  • имелся ли отказ законного представителя гражданина, в защиту интересов которого подано административное исковое заявление, от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни представляемого лица.

В случае если суд согласится с доводами медиков, то решение выносится в тот же день и может быть исполнено немедленно. Это законное основание для медицинского вмешательства в отношении несовершеннолетнего или недееспособного лица.

В судебной практике не раз возникали случаи, когда родители-иеговисты запрещали своим детям делать жизненно необходимое переливание крови.

Как правило, медики обращались в суд, и суды, как правило, выносили постановления в пользу проведения этой медицинское манипуляции. Далее уже ставился вопрос о лишении родителей-сектантов родительских прав.

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