Как общаться с «трудными» членами семьи

В общении с родственниками очень трудно устанавливать личные границы и отстаивать их, ведь вас связывают семейные узы. Время от времени бывает нелегко общаться даже с близкими родственниками. Иногда вас просто втягивают в конфликт и провоцируют, чтобы вы потеряли самоконтроль.

Если подобное происходит в общении со знакомыми, коллегами или соседями, вы можете игнорировать ситуацию, не обращая внимания на мнение людей, которые причиняют вам дискомфорт, или требовать соблюдения границ. Но в случае с родственниками это не так уж просто. В общении с ними вам приходится идти на жертвы ради благополучия семьи. Иными словами, ваши личные отношения с кем-то из родных могут сильно влиять на взаимоотношения в семье в целом.

Итак, что же делать в случае, если вам трудно находить общий язык с кем-то из родственников, но вы вынуждены общаться? Рассмотрим несколько рекомендаций.

Не оправдывайтесь

Если вас необоснованно обвиняют в чем-то, не оправдывайтесь и не объясняйте свои решения. Вы – взрослый человек, и вам лучше знать, что лучше для вас. Всякий раз, когда родственники ставят под сомнение правильность вашего выбора, дайте им это понять.

Не спорьте

Если родственники начинают спорить с вами, не ввязывайтесь в конфликт. Постарайтесь сохранять спокойствие и твердость. Помните, что семейные споры не принесут вам ничего хорошего. Просто скажите собеседнику, что вы не хотите спорить, и объясните свою точку зрения.

Не пытайтесь отстоять свою позицию

В обычном общении вполне приемлемо отстаивать свою позицию и объяснять правильность своих решений. Однако когда к вам придираются, этого делать не стоит. Всякий раз, когда вы пытаетесь логически объяснить свои решения или действия, ваши родственники получают новую возможность упрекнуть вас. Поэтому в подобных случаях не занимайте оборонительную позицию.

Не объясняйте свои решения

Если в подобных ситуациях вы начнете объяснять свои решения, возможно, почувствуете себя пристыженным. Поэтому не объясняйте свои решения и просто переключите разговор с родственником на другую тему. Это – лучший способ не нагнетать нездоровую атмосферу в семье.

Не пытайтесь исправить трудного собеседника

Примите собеседника таким, какой он есть (это касается не только родственников, а и всех трудных людей, с которыми вам приходится общаться). Иногда возникает соблазн помочь кому-то осознать свою ошибку. Однако это может иметь для вас плохие последствия. Чем больше вы стараетесь сделать для родственника, который вами недоволен, тем больше будут его ожидания от вас. Примите тот факт, что изменить другого человека невозможно, и ваши родственники – такие, какие есть. Умерьте свои ожидания по поводу других людей.

Будьте внимательны к своим реакциям

Собеседник, который пытается спровоцировать конфликт с вами, способен вывести вас из себя в эмоциональном и даже физическом смысле (например, у вас может участиться сердцебиение или подняться давление). Постарайтесь не ввязываться в спор – это неизбежно приведет к тому, что вы начнете защищаться. Вам не нужно спорить и отстаивать свою позицию – просто следуйте своему выбору. Если ваш собеседник пытается уже не выяснить истину, а победить в споре, прекратите этот разговор.

Дайте собеседнику высказать свое мнение

Выслушайте собеседника (разумеется, если ваш разговор еще не вышел из-под контроля и вы не перешли на личности). Дайте ему возможность высказать свое мнение о ситуации, из-за которой у вас возникли разногласия. Почему он чувствует, что с ним поступают несправедливо? Что он ожидает от других в этой ситуации? Главное – постарайтесь при этом сохранять нейтральную позицию. Просто слушайте, не вмешивайтесь и не перебивайте. Так ваш собеседник поймет, что он имеет право высказаться, что к его словам прислушиваются. Чтобы научиться уважать чужое мнение, может понадобиться некоторое время.

Обращайте внимание на то, что приводит к спорам

Обычно разногласия возникают из-за одних и тех же вопросов. Постарайтесь определить их и будьте особенно внимательны, когда эти темы поднимаются в разговорах. Избегать острых углов вам поможет ваш предыдущий опыт. Когда в разговоре возникают острые темы, будьте готовы либо открыто обсуждать их, не критикуя, либо избегать таких тем, если атмосфера становится слишком накаленной.

Избегайте определенных тем

Это не означает, что вы должны уклоняться от разговоров на важные темы, если не хотите этого. Однако если вы знаете, что какие-либо темы вызывают у вас стресс или эмоционально истощают и вы не можете достигнуть взаимопонимания по этому поводу, следует избегать разговоров на такие темы. Отложите обсуждение до тех пор, пока и вы, и ваш собеседник не будете готовы к конструктивному диалогу.

Не воспринимайте споры на свой счет

Когда вас обвиняют в чем-то или перекладывают на вас чью-то ответственность, трудно не воспринимать это на свой счет. И именно из-за этого чаще всего возникают споры.

Обратите внимание, с чего обычно начинаются конфликты. Чаще всего они возникают по поводу определенной темы или разногласий по какому-либо вопросу, которые расстраивают человека или заставляют его злиться. Если продолжать спор, он может обостриться и его участники могут перейти на личности (например, ваш оппонент попытается вызвать у вас чувство вины). Если вы раньше сталкивались с подобными ситуациями, представьте, к чему может привести такой спор, и постарайтесь избежать его с самого начала.

Ваше благополучие должно быть на первом месте

Хотя вы хотите проявлять уважение и внимание к другим людям, не нужно изо всех сил стараться угодить кому-то или сберечь мир в семье. Никогда не допускайте взаимоотношений с родственниками в ущерб вашему личному благополучию. Всегда обозначайте свои личные границы, в которые никто не имеет права вторгаться без вашего согласия.

Когда вы собираетесь всей семьей, например, во время семейного праздника, лучше спланировать заранее ваши совместные занятия. Сведите до минимума незапланированные ситуации, когда вы остаетесь один на один с родственником, с которым вам трудно найти общий язык. Старайтесь общаться с людьми, которые вас поддерживают и заботятся о вас – людьми, общение с которыми приносит вам удовольствие.