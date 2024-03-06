Почему у детей все время насморк

Почему у маленьких детей «чуть что – сразу сопли»
На границе ротовой полости и глотки находится важный для нашего иммунитета орган – лимфатическое глоточное кольцо. Главная его функция – защищать нас от инфекции.
Миндалины, входящие в состав этого кольца, выполняют роль стражников, стоящих у ворот в царство нашего большого и сложного организма.
Чтобы стражники стали профессионалами своего дела, им нужно «созреть», выучиться премудростям профессии.
Для детей дошкольного возраста характерна гипертрофия (возрастная эволюция) лимфоидной ткани. Их организм активно знакомится с различными респираторными инфекциями, и первыми на его защиту встают миндалины глотки. Вот почему они постоянно воспалены.
Не успели стражники отдохнуть после напряженной схватки с устойчивым ко всему стафилококком дедушки, как приехала погостить тетя. Это если ребенок не ходит в детский сад. А если ходит?
Пока иммунитет не созреет, насморки не закончатся
В большом городе живет много людей. В людях живет огромное количество бактерий: вредных, безвредных и условно-безвредных. Стафилококк в носу у Васи может разительно отличаться по своим свойствам от стафилококка в зеве Маши. А у Коли на аденоидах вообще приютилась синегнойная палочка, но мальчик болеет редко, так что эта инфекция никак себя не проявляет.
И вот эти дети знакомятся в детском саду. Близко знакомятся. Вася, например, вытирает сопли о подол машиной куклы, а Маша куклу жалеет и нежно целует. Вредный Вова плюнул Коле в суп. Стражники не справляются с таким вражьим натиском. На миндалинах возникает хроническое воспаление.
Я работаю в Питере, здесь на фоне отвратительного климата хронический аденоидит в той или иной степени можно увидеть практически у каждого ребенка в возрасте до 7 лет. И каждый из тех, кто посещает детский сад, нет-нет да пустит из носа соплю прямо на глазах у воспитателя.
Мы с ЛОР-врачами занимаемся нашими пациентами, стараемся лечить аденоидиты, профилактируем осложнения, но пока лимфоидное кольцо (и иммунитет в целом) не «созреет», насморки не закончатся.
Дети с аллергическими ринитами требуют особого внимания
Отдельного разговора заслуживают аллергические и вазомоторные риниты. Если из отечного носа длительное время течет вязкая прозрачная стекловидная слизь, это повод показаться ЛОР-врачу и аллергологу. У них, кстати, можно взять справку о том, что насморк не заразен и с ним можно ходить в сад.
Дети с аллергическими ринитами требуют особого внимания.
Воспаление в носу у таких пациентов не проходит никогда, существенно снижая качество их жизни, а значит, в той или иной степени нарушая их развитие.
Если ребенок принес вирус из сада, сидеть дома уже бесполезно
В каких случаях ребенку с соплями можно идти в детский сад, а в каких – не стоит? Рассказывает Анна Левадная, кандидат медицинских наук, педиатр, неонатолог, врач Научного Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова.
Если у ребенка нарушено самочувствие, он должен остаться дома, ему нужно пить лекарства, которые прописал врач, соблюдать при необходимости постельный режим.
Однако важно знать, что при большинстве респираторных заболеваний ребенок перестает быть носителем инфекции для других спустя 5-7 дней после начала болезни.
Есть период остаточных явлений. Так, остаточный насморк после ОРВИ может продолжаться до двух недель, остаточный кашель – еще дольше, по некоторым источникам, до 6-8 недель. В этот период большинство детей не заразны.
Дальше встает этический вопрос: откуда ребенок принес вирус? Если из сада, то там, в коллективе детей, этот вирус уже ходит, и сидеть дома, ждать, пока он пройдет, бесполезно. А вот если вначале заболел кто-то из домашних, то ребенок может принести инфекцию в сад и заразить других детей.
В конечном счете, эту этическую дилемму должна решить для себя каждая мама. Главное, нужно помнить, что дети болеют – и это совершенно нормально, т.к. способствует выработке у них иммунной памяти, ведь большинство респираторных вирусов протекают относительно легко.
Фото: Freepik
Свежие комментарии