Как оформить выплаты для многодетной семьи

Согласно указу президента России, с января 2024 года многодетной официально признается семья, имеющая трех и более детей. Этот статус сохраняется за ней навсегда, а вот социальные выплаты и льготы – только на время.
Какие семьи имеют право на господдержку?
Материально помогать «ячейке общества» государство станет до тех пор, пока в семье будет не менее трех несовершеннолетних детей (кровных или приемных). Как только старший из них достигнет 18 лет и несовершеннолетних останется двое, семья уже не сможет претендовать на льготы по многодетности. Исключение – ситуация, когда старший из троих детей учится на очном отделении: в этом случае меры соцподдержки сохранятся на время учебы, но не дольше, чем до 23 лет.
Важно помнить, что субъекты РФ вправе расширять и уточнять критерии многодетности. Например, некоторые регионы поддерживают и те семьи, где старший из детей служит по призыву в армии.
Как оформить статус многодетной семьи?
Во многих областях России это можно сделать через портал «Госуслуги»: выберите раздел «Услуги», затем категорию «Семья», далее пункт «Статус многодетной семьи». Создайте заявление, следуя подсказкам на экране. В процессе понадобится сделать фото или подгрузить уже готовое, а также подгрузить документы.
Если воспользоваться современными технологиями не удалось, кому-то из родителей придется обратиться в ближайший отдел соцзащиты или МФЦ с пакетом документов. Для регистрации обычно требуются:
- паспорта родителей,
- свидетельства о браке и рождении/усыновлении детей,
- справка с места жительства (для подтверждения совместного проживания с детьми) и учебы ребенка-студента.
В течение 8 дней после подачи заявления статус будет изменен, а родители смогут получить удостоверение многодетной семьи (в одном или двух экземплярах) либо соответствующую справку. Иногда специальные документы на руки не выдают, но это не мешает пользоваться льготами.
Где оформляют выплаты по многодетности?
Чаще всего детские пособия начисляются мамам. Если женщина зарегистрирована на «Госуслугах», вся информация будет автоматически отправляться ей в нужное время (скажем, когда ребенок достигнет необходимого возраста). Здесь же, на портале, в разделе «Услуги» и далее в категории «Семья» находятся и другие нужные нам пункты – формы для запроса пособий, получение выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, заявление о выдаче сертификата на материнский капитал и другие.
Другой вариант – отправиться в местное отделение Социального фонда или МФЦ. Проложить дорогу туда стоит и для того, чтобы уточнить, какая помощь полагается многодетным в конкретном регионе – объемы и условия поддержки семей в разных областях заметно отличаются. Кроме того, получить эту информацию можно через сайты и горячие линии региональных госорганов (например, Министерства труда и социальной защиты).
Какие выплаты полагаются многодетным семьям?
Помимо стандартной материальной помощи, которая назначается всем молодым родителям без исключения (пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком), с появлением третьего и последующих детей семья может рассчитывать на специальные выплаты.
- Региональное единовременное или ежемесячное пособие. В том или ином объеме такую помощь оказывают многодетным семьям во всех субъектах РФ, но условия этого нужно уточнять. Полный перечень пособий можно найти, изучив на правительственном сайте своего региона постановление о размерах социальных выплат на текущий год.
- Материнский капитал на третьего или последующего ребенка, если мама не получала его ранее. Сертификат на сумму 833 024, 47 р. автоматически поступает в личный кабинет женщины на «Госуслугах» в течение 3 недель после рождения ребенка либо оформляется в МФЦ. В некоторых областях выдают и региональный семейный капитал на третьего и последующих детей – правда, иногда с ограничениями (например, только семьям с низким доходом).
- До 450 000 рублей на погашение ипотеки. Получить эту сумму смогут семьи с ипотечным долгом, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2019 года. Оформить субсидию без визита в банк можно на портале «Госуслуги».
- Ежемесячные выплаты для нуждающихся многодетных семей (единое пособие). Они адресованы семьям с доходом ниже регионального прожиточного минимума на каждого домочадца и составляют от 50% до 100% детского прожиточного минимума в регионе. Родители смогут получать их на каждого ребенка до 17 лет. Подтверждать трудное материальное положение нужно будет ежегодно, предоставляя в МФЦ справки о доходах и собственности.
- Ежегодная компенсация расходов на школьную форму. Такая выплата существует почти во всех областях России, но иногда на нее могут претендовать только родители с низким достатком. Да и объем помощи в зависимости от региона может колебаться: от 400 до 13 000 рублей на каждого школьника из многодетной семьи.
- Выплаты родителям, имеющим знаки отличия (медаль / орден «Родительская слава», региональные награды), а также матерям-героиням десяти и более детей. Помимо денежных поощрений, которые выдаются вместе с наградой (от 200 000 до 1 000 000 р.), «почетным» родителям могут выплачиваться и регулярные пособия.
Кроме перечисленного, в некоторых регионах России многодетным семьям предоставляют бесплатные земельные участки или равноценные суммы, выдают малышам и школьникам бесплатное питание (либо возмещают его стоимость), компенсируют проезд на общественном транспорте и часть затрат на обучение ребенка в среднем или высшем учебном заведении,
Государство берет на себя весомую часть расходов многодетной семьи: 30-50% стоимости услуг ЖКХ, оплату детского сада (70-100%), лекарств детям до 6 лет, кружков, музеев, путевок на отдых (до 100%), предоставляет налоговые льготы (например, вычет по земельному налогу и налогу на имущество).
Родители для родителей
Экономия бюджета – бесспорно важный, но далеко не единственный формат помощи, в которой нуждаются семьи. Психологическая поддержка, понимание, обмен опытом и знаниями – все это особенно ценно для многодетных мам и пап, так же как и для тех, кто лишь мечтает о сыновьях и дочках.
Поучиться семейной науке у родителей со стажем теперь можно в новом развлекательном шоу «Многопапы». Яркие истории трех участников проекта – многодетных пап из разных уголков России – покажут жизнь большой семьи изнутри. Ведущий шоу, видеоблогер Влад Кобяков вместе со своими героями честно расскажет об отцовских заботах и раскроет секреты семейного счастья.
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