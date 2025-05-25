Ожирение родом из детства. Не потолстел до 6 лет — будешь стройным всегда

ИМТ ребенка в возрасте 6 лет лучше всего предсказывал риск развития у него избыточного веса или ожирения к 18 годам.

Очень важное исследование, актуальное для семей с детьми, провели ученые Нидерландов. Они доказали, что если ребенок не был полным до 5–6 лет, то у него будет мало шансов стать толстяком в будущей жизни.

«Нам необходимо понимать, как растут и развиваются дети, если мы хотим помочь будущим поколениям вырасти более здоровыми и дать каждому ребенку шанс на счастливую, здоровую жизнь», — объясняет цель своего исследования Ясмин де Гроот из Университетского медицинского центра Роттердама.

6 лет — возраст предсказания

Для этого ученые провели в Роттердаме исследование Generation R («Поколение R»), в котором наблюдают ребенка от его внутриутробного развития до ранней взрослой жизни. В данной работе они изучали, как менялись с рождения до 18 лет вес и индекс массы тела (ИМТ, как его рассчитать — см. ниже).

Эти показатели определяли в возрасте 2, 6, 10, 14 и 18 лет у 3528 детей. Девочек среди них было чуть больше — 52,9%. Доклад об этом исследовании прозвучал сейчас на Европейском конгрессе по ожирению (ECO 2025), который проходит в испанской Малаге.

ИМТ ребенка в возрасте 6 лет лучше всего предсказывал риск развития у него избыточного веса или ожирения к 18 годам. Конкретно это выглядело так: каждое увеличение ИМТ на одну единицу в 6 лет увеличивало в 2,35 раза вероятность того, что ребенок будет полным в возрасте 18 лет.

Возраст до 5–6 лет — окно возможностей для сохранения здоровья в будущем

Исследователи особенно подчеркивают важность поддержания нормальных показателей веса и ИМТ к 6 годам.

Они обнаружили, что даже если к этому возрасту дети с самым высоким ИМТ уменьшат его, то у них станет меньше риск избыточного веса или ожирения к 18 годам — он будет таким же, как и у детей с нормальным ИМТ.

А вот снижение ИМТ после 6 лет уже не имеет такого значения. Даже если ребенок в эти годы худел до нормального веса, вероятность набора лишних килограммов потом у него все равно была существенно выше.

Это исследование говорит о том, что возраст до 5–6 лет — это критически важное окно возможностей для сохранения здоровья в будущем: «Первые пять лет жизни ребенка предоставляют фантастическую возможность вмешаться и предотвратить избыточный вес и ожирение в последующие годы», — говорит об этом Ясмин де Гроот.

Учитывая, что ожирение лежит в основе главных заболеваний современности — от диабета до сердечно-сосудистой патологии и многих видов рака, это имеет огромное значение. И, может быть, родителям, бабушкам и дедушкам стоит подумать, чтобы проявлять свою любовь к детям как-то иначе, нежели закармливать любимых деточек двойными порциями и каждый раз поощрять сладостями. «Дети-богатыри», которых у нас традиционно считали самыми здоровыми, — в реальности оказываются самыми больными.

Как определить свой ИМТ

ИМТ рассчитывают по следующей формуле: ИМТ = масса тела/рост².

При этом массу считают в кг, а рост — в метрах. Вот что означают разные значения ИМТ для взрослых:

ниже 18,5 — недостаточный вес

от 18,5 до 24,9 — нормальный (здоровый) вес

от 25,0 до 29,9 — избыточный вес (это еще не ожирение, но тоже уже неполезно для здоровья)

от 30,0 до 39,9 — ожирение

от 40,0 и выше— тяжелое (патологическое) ожирение.

У детей ИМТ определяют по этой же формуле, но их значения совсем иные. Это связано с тем, что у ребенка долго сохраняются совсем другие пропорции тела. И чтобы определить норму ИМТ в разных детских возрастах, существуют специальные таблицы. Их можно найти в интернете. Но, в принципе, определить, полный ребенок или нет, можно на глаз. Этого достаточно, чтобы поддерживать его вес в норме.