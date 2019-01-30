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Яблочные тарталетки

Яблочные тарталетки

Ингредиенты:
Мука — 180 г
Масло сливочное — 100 г
Сахар — 100 г
Сметана — 250 г
Яйцо — 1 шт.
Яблоки — 2 шт.
Приготовление:
1. Перетереть муку и масло. Добавить пару ложек холодной воды, соль на кончике ножа и замесить тесто. Тесто распределить по формочкам. Яблоки нарезать кубиками и выложить на тесто.


2. В чаше перемешать сметану, яйцо, сахар и 1 ст. л. муки. Вылить смесь поверх яблок. Выпекать при 180 °С 25-30 минут.
3. По желанию тарталетки присыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Автор: Raushana


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