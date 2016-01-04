Счастливые новогодние приключения — от них никто, пожалуй бы, не отказался. Ну а если всё складывается не так, как хотелось бы? Но в нашей сказке, к великой радости, этого не произошло. «Жила-была обезьяна Чаумбэ…»

Сказка «Новогодние приключения обезьяны»

Автор: Ирис Ревю

Жила-была солнечная обезьяна Чаумбэ. Вы спросите, почему солнечная? Да потому что место, где жила Чаумбэ, всё время освещалось солнцем, только глубокой ночью его не было.

С приближением Нового года обезьяна потеряла покой и сон.

— Всё, решено, — думала обезьяна. — Нынче мой год, отправляюсь праздновать туда, где меня ждут.

Ещё осенью почтовый голубь доставил Чаумбэ приглашение на празднование Нового года в Изумрудный лес.

— А вдруг меня ждут новогодние приключения?, — рассуждала она. – Они могут быть счастливыми! — И собралась в дорогу.

— Как же мне добраться до Изумрудного леса? – думала обезьяна. — Доктор Айболит как-то добрался до Африки, а мне наоборот надо из Африки добраться до белого континента.

К морю-океану Чаумбэ доехала на африканском шакале, кит доставил её до белого континента, а орёл — до Изумрудного леса.

А вот тут-то начались настоящие приключения. Чаумбэ окружили страшные чудища с колючими иголками. Они были круглыми, как шары. Ни глаз, ни ресниц, ни бровей у них видно не было. Обезьяна задрожала от страха.

— Кажется, новогодние приключения начались, — думала она, — только совсем не те, которые я ожидала.

Дальше стало ещё страшнее. Какие-то белые звери с длинными ушами начали подозрительно приветливо похлопывать обезьяну по плечу. Но тут появился Дед Мороз (его изображение Чаумбэ видела на открытке, вложенной в конверт вместе с приглашением) и успокоил прибывшую гостью.

— Это ёжики, а это зайцы, и они совсем не страшные, а очень даже милые.

Чаумбэ улыбнулась.

— Давайте же праздновать Новый год, — сказал Дед Мороз.

К собравшимся присоединились белочка и медвежонок. После праздничного ужина Дед Мороз сыграл на балалайке, а ёж и заяц рассказали стихи про обезьяну.

Чаумбэ раскраснелась – вот он, звездный час тихой, скромной обезьяны.

А что касается Нового года, года Обезьяны – то добро пожаловать!