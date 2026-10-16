Почему вены синие?

Чтобы показать, как цвет меняется в зависимости от отражения света, можно провести простой опыт с фонариком и красным стеклом. Посветите фонариком на кожу через красный фильтр — вены будут менее заметны. Если же использовать синий фильтр, они проявятся ярче.

Это наглядно объяснит, что дело в свете, а не в самой крови.