Есть вопрос. Почему садовский ребенок постоянно болеет?

Как правило, это неизбежно. У домашнего ребенка довольно узкий круг общения — обычно это родители и ближайшие родственники. Да, периодически они приносят ему инфекции и ребенок заболевает, но по факту это происходит крайне редко.
И вот осенью, в самое начало «простудного сезона», ребенка ведут в детский сад. Там его будут окружать уже не три-пять взрослых человек, а 20-30 ребят и еще сколько-то воспитателей. Дети плохо соблюдают правила гигиены, и у них достаточно близкий контакт в играх — а значит, они легко обмениваются своими инфекциями. И ребенок заболевает — просто потому что его иммунитет до этого никогда не сталкивался с таким количеством бактерий и вирусов.
Бесконечные садовские болезни — нормальный этап становления нашей иммунной системы. Так человек знакомится с теми инфекциями, которые будут в дальнейшем встречаться ему в жизни. Безусловно, это довольно агрессивное знакомство, но, как правило, не опасное. Посещающий сад ребенок может болеть 12-15 раз в год, и это абсолютно нормально.
Это временная ситуация, рассматривайте ее как тренировку иммунитета.
Только при условии, что эти болезни не вызывают серьезных осложнений: воспаления легких, бронхитов, отитов, гайморитов и так далее. Важно, чтобы это были преимущественно обычные простуды, а не инфекции, требующие частого приема антибиотиков.
