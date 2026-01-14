Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Бисквит «Буше» готовить будем из таких ингредиентов.
Обычный сахар можно смешать с ванильным для аромата.
Яйца разделить на желтки и белки.
Белки взбить миксером, добавляя половину нормы сахара. Масса должна стать белоснежной и пышной.
Желтки взбить со второй частью сахара до пышного состояния.
Лопаткой перемешать обе массы.
В несколько этапов добавить муку, аккуратно перемешивая лопаткой.
Пока не получится однородное тесто.
Форму (у меня 21 см) застелить бумагой для выпечки.
Переложить тесто.
Поставить форму в духовку, нагретую до 180 градусов.
Выпекать 18-20 минут.
Я прикрыла бисквит фольгой в начале выпечки, чтобы верх не сгорел.
Духовку отключить и оставить бисквит там на 5-7 минут, затем достать и извлечь из формы.
Бисквит «Буше» разрезать после остывания.
Можно смазать кремом, полить сгущенкой или посыпать сахарной пудрой.
Свежие комментарии