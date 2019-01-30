Яблочные тарталетки

Ингредиенты:

Мука — 180 г

Масло сливочное — 100 г

Сахар — 100 г

Сметана — 250 г

Яйцо — 1 шт.

Яблоки — 2 шт.

Приготовление:

1. Перетереть муку и масло. Добавить пару ложек холодной воды, соль на кончике ножа и замесить тесто. Тесто распределить по формочкам. Яблоки нарезать кубиками и выложить на тесто.

2. В чаше перемешать сметану, яйцо, сахар и 1 ст. л. муки. Вылить смесь поверх яблок. Выпекать при 180 °С 25-30 минут.

3. По желанию тарталетки присыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Автор: Raushana



