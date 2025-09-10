Как вырастить ребенка счастливым: 13 простых правил

Если вы сейчас в стрессовом состоянии, возьмите тайм-аут: выйдите в соседнюю комнату, дайте себе время остыть, позвоните и пожалуйтесь подруге, выпейте кофе, сделайте дыхательную гимнастику.

Что бы ни натворил ребенок, он еще слишком мал для того, чтобы нести ответственность за ваше состояние и становиться объектом для вымещения негативных эмоций.