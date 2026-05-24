Почему уши «закладывает» в самолёте: простое объяснение для детей

Почему уши «закладывает» в самолёте — вопрос, который дети часто задают во время взлёта или посадки. Вдруг в ушах появляется неприятное давление, слух как будто становится глуше, а иногда даже бывает больно. Кажется, будто с ушами случилось что-то странное. На самом деле это обычно связано не с поломкой уха, а с быстрым изменением давления воздуха вокруг нас.