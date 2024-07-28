Как отучить ребенка от соски: три эффективных способа

Как отучить ребенка от пустышки? Сделать это можно разными способами: быстро, постепенно или даже с привлечением волшебных существ.
Соска может быть просто прекрасной вещью — она успокаивает капризничающего малыша, помогает ему заснуть или временно отвлечься.
Лучше, конечно, это сделать гораздо раньше. Как считает известный американский педиатр Харви Карп, для многих младенцев оптимальный момент для отучения от соски приходится на возраст шесть-семь месяцев. Дело в том, что потом, ближе к девяти месяцам, у ребенка начинает развиваться эмоциональная привязанность к пустышке — и отучить от пустышки в год, например, уже становится сложнее.
1. Метод трех дней
Этот способ отучить от соски самый быстрый, но он потребует от вас твердости характера. Если уж вы решили пойти этим путем, не сворачивайте и твердо стойте на своем.
В первый день утром и перед укладыванием на ночной сон скажите ребенку: «Я вижу, что ты хочешь поскорее вырасти. Это очень хорошая идея. И если ты попрощаешься с соской, то сразу станешь большим. Ты сможешь это сделать послезавтра. Я знаю, что ты справишься, и я буду тебе помогать».
Ваша мотивирующая речь не должна длиться более 30 секунд и не должна звучать так, как будто вы просите у ребенка разрешения. Если ребенок начнет ныть, просто проговорите его эмоцию — «Да, я знаю, что ты не хочешь» — и двигайтесь дальше. Не стоит волноваться, что, заранее узнав о том, что ему предстоит, ребенок начнет тревожиться. Это миф, потому что, как и взрослые, дети любят заранее готовиться к предстоящим изменениям и физически, и психологически, и эмоционально, считает Марк Бреннер, автор книги «Соски, одеяльца, бутылочки и большие пальцы: что должен знать каждый родитель о том, как начинать и заканчивать».
Приготовьтесь к тому, что с высокой степенью вероятности вас ждет истерика.
Родители, конечно, должны выражать ребенку огромное сочувствие в связи с его потерей, но при этом оставаться твердыми как скала.
По словам Бреннера, для того чтобы смириться с утратой соски, большинству детей достаточно около двух дней.
2. Постепенное отлучение
Можно не покупать новые соски взамен потерянных или поврежденных. Вместо соски в каждой комнате у вас останется только две. На этом этапе можно сказать ребенку, что, когда последняя из них потеряется или испортится, больше он соску сосать не будет.
3. Метод волшебной феи
Раз есть феи, которые забирают оставленные под подушкой молочные зубы, почему не может быть фей, которые забирают соски? Волшебная «сосочная» фея может спасти вас от долгого и мучительного процесса отлучения от пустышки, и вот почему.
Во-первых, фея придет в заранее оговоренный особый день, например в день рождения. Во-вторых, фея забирает соски не просто так, а для того, чтобы отдать маленьким детям, которые в них нуждаются (но об этом можно сказать, только если вы уверены, что ребенок не начнет ревновать). А в-третьих — фея оставляет вместо соски новую игрушку, предназначенную для большого ребенка.
Детали работы этого волшебного существа могут варьироваться, можно также дать ребенку возможность самому выбрать день, когда он будет готов к визиту феи.
Какой бы способ вы ни предпочли, для его применения нужно правильно выбрать время. Плохая идея — отлучать малыша от соски, если ребенок переживает стрессовую ситуацию: в первый раз идет в детский сад, переезжает в новый дом или у него только что родился младший брат или сестра. Выберите период, когда ребенку не так сильно нужна соска для того, чтобы успокоиться.
По материалам сайта offspring.lifehacker.com
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