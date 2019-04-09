Как организовать урок, который дети запомнят на всю жизнь?

В необъятной бездне поступающей информации очень легко затеряться и трудно запомнить все необходимые сведения. Сложнее всего приходится школьникам, которые теряются в бесконечном информационном потоке.

Как предоставить им необходимую информацию, чтобы они не только услышали, но и запомнили хотя бы часть образовательного материала?

Разумеется, дети по-разному воспринимают полученные сведения. Это зависит и от того, как ребёнок настроен на обучение, и к какому типу по восприятию окружающего мира он относится.

Люди делятся на три типа: визуалы, которым удобнее воспринимать информацию с помощью образов (увидел - запомнил); аудиалы - лучше усваивают материал через слух и кинестетики (они лучше воспринимают мир через касания, им легче усвоить материал, записав его).

Как же проводить уроки максимально эффективно, если учитывать все типы учеников? Естественно, под каждого подстраивать образовательный процесс не получится. Однако можно организовать серию уроков на одну тему, в течение которой большинство учеников смогут понять материал.

Психологи выяснили, сколько процентов полученной информации в среднем усваивает человек через две недели после её получения:

10% прочитанной информации остаётся в память после прочитывания;

20% того, что мы воспринимаем на слух;

30% увиденного на каких-либо изображениях, плакатах или иллюстраций;

50% информации остается в памяти после просмотра видеоматериала, похода на экскурсию или просто увиденного на улице;

70% того, что мы сказали, после выступления или участия в дискуссии;

90% информации укладывается в голове после того, что мы делаем и говорим.

Например, проведение опыта, эксперимента, инсценировка какой-либо ситуации.

Придерживаясь этой статистики, мы можем провести эффективную серию уроков на одну тему. Например, первый урок станет простой вводной ступенью, где педагог рассказывает основную важную информацию, в дополнение используя тематические плакаты или презентацию. Если есть возможность, то часть урока можно посвятить обучающему видео. Тогда здесь мы задействуем учеников сразу двух типов - аудиалов и визуалов. Кроме того, наглядные пособия в виде презентации и видео дают больше эффективности для запоминания. Для закрепления можно дать задание на дом - ответить на заранее подготовленные к первому уроку вопросы. Так вы сможете сделать акцент на тех учениках, кто лучше запоминает материал при записи - кинестетиках.

Вторым уроком организовываем активную дискуссию по пройденной теме. Её можно провести в виде соревнования по командам, методом аквариума или представления какой-либо проблемы каждому ученику для анализа и комментирования перед классом.

Если по теме предмета можно устроить поход в музей, театр, на экскурсию или другое культурное мероприятие, а также провести опыт и эксперимент, то это станет отличным шагом для закрепления материала и подведения итогов.

По истечении двух недель после последнего урока по теме будет неплохо провести проверочную работу, чтобы проанализировать эффективность вашего труда, выявить возможные ошибки и организовать следующие уроки.

Насыщенные и разнообразные уроки станут для вашего предмета не только более продуктивными, но и вызовут большой интерес среди учеников. А правильно организованные уроки запомнятся им на всю жизнь!