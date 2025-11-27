РЕБЁНОК.РУ
Уберите от детей: самое опасное в домашней аптечке

Педиатр Артем Кабанов рассказывает, какие лекарства важно держать подальше от детей.

Педиатр, папа двоих детей
Таблетки
Источник: Unsplash

В доме моих родителей на внушительном расстоянии от пола висит настенная аптечка. Сколько себя помню, она была там всегда. Считаю, это лучший способ хранить лекарства «в недоступном для детей месте», о котором пишут на вкладышах к препаратам.

 В идеале аптечка еще должна закрываться на ключ.

В студенчестве я подрабатывал на скорой, и мне пришлось побывать в самых разных домах, во многих были маленькие дети. Я нигде не видел похожих аптечек. Обычно в углу комнаты стоит стул или журнальный столик с россыпью таблеток, ампул, флакончиков и тюбиков. Все это доступно ребенку.

Лекарства опасны. Ребенок может отравиться сам или пострадать из-за того, что препарат неправильно применяют взрослые. Поговорим о самых опасных «обитателях» домашней аптечки.

Капли для носа

Сосудосуживающие капли и спреи незаменимы, когда из-за заложенного носа ребенок не может нормально есть, спать. Но неправильное применение антиконгестантов (так по-научному называются эти препараты) опасно для ребенка.

По сути это аналоги адреналина, гормона, среди эффектов которого – сужение сосудов кожи, кишечника, слизистых оболочек. При передозировке антиконгестанты попадают в кровь и оказывают системные эффекты.

Симптомы отравления: слабость, учащенное сердцебиение, аритмия, повышение артериального давления, тошнота и рвота, дыхательные расстройства, синюшность кожи, повышение температуры тела. В тяжелых случаях – отек легких и остановка сердца.

У ребенка риск передозировки выше, чем у взрослого, потому что его слизистая оболочка более проницаема, лекарство быстрее поступает в кровь.

Дети часто проглатывают капли для носа. Маленький ребенок может выпить оставленный без присмотра препарат, это очень опасно!
Запомните правила использования сосудосуживающих средств:

► Используйте сосудосуживающие капли и спреи строго по показаниям, в соответствии с рекомендациями врача. Помните, что это не лечение, а всего лишь временная мера для снятия симптомов.

► Применяйте только специальные капли для детей. В них используются те же активные вещества, что и для взрослых, но в меньшей концентрации.

► Не используйте антиконгестанты дольше пяти дней.

► Держите флакон там, где его не достанет ребенок.

Ртуть

Весь цивилизованный мир отказывается от ртутных термометров. Сейчас есть много других, более удобных, точных и безопасных моделей. Тем не менее, некоторые родители по старинке используют их. Они как-то привычнее и понятнее. Тот же электронный термометр не внушает доверия: а вдруг сломается, собьется, начнет «врать»?

Ртуть – металл уникальный. При комнатной температуре он находится в жидком состоянии и активно испаряется. А еще он крайне токсичен.

Лучше вообще не держать в доме ртутные термометры. Избавьтесь от них и купите другие модели.

Если вы все же предпочитаете пользоваться «старым добрым» градусником, его нужно хранить в специальном футляре и там, где дети не достанут. Ребенок ни в коем случае не должен измерять температуру без вашего присмотра.

Спирт

Многие родители привыкли использовать спирт, чтобы снизить температуру тела. У ребенка больше 39°C, и жаропонижающие не особо помогают? Нужно срочно натирать водкой. Действительно, это помогает сбить температуру. Но часть этилового спирта успевает проникнуть в организм через тонкую и чувствительную детскую кожу. Чем меньше ребенок, тем быстрее концентрация этанола в крови станет опасной.

Не делайте этого. Достаточно обтираний обычной водой комнатной температуры. Это эффективно и безопасно.

Жаропонижающие

При высокой температуре у ребенка можно применять два безопасных жаропонижающих препарата: ибупрофен и ацетаминофен (он же парацетамол). Аспирин строго противопоказан, так как он повышает риск синдрома Рея — опасного для жизни поражения головного мозга и печени.

Красные флаги при ОРВИ
Источник: Unsplash

Но даже безопасный препарат в большой дозе становится опасным. Парацетамол может вызывать поражение почек, печени, поджелудочной железы, головного мозга. Передозировка проявляется бледностью, тошнотой и рвотой, болью в животе, нарушением сердечного ритма. Ибупрофен в больших дозах вызывает падение артериального давления, аритмию, нарушение работы почек, остановку дыхания.

Запомните правила использования жаропонижающих средств:

► Используйте их строго по показаниям. Если температура тела у ребенка старше 3 лет не более 38,9°C, но на его самочувствии это почти не отражается, лекарства ему, скорее всего, не нужны.

► Внимательно изучите аннотацию на вкладыше, строго придерживайтесь предписанных там дозировок.

► Внимательно изучайте состав всех препаратов, которые вы даете ребенку во время простуды. Многие из них содержат жаропонижающие средства. Вместе они могут привести к передозировке.

► Многие лекарства выпускают в виде сладких сиропов. Детям может понравиться их вкус, поэтому их ни в коем случае нельзя оставлять в открытом доступе.

Лекарства для снижения артериального давления

В современном мире сильно занятых мам и пап за детьми часто присматривают бабушки. Многие из них принимают лекарства от повышенного давления. Такие препараты нужно прятать от детей, но пожилые люди часто забывают их на столе, на тумбочке, на полке, до которой может дотянуться ребенок.

Игра в доктора или банальное желание попробовать эти таблетки может поставить жизнь ребенка под угрозу. У детей такие препараты приводят к опасному – вплоть до шока – снижению артериального давления, нарушению сердечного ритма.

Чтобы обезопасить ребенка, нужно поговорить с бабушкой и периодически напоминать. Звонить с работы, оставлять стикеры-напоминалки.

Антибиотики

Антибактериальные препараты нельзя применять без назначения врача, об этом уже давно пора знать всем. Тем не менее, антибиотиками часто злоупотребляют во время простуды. При ОРВИ они, как минимум, бесполезны, так как не действуют против вирусов.

Запомните правила использования антибиотиков:

► Давать ребенку антибактериальные препараты можно только по назначению врача.

► Принимать их нужно строго по времени. Не «утром, в обед и перед сном», а через каждые 6, 8 часов или через другие интервалы, в соответствии с назначениями.

► Некоторые антибиотики противопоказаны детям, так как могут приводить к серьезным осложнениям.

► Нельзя прекращать курс лечения раньше времени, даже если стало лучше.

► Нельзя самостоятельно продлевать курс лечения, чтобы «добить» остаточные явления.

5 главных правил безопасной аптечки

Любой препарат в большой дозе – яд. Согласно американской статистике, чаще всего дети погибают от отравлений болеутоляющими средствами. На втором месте – противоаллергические, седативные (успокоительные) препараты и антидепрессанты. Эксперты дают родителям пять ключевых советов, которые помогут предотвратить несчастный случай:

► Храните лекарства там, где дети их не достанут. Даже если это витамины или «натуральные и безопасные» БАДы.

► Если в гости пришел человек, который принимает лекарства, попросите его не оставлять препараты в карманах верхней одежды, не выкладывать на видное место. Пусть положит сумочку с медикаментами куда-нибудь повыше.

► Все флаконы с лекарствами должны быть закрыты. Используйте крышки с защитой от вскрытия детьми.

► Не используйте для дозирования лекарств чайные и столовые ложки. Только – специальные мерные ложечки и стаканчики.

► Ребенок не должен видеть, как вы сами принимаете лекарства. Дети любят подражать взрослым.

Ссылка на первоисточник
