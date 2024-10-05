Как оформить выплаты для многодетной семьи

Материально помогать «ячейке общества» государство станет до тех пор, пока в семье будет не менее трех несовершеннолетних детей (кровных или приемных). Как только старший из них достигнет 18 лет и несовершеннолетних останется двое, семья уже не сможет претендовать на льготы по многодетности. Исключение – ситуация, когда старший из троих детей учится на очном отделении: в этом случае меры соцподдержки сохранятся на время учебы, но не дольше, чем до 23 лет.