Как отучить ребенка от соски: три эффективных способа

Начните с ограничений на использование соски и разрешайте ее сосать только при определенных условиях. К примеру, объявите, что соска запрещена в машине или во время игры в гостиной — то есть тогда, когда она ребенку не очень-то и нужна. Постепенно вы придете к тому, что соска будет разрешена только во время дневного и ночного сна. А рано или поздно и к тому, что даже в это время ребенку она не понадобится.