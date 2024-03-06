Почему у детей все время насморк

В большом городе живет много людей. В людях живет огромное количество бактерий: вредных, безвредных и условно-безвредных. Стафилококк в носу у Васи может разительно отличаться по своим свойствам от стафилококка в зеве Маши. А у Коли на аденоидах вообще приютилась синегнойная палочка, но мальчик болеет редко, так что эта инфекция никак себя не проявляет.