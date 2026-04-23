Почему появляются песчаные бури: простое объяснение для детей

Почему появляются песчаные бури — вопрос, который часто возникает после фильмов, картинок о пустыне или рассказов о жарких странах. Со стороны песчаная буря выглядит почти как стена из пыли и песка, которая движется по земле и закрывает собой все вокруг. Кажется, будто песок сам вдруг поднялся в воздух.На самом деле причина в сильном ветре, сухой земле и большом количестве мелких песчинок, которые легко сдвинуть с места.