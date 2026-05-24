Почему уши «закладывает» в самолёте: простое объяснение для детей

Почему уши «закладывает» в самолёте
Когда самолёт поднимается или снижается, давление воздуха меняется. Из-за этого давление снаружи и внутри уха на короткое время становится разным. Тогда человек и чувствует, что ухо как будто заложило.
Внутри уха есть маленький проход, который помогает выравнивать давление. Он называется евстахиева труба. Если она не успевает быстро открыть путь воздуху, появляется чувство полноты, щелчки, приглушённый слух или неприятное давление. У детей это может ощущаться особенно заметно.
Что происходит внутри уха
За барабанной перепонкой есть маленькое пространство со своим воздухом. Когда давление вокруг резко меняется, воздуху внутри тоже нужно подстроиться. Если это происходит не сразу, перепонка как будто натягивается, и из-за этого появляется дискомфорт.
Для ребёнка это можно объяснить так: уху нужно быстро «сравнять» давление снаружи и внутри, но иногда оно делает это не мгновенно. Тогда и возникает ощущение, что ухо заложило. Когда давление выравнивается, становится легче.
Почему это часто бывает именно при посадке
Во время посадки изменение давления часто ощущается сильнее.
Это не значит, что на взлёте такого не бывает. Бывает и тогда, и тогда. Но при снижении неприятные ощущения у многих выражены сильнее.
Почему при насморке или простуде бывает хуже
Если у человека насморк, простуда, аллергия или воспаление в носу и горле, евстахиева труба может работать хуже. Тогда воздуху труднее проходить, и давление выравнивается медленнее. Из-за этого закладывание ушей и боль могут быть сильнее.
Для ребёнка это можно сказать очень просто: если нос заложен, ушам тоже труднее справляться с переменой давления. Поэтому в полёте дискомфорт иногда усиливается.
Опасно ли это
Обычно нет. В большинстве случаев заложенность и неприятные ощущения проходят через несколько минут, когда давление выравнивается. MedlinePlus пишет, что у детей боль и давление почти всегда проходят за короткое время.
Но если боль очень сильная, долго не проходит, слух заметно ухудшился или появились другие необычные симптомы, взрослым лучше обратиться к врачу. Резкие перепады давления иногда могут вызвать баротравму уха, хотя это случается не так часто.
Советы родителям
Отвечая ребёнку, лучше начать с самой простой мысли: в самолёте меняется давление воздуха, и уху нужно время, чтобы подстроиться. Это короткий и понятный ответ, который сразу объясняет главное.
Хорошо работают простые действия во время полёта: глотать, зевать, пить маленькими глотками, жевать, а маленьким детям — сосать бутылочку или грудь во время снижения. Эти способы помогают выровнять давление в среднем ухе.
Если ребёнок летит с сильным насморком или ушной болью, это стоит учитывать заранее, потому что при простуде и заложенности носа неприятные ощущения могут быть сильнее.
И главное — говорить спокойно. Обычно заложенность ушей в самолёте не опасна и быстро проходит. Для ребёнка важно понять, что это не «ломается ухо», а просто организм приспосабливается к изменению давления.
