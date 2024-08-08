Рвота у ребенка: что делать

Педиатр, главный врач клиники «PRO детей» Екатерина Потеряева рассказала о причинах рвоты у ребенка и способах помощи в каждом конкретном случае.
Рвота возникает тогда, когда нервная система получает сигнал от периферических нервных волокон или головного мозга о наличии триггера — пищевого отравления, определенных инфекций, лекарств. Тогда происходит движение содержимого желудка и его заброс в ротовую полость. Этому может предшествовать тошнота, но не всегда.
Рвота часто приносит пользу, поскольку позволяет организму избавиться от потенциально вредных веществ.
Младенческие срыгивания, или рефлюкс, — это также заброс содержимого желудка в пищевод и ротовую полость. Обычно их объем меньше — малыш срыгивает не всю съеденную пищу. К тому же срыгивания не нарушают самочувствия ребенка и им не предшествует тошнота. Но иногда неспециалисту бывает сложно определить — рвота это или срыгивание. И тогда стоит обратиться за помощью к врачу. Он оценит дополнительные симптомы, состояние и самочувствие ребенка и поможет понять, что же с ним произошло.
Основные причины
Очень большое количество заболеваний и состояний могут стать причиной рвоты.
1. Вирусный гастроэнтерит (или вирусная кишечная инфекция) — самая распространенная причина таких состояний у детей. Возбудителем вирусного гастроэнтерита часто называют ротавирус, но не он один является причиной этого недуга. Так, норовирус, аденовирус и астровирус вызывают похожие симптомы: рвоту, диарею, повышенную температуру.
3. Пищевое отравление. Рвота появляется в течение нескольких часов после употребления плохой пищи. Может последовать диарея. Вызвано это состояние токсинами микробов, размножающихся в продуктах, у которых нарушены условия транспортировки, хранения или приготовления. Примером может служить токсин стафилококка или сальмонелла в салате с яйцом.
4. Сотрясение головного мозга. Так центральная нервная система реагирует на травму. Если мы подозреваем, что причина рвоты — сотрясение головного мозга, то этому всегда должна предшествовать достаточно сильная травма головы.
Дополнительно практически всегда есть сонливость.
5. Заболевания центральной нервной системы — такие как демиелинизирующие заболевания, нейродегенеративные, митохондриальные заболевания, дефекты цикла мочевины, опухоли, эпилепсия, гидроцефалия — могут быть причиной рвоты, в том числе циклической. Но, как правило, при этом есть еще другие симптомы.
6. Мигрень. Еще одна причина, связанная с центральной нервной системой. Нейробиология тошноты при мигрени до конца не изучена. Тошнота и рвота часто связаны с болью при мигрени, поэтому считается, что связи между нейронами тройничного нерва и ядром одиночного пути (NTS) объясняют появление тошноты с головной болью.
7. Укачивание. Рвота при укачивании обычно появляется после тошноты. Но у ребенка могут быть жалобы на боль или дискомфорт в животе, головную боль или просто недомогание. Рвота в этом случае всегда связана с движением в транспорте, возникает систематически и отсутствует вне транспорта. Часто можно проследить наследственность.
8. Кашель. При очень сильном кашле возбуждение в головном мозге переходит с центра кашля на центр рвоты.
Очень ярко этот феномен проявляется при коклюше.
9. Пищевая аллергия как причина рвоты у ребенка — история нечастая. Так, например, у малышей до года частые срыгивания большим объемом пищи могут быть следствием аллергии на белок коровьего молока. Реакция возникает, когда иммунная система чрезмерно реагирует на пищу или какое-либо вещество в ней, ошибочно идентифицируя его как опасность и вызывая защитную реакцию. Ее мы видим всегда в ответ на введение этого пищевого продукта.
10. Заболевания органов ЖКТ. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — самая частая причина рвоты у ребенка. Язвенная болезнь желудка и ДПК крайне редко встречаются в раннем возрасте и чуть более часто — у подростков. Синдром раздраженного кишечника — то, что стоит исключить при рвоте и других симптомах со стороны ЖКТ.
11. Прием лекарств — достаточно редкая причина, если дозы не превышены. Чаще как побочный эффект приема некоторых препаратов характерна тошнота. Однако после химиотерапии при онкологических заболеваниях рвота нередка. Также всем известный парацетамол может вызывать симптомы отравления, особенно при передозировке. Или ибупрофен, который ребенку дали на голодный желудок, может раздражать его слизистую.
12. Стресс может быть еще одной причиной такого состояния у детей старшего возраста. Когда возникает стрессовая ситуация, то в кровь выбрасывается большое количество гормонов, которые отвечают за реакцию «бей или беги». Эти гормоны влияют в том числе и на желудочно-кишечный тракт, вызывая рвоту и диарею.
