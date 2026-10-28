Сколько человек может прожить без воды? ﻿

Человек может прожить без воды значительно меньше, чем без еды. Точного количества дней не существует: продолжительность жизни без воды зависит от температуры воздуха, физической нагрузки, возраста, состояния здоровья и того, получает ли человек хотя бы немного жидкости из пищи.