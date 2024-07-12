Гастроэнтеролог: «Суп и каша — больше традиция, чем необходимость»

Какой бульон подходит для детского питания, можно ли трёхлетке грибной суп и почему не так страшна манка, как её малюют — обо всем этом мы поговорили с врачом-гастроэнтерологом, к.м.н. Алексеем Головенко. Пересказываем основные тезисы.

Источник: unsplash.com

Суп на обед — просто привычка или основа здорового питания? Новости СМИ2

Многие мамы считают, что обед без супа — это не обед и ты как хочешь, но первое надо съесть обязательно. В нашей культуре суп считается основой питания и символом здорового желудка. Суп, безусловно, полезное, вкусное и недорогое блюдо. Но так ли уж оно безальтернативно и что будет, если ребенок категорически не хочет есть суп?

Начнем с того, что есть на обед суп — в первую очередь, наша национальная традиция. В мире ситуация по супам очень разная, есть страны, где супы вовсе не едят или едят редко. Например, популярная средиземноморская кухня совсем не богата на супы, но при этом у жителей региона нет каких-то особых проблем с желудком, все как у всех.

За рубежом суп не самая популярная вещь в повседневном семейном рационе, а если он и присутствует, то чаще в виде пюре. А про рассольник и борщ в мире вообще мало кто знает.

То есть представление, что без супа на обед никак нельзя, оно в целом прекрасное, но оно только в наших головах.

Теперь давайте разберемся, что такое суп. Суп — довольно низкокалорийная вещь, это фактически вода с небольшой примесью питательных веществ. С точки зрения работы пищеварения нет никакой разницы, съел ли ребенок овощной суп, в котором плавает кусок мяса, или отдельно рагу, отдельно кусочек мяса и выпил стакан воды. Для нашего организма оба этих обеда равнозначны, только суп за счет объема кажется более питательным. Но это иллюзия: если ребенка кормить одними супами, питание может получиться недостаточно калорийным, сытным.

Какой бульон полезней для ребёнка — мясной или овощной?

С точки зрения пользы для детского организма особой разницы нет, на каком бульоне вы варите суп. Есть подозрения, что в мясном бульоне питательных веществ, скажем, белка, все равно не сильно больше, чем в воде. Да, появляются особые вкусовые качества, аромат, жир какой-то плавает, но это все равно не так насыщает человека, как просто кусок того же мяса.

Можно совершенно спокойно готовить суп на воде, без мясного бульона, в этом нет ничего страшного. Главная задача родителя, не столько обязательно накормить супом, сколько соблюсти пропорции питания по белкам, жирам и углеводам. А уж в какой форме они поступят в организм, не так важно.

Можно ли в детский суп добавлять зажарку?

Некоторые родители считают, что добавлять в суп зажарку из лука и моркови очень вредно. С точки зрения медицины, проблема тут может быть только в трансжирах, то есть жирах, образующихся при многократном использовании масла. Чуть-чуть зажарки для вкусовых качеств точно не сделают суп опасным для ребенка. Особенно, если вы эти лук и морковь не будете обжаривать до угольков.

Проблема на самом деле не в зажарке как таковой, а в постоянном использовании сковород и фритюрниц: когда у вас с утра жареная яичница, на обед жареное мясо, а на ужин опять же жареные сырники.

Вот такой режим питания однозначно вреден, причем для всех членов семьи. Многие исследования подтверждают, что люди, которые едят много трансжиров, чаще зарабатывают онкологические заболевания. Да, это так, но это абсолютно не значит, что теперь нельзя вообще готовить на масле.

Например, если человек живет в мегаполисе, плюс еще курит, плюс еще работает на предприятии, где не следят за экологией, и ещё родом он из Магнитогорска, риск рака легких у него будет довольно высоким. Весь вопрос — вклада конкретной причины в общий риск. И в этом плане зажарка довольно безобидна.

Можно ли кормить малышей грибным супом?

Вообще, грибы детям давать можно. Понятно, что не совсем крохам, но, допустим, трехлетке уже вполне да. Но только в случае, если речь идет о магазинных грибах и небольших порциях. Самостоятельно собранные грибы — очень ненадежная история, потому что ими легко отравиться. В лесах достаточно ядовитых грибов, которые маскируются под съедобные. Да и съедобные грибы тоже бывают с сюрпризами, потому как отлично впитывают из окружающего мира вредные вещества.

Магазинные грибы, конечно, не такие ароматные, но зато совершенно безопасные, и их вполне можно сварить и дать малышу. Но надо помнить, что грибы — продукт очень низкокалорийный. Рассчитывать, что ребенок съест грибной суп, где плавает картошка, морковка и три гриба, и будет сыт — довольно наивно. Магазинные грибы, конечно, не такие ароматные, но зато совершенно безопасные, и их вполне можно сварить и дать малышу. Но надо помнить, что грибы — продукт очень низкокалорийный. Рассчитывать, что ребенок съест грибной суп, где плавает картошка, морковка и три гриба, и будет сыт — довольно наивно.

Тарелка грибного супа едва ли сильно питательней тарелки воды. Хотя, безусловно, вкуснее и ароматнее.

Нужно ли обожествлять кашу?

С кашами все то же самое: у нас они просто обожествляются, в нашей традиции каша — королева завтрака. Даже взрослые часто приходят ко мне на прием и говорят: «Я правильно питаюсь, я каждый день ем на завтрак кашу». Это опять же вопрос не столько безусловной пользы, сколько традиции и привычки. В каше тоже, честно говоря, ничего особо уникального с точки зрения питательных веществ нет: та же вода, углеводы, белки, жиры, крахмал, пищевые волокна, витамины. В принципе, весь этот набор можно найти и в других вариантах завтрака. И если ребёнок категорически не ест кашу, то не стоит рвать на себе волосы, а лучше приготовить ему другие блюда.

Источник: unsplash.com

Сегодня многие диетологи и родители ругают манную кашу и стараются не включать ее в рацион. Но если посмотреть на её состав, то он вполне типичен для любых каш. Проблема только в том, что в ней мало пищевых волокон, а значит, у ребенка может возникнуть запор. Чтобы скомпенсировать эту особенность можно положить в нее побольше ягод и фруктов. А так ничего токсичного или вредного в манке нет, и она не настолько сладкая, чтобы ребенок сказал: «С сегодняшнего дня я буду есть только манную кашу».

Если вы готовите кашу ребенку, то старайтесь не класть туда сахар, лучше добавить чернику, голубику, малину, абрикосы, что-то такое, чтобы меньше было быстрых углеводов, а вкус тот же. На мой взгляд, идеальная каша — овсянка или многозерновая каша с отрубями и ягодами. В таком завтраке много клетчатки и витаминов.

Лучше выбирать цельнозерновые каши, которые нужно варить минут десять, а не каши-минутки, которые залил водой, они разбухли и всё.

Но самое важное — это разнообразие, когда ребенок сегодня ест рисовую кашу, завтра овсяную, потом гречневую и так далее. Это залог здорового развития и отличного настроения.