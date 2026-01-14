РЕБЁНОК.РУ
Бисквит «Буше»

Нежнейший бисквит, который готовят для пирожных «Буше» можно испечь и для приготовления торта или просто к чаю/кофе. Всего три ингредиента и немного свободного времени, и у вас будет отличный десерт для родных.

Ингредиенты

Яйцо куриное (крупное) - 4 шт.

Сахар - 100 г

Мука пшеничная - 90 г

Форма диаметром 21 см
  • 244 кКал
  • 0 ч. 35 мин.
  • Б: 8.9
  • Ж: 5.55
  • У: 39.28

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Бисквит «Буше» готовить будем из таких ингредиентов.

 

Обычный сахар можно смешать с ванильным для аромата.

 

Фото 1

 

 

Яйца разделить на желтки и белки.

 

Фото 2

 

 

Белки взбить миксером, добавляя половину нормы сахара. Масса должна стать белоснежной и пышной.

 

Фото 3

 

 

Желтки взбить со второй частью сахара до пышного состояния.

 

Фото 4

 

 

Лопаткой перемешать обе массы.

 

Фото 5

 

 

В несколько этапов добавить муку, аккуратно перемешивая лопаткой.

 

Фото 6

 

 

Пока не получится однородное тесто.

 

Фото 7

 

 

Форму (у меня 21 см) застелить бумагой для выпечки.

 

Переложить тесто.

 

Фото 8

 

 

Поставить форму в духовку, нагретую до 180 градусов.

 

Выпекать 18-20 минут.

 

Я прикрыла бисквит фольгой в начале выпечки, чтобы верх не сгорел.

 

Духовку отключить и оставить бисквит там на 5-7 минут, затем достать и извлечь из формы.

 

Фото 9

 

 

Бисквит «Буше» разрезать после остывания.

 

Фото 10

 

 

Можно смазать кремом, полить сгущенкой или посыпать сахарной пудрой.

 

Фото 11

 

