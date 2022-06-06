Международный День русского языка

День русского языка считается в России важным культурологическим,и национальным праздником. Но не только в Российской Федерации отмечают этот день. Пожалуй, в мире нет ни одной страны на каждом континенте, где не читали или не знают наших великих литераторов, философов, деятелей искусства и науки, за столетия создавших своими гениальными произведениями мировую славу русской словесности и российской культуры. Неслучайно выбран и день для праздничной даты. Именно 6 июня родился наш величайший поэт, заложивший основы современной русской словесности — Александр Сергеевич Пушкин.Довольно любопытна и символична история возникновения этой праздничной даты.День защиты русского языка 6 июня первой начала отмечать в 1996 году Русская община тогда еще украинского Крыма, за время своего существования внесшая огромный вклад в развитие русского движения как на полуострове, так и во всей Украине. По инициативе общественного движения крымчан в 2007 году в этот же день стали проводить Международный фестиваль русской, славянской культуры «Великое Русское Слово», участников которого на протяжении многих лет традиционно поздравляет Президент Российской Федерации.В этом же году 26 декабря с инициативой учреждения Дня русского языка впервые выступил автор проекта «Русская игра слов» Иван Клименко на страницах «Парламентской газеты».Но в то время его идея не нашла официальной поддержки со стороны российских властей.Международный статус официальное празднование Дня русского языка приобрело почти на год раньше, чем праздник был законодательно утвержден в Российской Федерации. На заседании Департамента общественной информации Секретариата ООН 20 февраля 2010 года, накануне Международного дня родного языка, в рамках программы развития многоязычия и сохранения культурного многообразия, было принято решение о проведении Дня русского языка как одного из официальных языков ООН.И только в следующем, 2011 году, 6 июня указ о о ежегодном праздновании Дня русского языка в России подписал тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев.Получается, что день русской словесности вначале стал праздником, пусть и на уровне фестиваля, на Украине, затем приобрел международный статус и лишь после этого получил официальный статус в России. Впрочем, такая коллизия нисколько не умаляет значение русского языка, а скорее говорит о его значимости и весомости как объединяющей культурной силы далеко за пределами Российского государства.Еще немного статистики, подтверждающей значимость нашего языка во всем мире.По численности говорящих русский язык занимает шестое место в мире, а по степени распространенности — восьмое. Что еще более символично, по использованию во Всемирной паутине русский язык занимает почетное второе место, уступая только английскому. По количеству переведенных литературных произведений русский язык на седьмом месте в мире. И, что подтверждает высокий интерес к русской литературе и культуре, среди языков, с которых чаще всего переводят, русский стоит на четвертом месте.Русский язык входит в список шести официальных языков ООН наряду с английским, испанским, арабским, китайским и французским. Также русский язык является официальным или рабочим языком в ряде других крупных международных организаций — Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Содружества Независимых Государств (СНГ), Единого экономического пространства (ЕЭП), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Секретариата Договора об Антарктике (СДА) и др.Мероприятия, посвященные Дню русского языка, проходят по всему миру. В столице РФ с 2015 года проводится ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь». В этом году он он также проходит в Москве в период с 3 по 6 июня.В последние годы на Россию в некоторых западных странах оказывается беспрецедентное давление, в том числе в сфере культуры и нашей словесности. Все мы знаем о фактическом запрете русского языка на Украине, дискриминации по отношению к русскоговорящим в бывших советских республиках Прибалтики. После начала спецоперации на Украине русофобские настроения в странах Евросоюза достигли апогея. Россию пытаются «отменить» не только в политике и экономике, но и в культуре, искусстве. Переписываются исторические факты, связанные с нашим народом, уничтожаются памятники, запрещаются произведения классиков русской литературы.По сути, антироссийское движение на Западе превратилось в мейнстрим, сравнимый разве что со средневековым религиозным мракобесием. Но такое противостояние всему российскому исключительно по признакам принадлежности, только усиливает сопротивление наших соотечественников и просто единомышленников, вне зависимости от этнической и языковой принадлежности, во всем мире.Русский язык, культуру, историю невозможно просто так вымарать из всемирного достояния. И сегодня, в Международный День русского языка, мы еще больше гордимся успехами наших соотечественников, всех здравомыслящих людей, которые понимают, что без России, нашей литературы, искусства мировая культура становится просто неполноценной.Редакция «Военного обозрения» от всей души поздравляет всех, кто ценит русскую словесность и понимает важность поддержки русского языка как элемента не только российской, но и мировой культуры, с замечательным праздником — Днем русского языка!