Бисквит «Буше»

Нежнейший бисквит, который готовят для пирожных «Буше» можно испечь и для приготовления торта или просто к чаю/кофе. Всего три ингредиента и немного свободного времени, и у вас будет отличный десерт для родных.

Ингредиенты Яйцо куриное (крупное) - 4 шт. Сахар - 100 г Мука пшеничная - 90 г Форма диаметром 21 см 244 кКал

0 ч. 35 мин. Б: 8.9

8.9 Ж: 5.55

5.55 У: 39.28

Фото готового блюда