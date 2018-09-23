6 «почему» о подростковом возрасте

Нам в редакцию часто приходят вопросы от родителей подростков о природе поведения их детей. Зачастую понять школьников во время переходного возраста бывает очень сложно, так давайте же разберем самые популярные вопросы и попробуем понять, что же стоит за странным поведением подростков?

Новости СМИ2 1. Почему ребенок перестал разговаривать с родителями и стал скрывать свои проблемы?

Подросток очень хочет отделиться от взрослых, быть самостоятельным и независимым. Этот бунт заложен в его природе. Семья не престает играть огромную роль в жизни ребенка, подростку важно мнение родителей и других взрослых, но в то же время он хочет самостоятельности. Часто подросток не знает, как попросить совета у взрослых, думая, что тем самым он опустится в глазах родителей и снова встанет на ступень детства. Не мешайте ребенку, прощупывать границы возможного. Проявите внимание к ребенку, объясните, что не собираетесь его осуждать, ругать, обвинять в чем-либо, но и не приставайте с расспросами, просто покажите, что у него есть свое внутреннее неприкасаемое пространство, но вы всегда рядом.

2. Почему у подростка снизилась успеваемость?

Так как основным видом деятельности подростка является общение, то именно от этого зависит успеваемость ребенка в школе. Так, например, при ухудшении отношений со сверстниками успеваемость подростка стремительно падает и, наоборот, чем лучше отношения с ровесниками, тем выше уровень успеваемости.

Кроме того, в начале подросткового возраста появляются первые сексуальные влечения и интересы и происходит отмирание предыдущих, детских интересов, с этим также связано падение успеваемости и снижение общей работоспособности. Но благодаря этому подросток формирует новую систему интересов, в которую входит повышенный интерес к психологическим переживаниям других людей, а также самого себя. Ребенок начинает задумываться о своем будущем и создает свою некую воображаемую действительность, мечту.

3. Почему подросток связался с «плохой компанией»?

Огромное значение подростки уделяют выделению себя как отдельного, уникального члена общества. Попытки выделиться из «серой массы» могут привести ребенка к совершению асоциальных действий.

Подростки стремятся в кратчайшие сроки расширить границы собственного личного опыта, они ищут приключения, и, зачастую, не признают свое поведение отклоняющимся от нормы. Они считают это абсолютно нормальным, так как очень увлечены собой и не умеют пока еще адекватно оценивать ситуации и собственные возможности.

Причиной отклонений в поведении подростков может также стать непонимание со стороны родителей и сверстников, безнадзорность, дефицит общения внутри семьи, попустительство со стороны близких и даже отрицательная оценка ребенка родителями его друзей.

Если подростку кажется, что он всеми отвергаем, а потребность к самоутверждению неудовлетворена, то ребенок ищет себе компанию за территорией школы. Часто такие компании называют «уличными», про них говорят, что «ребенок попал в плохую компанию». Подростку необходимо доказать себе и окружающим, что он взрослый, и, как у каждого взрослого, у него есть друзья. В этой компании ребенок может компенсировать свои личностные неудачи в школе.

4. Почему подросток перестал выходить на улицу?

Переходный возраст – очень сложный период для самого ребенка. Изнутри его разрывает буря эмоций, с которой он не всегда в состоянии справиться. Некоторые дети уходят в себя, начинают увлекаться чтением, фильмами, много времени проводят в Интернете и в социальных сетях – это нормально . Не все подростки проводят все время, гуляя на улице. Некоторым необходим покой для того, что найти свое «я».

5. Почему подросток недоволен своим внешним видом?

Подростки очень увлечены своим внешним видом и очень болезненно реагируют на любое несовпадение с их субъективной нормой внешности, поэтому преувеличивают и выдумывают телесные недостатки. «У меня некрасивые пятки», - это нормальная фраза обычного подростка. Будьте терпеливы к таким недовольствам, к попыткам изменить свою внешность – все это необходимо для того, чтобы подросток осознал собственную уникальность и стал адекватно оценивать себя.

6. Почему подросток постоянно думает о противоположном поле?

Огромную роль в жизни подростка играют сексуальные интересы.

Биологической особенностью подросткового возраста является гормональная перестройка организма. С этим связана половая идентификация подростков. Именно в этом возрасте закрепляются особенности поведения относительно своей полоролевой принадлежности.

Одной из причин появления конфликтов в этом возрасте является именно половое созревание. Прилив сексуальной энергии расшатывает внутреннее равновесие, а это вызывает дисбаланс в психическом состоянии подростка.

Итак, если у вашего ребенка начался переходный возраст, наберитесь терпения и старайтесь спокойно воспринимать все изменения в поведении и характере подростка. Все, что будет происходить с ним в ближайшие годы, имеет физиологическое и психологическое объяснение, и ваш ребенок не виноват в том, что внутри него разгорается буря. Просто будьте рядом, пытайтесь скруглять углы и не идти на конфликты, примите его желание казаться взрослым, и разговаривайте, как можно больше разговаривайте с ребенком, даже если вам кажется, что он вас не слушает. Поверьте, слушает и прислушивается, просто не подает виду.

Екатерина Сафонова