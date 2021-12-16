10 фактов, о которых вас забыли предупредить, когда вы стали родителями

Когда муж и жена впервые готовятся стать родителями, они читают много книг, выслушивают массу советов от опытных друзей и родственников и ближе к родам считают себя абсолютно готовыми к общению с младенцем. И это огромная ошибка! Есть еще несколько вещей, о которых не принято говорить и о которых обычно забывают предупредить новоиспеченных маму и папу. «Летидор» знает, с какими неожиданностями они столкнутся.

Мнимый покой

В первую неделю большинство детей спят по 18-20 часов с короткими перерывами на «перекус». Мамы за это время успевают не только передохнуть, выспаться, но и переделать массу дел по дому: постирать, погладить, приготовить обед (да еще какой!), поболтать с подружками и так далее.

Мамы так привыкают к этому, что резкая перемена в поведении малыша ставит их в тупик. В один прекрасный день ребенок перестает спать в привычном режиме и вдруг по несколько часов бодрствует. Более того, он плачет, когда его кладут в кроватку, и требует к себе беспрестанного внимания. Считайте, что первая неделя после роддома — это ваш второй медовый месяц, а потом начнется настоящая жизнь.

Их нужно учить есть

Это только кажется, что ребенок с самого рождения (а то и раньше) знает, откуда для него берется еда. В роддоме медсестра покажет, как правильно прикладывать ребенка к груди, но не факт, что младенец сразу будет правильно захватывать материнский сосок, а это очень-очень важно для успешного грудного вскармливания. Придется учиться вместе.

Новорожденные причудливо дышат

У детей иногда будто останавливается дыхание на 5-10 секунд, в течение которых неопытная мама может чуть ли не получить сердечный приступ. После этого малыши начинают дышать очень быстро и делать неглубокие вдохи, как будто им не хватает воздуха. Это нормальное явление, которое очень пугает родителей.

Иногда пустышка совершенно бесполезна

Многие родители думают, что пустышка — настоящее спасение, во всяком случае, так им обещали друзья, которые недавно стали родителями и у которых пустышка шла на ура. Не обольщайтесь! Пустышка — удел избранных, остальным приходится искать иные способы, чтобы успокоить младенца, и эти секретные способы у всех родителей свои.

А еще бывают прыщи

Большинство родителей думает, что у младенцев гладкая бархатная кожа. Во всяком случае, именно таких малышей демонстрируют в рекламе подгузников. И все так и есть, но только в первые несколько дней. Как вдруг в одно прекрасное утро вы замечаете на лице ребенка множество прыщиков — и с ужасом вспоминаете свой подростковый период. И вот снова вас не предупредили. Такие высыпания связаны с переизбытком материнских гормонов в организме ребенка или избыточной активностью сальных желез. В любом случае они проходят сами и ни в коем случае нельзя их выдавливать.

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Младенцы не просто писают, они способны на большее…

Опытные люди вам наверняка с умилением рассказывали, что при смене подгузника малыш может невзначай описать вас, а кто-то даже добавил, что это на счастье… Вас только не предупредили, что, если вы будете не слишком аккуратно менять подгузник, ваш малыш может не только описать, но и обкакать пеленальный столик, ковер на полу, вашу одежду, вас и вообще все вокруг. И для вас и для младенца это может быть неожиданностью: для вас она означает непредвиденную уборку, для крохи — настоящее облегчение. Все просто — когда меняете подгузник, не спешите резко раскрывать его, позвольте ребенку закончить важное дело, а уж потом разъединяйте липучки.

Ночью в Интернете рискуете купить ненужное

В одну из бессонных ночей, когда ребенка ну никак не удается уложить и все известные способы «укрощения строптивого» были испробованы, вы от безысходности решите обратиться к Интернету. Там опытные мамы и вовремя всплывающая реклама убедят вас купить одну «очень полезную» вещицу, которая буквально в считанные секунды решит все ваши проблемы — и малыш будет спать, как ему и положено, сном младенца. Никогда не попадайтесь на такие уловки вашего подсознания.

Утро ночи мудренее, поэтому так или иначе дождитесь, когда вы окончательно проснетесь и будете мыслить ясно. Если ночная попытка купить что-то очень нужное будет так же убедительна, тогда действуйте, если нет, то это значит, что вы не потратили лишних денег. Это удача!

Ребенок может выскользнуть из рук

Будьте осторожны, когда купаете малыша. Возможно, купать ребенка в большой ванне окажется не очень удобным, особенно если у вас нет опыта. Младенец может буквально выскользнуть у вас из рук. Поэтому в первые месяцы лучше купайте ребенка в детской ванночке и не забудьте положить на дно специальную горку.

Ваш сон станет чутким, как никогда раньше

Как бы сильно вы ни устали за день, сколько бы бессонных ночей ни прошло до этого, вы будете просыпаться от малейшего шороха, едва заметного движения вашего крохи. Даже сквозь самый глубокий сон вы будете слышать дыхание ребенка и просыпаться в ту же секунду, если дыхание его изменится. В любой момент вы будете готовы услышать крик.

Вы будете скучать по ребенку, даже если он находится рядом

Если ваш младенец оказался первым внуком у ваших родителей, то от желающих понянчить малыша не будет отбоя. Казалось бы, родные дают вам возможность отдохнуть, но каждую минуту у вас будет желание отобрать у них младенца. Делить любовь ребенка гораздо труднее, чем кажется.

Статья опубликована на сайте Letidor.ru