Но как только заканчивается стрессовая ситуация, все приходит в норму.
13. Аппендицит. В этом случае заброс пищи в ротовую полость — достаточно характерный симптом, сочетающийся с болью в животе и лихорадкой.
14. Инородные тела в ЖКТ. В данном случае рвота больше характерна для инородных тел в пищеводе, нежели для инородных тел в желудке. Вообще, в более 50% случаев наличие инородных тел в желудочно-кишечном тракте не имеет каких-либо симптомов.
16. Коронавирус как причина тошноты и рвоты не редкость. Однако дополнительные симптомы — такие как лихорадка, головная боль, боль в горле, нарушение носового дыхания, вялость, боль в мышцах — помогают врачу определиться с диагнозом. Поэтому не стоит заниматься самолечением. Это может быть опасно.
Рвота как единственный симптом — довольно редкое явление. Обычно бывает что-то еще. Чаще всего вместе с ней встречаются диарея и повышение температуры, поскольку самой частой причиной являются кишечные инфекции (вирусные и бактериальные). Солнечный удар, например, не может стать причиной диареи, но повышение температуры в этом случае у малыша наблюдается.
Рвота у новорожденных — всегда опасный симптом. Она может быть признаком как врожденной патологии центральной нервной системы, так и стеноза (сужения) пищевода — в таком случае требуется экстренное оперативное вмешательство. Но в любом случае, если у малыша, особенно до трех месяцев, внезапно появилась рвота — это повод срочно показать его врачу.
Виды рвоты
Поскольку рвота — это заброс содержимого желудка в ротовую полость, важно оценить, каким именно является это содержимое. Его цвет зависит от характера съеденной пищи. Но иногда в рвоте ребенка содержится не только пища.
|Патологическая примесь
|Возможная причина
|Алая кровь
|Кровотечение пищевода
|Рвота «кофейной гущей»
|Кровотечение в желудке
|Желчь
|Желчный рефлюкс
Чаще всего эти состояния сопровождаются интенсивной или не очень интенсивной болью в животе. Но даже если боль отсутствует, то любой из этих симптомов — показание для вызова скорой помощи.
Почему рвота опасна
Основная опасность — в быстром нарастании обезвоживания. Малыш в этот момент теряет большое количество жидкости, а из-за выброса содержимого желудка мы эту жидкость быстро и эффективно не можем восполнить.
Получается замкнутый круг: ребенка рвет, мы даем ему попить, и большое количество жидкости провоцирует новую рвоту.
Обезвоживание (гиповолемия) может нарастать крайне стремительно, и это состояние очень опасно для малышей. Оно нарушает водно-солевой баланс в организме и, как следствие, работу всех органов и систем. Гиповолемия относится к любому состоянию, при котором объем внеклеточной жидкости снижен, и в тяжелых случаях может привести к гипотензии или шоку. Поэтому родители должны всегда следить за симптомами обезвоживания.
Степени тяжести
Для выбора дальнейшей тактики действий рвоту у ребенка делят на:
- легкую: 1-2 эпизода в сутки. Если нет других симптомов и на следующий день она более не повторяется, то требуется только наблюдение за ребенком. При повторении — консультация педиатра;
- средней тяжести: 3-7 эпизодов в сутки. Если такая рвота сохраняется более 24 часов, то требуется консультация педиатра и решение вопроса о дальнейшей тактике ведения лечения;
- тяжелую: 8 и более эпизодов в сутки. В этом случае высок риск развития обезвоживания, поэтому ребенка нужно показать врачу в течение суток. Если не удается восполнять потерю жидкости, частота рвотных позывов увеличивается и появляются другие симптомы, то ребенку требуется экстренная помощь и, возможно, госпитализация.
Как помочь малышу при рвоте
1. Держать его вниз лицом, чтобы не было аспирации рвотных масс.
3. Давать малышу обильное и дробное питье.
Объем оральной регидратации, который нужно ввести ребенку в ближайшие 4 часа маленькими порциями (5-10-20 мл):
|Вес (кг)
|Объем (мл)
|4
|267
|6
|400
|8
|533
|10
|666
|12
|783
|14
|900
|16
|1016
|18
|1133
Далее рекомендуется поддерживающая доза (ПД):
ПД = 100 мл/кг для первых 10 кг и 50 мл/кг для следующих 10 кг. Это суточный объем жидкости, который также нужно вводить дробно. Если у малыша диарея, то объем жидкости увеличивается на 5 мл/кг на каждый эпизод диареи.
5. Кормить маленькими порциями. Обычно в это время у детей аппетит снижен. Не нужно заставлять малыша есть, особенно в первые 24 часа. Когда ребенок будет готов, лучше всего предложить ему комбинацию сложных углеводов (рис, пшеница, картофель, хлеб), нежирное мясо, йогурт, фрукты и овощи. Продукты с высоким содержанием жиров труднее перевариваются, поэтому в начале их стоит избегать.
6. Не использовать противорвотные средства без назначения врача.
7. Не отменять грудное вскармливание при рвоте у младенцев.
Помните, что чем младше ребенок, тем выше риск обезвоживания.
Симптомы обезвоживания у детей
Легкие симптомы обезвоживания могут остаться незамеченными. Небольшое снижение мочеиспускания, на которое родители не обратят внимания, может быть началом более тяжелого состояния.
- Чувство жажды.
- Редкие мочеиспускания или темно-желтая или коричневая моча.
- Сухость во рту или потрескавшиеся губы.
- Отсутствие слез, когда ребенок плачет.
- Усталость или растерянность.
- Головокружение.
- Глаза, которые выглядят запавшими на лице.
- «Запавший родничок» у младенцев.
- Отсутствие мочеиспускания в течение 4–6 часов (для младенцев и детей младшего возраста) или отсутствие мочеиспускания в течение 6–8 часов (для детей старшего возраста).
Когда вызывать врача или скорую помощь
Вы должны немедленно обратиться к врачу, если у вашего ребенка есть какие-либо из перечисленных ниже симптомов.
Характер и внешний вид рвоты:
- Сильная, у маленького ребенка (от новорожденного до трех месяцев).
- Частая, продолжающаяся более 24 часов, особенно у младенцев или детей младшего возраста.
- Содержащая желчь (выглядит зеленой) или кровь (выглядит красной, коричневой или черной или как будто в ней есть кофейная гуща).
Повышение температуры:
- У малыша (от новорожденного до трех месяцев) — температура 38 °C или выше.
- У младенцев или детей старшего возраста — лихорадка выше 39 °C один раз или выше 38,5 °C в течение более трех дней.
Другие симптомы:
- Сильная боль в животе, даже если она приходит и уходит.
- Кровь в стуле.
- Изменения в поведении, в том числе вялость или трудности с пробуждением.
- Геморрагическая сыпь, которая не бледнеет при нажатии на нее боком прозрачного стакана.
- Подозрение на отравление бытовой химией.
- Выраженная головная боль.
- Внезапное нарушение походки или появление косоглазия.
Если у малыша есть другие симптомы, которые вас беспокоят, стоит показать его врачу и получить рекомендации.
Как помочь ребенку до приезда врача
При тяжелой рвоте или выраженных симптомах обезвоживания, пока скорая помощь едет к малышу (а это может быть несколько часов), родителям не стоит прекращать попытки напоить его маленькими порциями.
Некоторые дети не пьют растворы для оральной регидратации. В этом случае можно поить хоть чем, лишь бы малыш пил.
Важно следить за появлением новых симптомов.
Профилактика инфекций, которые могут вызывать рвоту
- Соблюдение гигиены. Мытье рук действительно может снизить риск инфицирования вирусными или бактериальными кишечными инфекциями. Однако стоит помнить, что вирусные кишечные инфекции очень высоко контагиозны и достаточно даже минимального контакта с вирусом, чтобы у малыша развились симптомы инфекции. Поэтому винить себя в том, что ребенок заболел, не нужно. Дети высоко восприимчивы к кишечным вирусам, что также обуславливает частые вспышки заболеваний в детских коллективах.
- Правильное хранение продуктов. Следите за тем, чтобы продукты проходили термическую обработку. Так вы снизите риск пищевых отравлений и бактериальных кишечных инфекций. Деревенские яйца нужно дважды тщательно промывать в мыльном растворе и доводить их до полной готовности.
- Правильное хранение лекарственных препаратов. Ставьте их настолько высоко, чтобы вы сами могли доставать их, стоя на стуле.
- Отсутствие доступа к бытовой химии. Если в доме есть маленький ребенок, то закрывайте полки с подобными средствами на замок.
- Никакого самолечения. При появлении симптомов, перечисленных выше, ни в коем случае не занимайтесь самолечением.
Заключение
Причин рвоты у детей может быть очень много. Главное, на что стоит обращать внимание, — продолжительность рвотных позывов, их характер, наличие дополнительной симптоматики, а также общее состояние малыша. При появлении симптомов, о которых мы писали выше, настоятельно рекомендуем обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.
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