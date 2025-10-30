Послеродовая депрессия у папы: как распознать и как помочь

Если о материнской послеродовой депрессии в последние годы пишут и говорят очень много, то о существовании подобного состояния у отцов стало известно сравнительно недавно.

Источник: Freepik.com/CC0

В мае 2010 года в научном журнале Journal of the American Medical Association были опубликованы результаты масштабного исследования, посвященного этой теме. приводит мнения экспертов о причинах, симптомах и лечении послеродовой депрессии у отцов. Оказалось, что примерно у 10% будущих пап симптомы депрессии появляются начиная с первого триместра беременности их жен и продолжаются еще полгода после появления ребенка на свет. Сайт Parents.comмнения экспертов о причинах, симптомах и лечении послеродовой депрессии у отцов.

Пик депрессии у отцов наступает через три-шесть месяцев после рождения ребенка

Известно, что у мам послеродовая депрессия по большей части связана с гормональной нестабильностью во время и после беременности. Исследования показывают, что у будущих пап — по неизвестным пока причинам — в этот период тоже происходят гормональные изменения. Уровень мужского полового гормона — тестостерона — падает, а уровни «женских» гормонов — эстрогена и пролактина, — а также «гормона стресса» — кортизола — растут.

У некоторых особенно чувствительных мужчин, жены которых ожидают ребенка, могут появиться такие симптомы, как тошнота и лишний вес.

«Эволюционные биологи подозревают, что с помощью гормональных колебаний у мужчин природа подстраховывается, повышая шансы на то, чтобы отец не бросил семью, и между ним и ребенком установились эмоциональные связи», — объяснил американский специалист по мужскому здоровью Уильям Кортнэй. Когда на эти гормональные колебания накладываются нейрохимические изменения в головном мозге, возникающие из-за хронического недосыпания , результатом становится пик депрессий у отцов через три-шесть месяцев после рождения ребенка, считает эксперт.

Помимо недостатка сна — основной причины послеродовой депрессии у пап, — свою роль могут играть и другие факторы, в первую очередь природная склонность к депрессии и стресс. Источниками стресса могут быть напряженные отношения с мамой ребенка, финансовые проблемы, колики у младенца, наличие у него каких-то заболеваний.

«Все родители сталкиваются с эмоциональными и социальными потрясениями, связанными с рождением малыша, что повышает риск депрессии», — пояснила психотерапевт Сара Розенквист. При этом в зоне риска находятся даже приемные родители.

Послеродовая депрессия у матери резко повышает шансы на то, что такая же проблема возникнет и у отца.

«Половина мужчин, чьи партнерши страдают от депрессии, сами находятся в том же положении, — говорит доктор Кортнэй. — Депрессия у обоих родителей может привести к разрушительным последствиям для их отношений друг с другом, и особенно опасна для их детей».

При этом мужчины, чаще всего, грустят и страдают в одиночестве и не обращаются за помощью к специалистам. Виной тому царящие в обществе представления о том, что мужчина должен быть сильным и стойко переносить испытания.

«Когда мужчины начинают испытывать постоянную тревогу, страх, тоску, ощущать душевную пустоту или чувствовать, что все выходит из-под контроля, они, может, и понимают, что с ними что-то не так, но загоняют свои эмоции вглубь и не ищут помощи», — отметил доктор Кортнэй.

Важный симптом — трудоголизм

У некоторых мужчин послеродовая депрессия может проявляться в постоянно подавленном настроении, а кто-то становится, наоборот, раздражительным, возбужденным или даже агрессивным. Папы могут начать страдать от одышки, учащенного сердцебиения, даже от панических атак. К ним могут приходить мысли о суициде, они могут потерять интерес к сексу или к занятиям, которые прежде приносили радость.

В особенно тяжелых случаях новоиспеченные отцы под влиянием депрессии могут пуститься во все тяжкие – начать пить, увлечься азартными играми или завести интрижку на стороне.

Еще один симптом — трудоголизм. «Отцы, которые внезапно начали работать по 60 часов в неделю, тоже могут быть в депрессии, так как погружение в работу — это способ, который применяют многие мужчины, чтобы справиться со стрессом», — объяснил доктор Кортнэй.

Тревожиться стоит начинать, если симптомы длятся более двух-трех недель, и папа не начинает себя лучше чувствовать, после того как, например, выспится, позанимается в спортзале или встретится с друзьями. Даже изначально умеренная депрессия без должного лечения будет только усугубляться, и последствия такого развития событий могут быть очень негативными.

«Хотя влияние отцовской депрессии на потомство изучено хуже, чем материнской, мы знаем, что депрессивные отцы обычно принимают мало участия в жизни детей. А это приводит к задержке речевого развития, а также повышает риск деструктивного поведения, эмоциональных и социальных проблем в более старшем возрасте», — пояснил Полсон.

Терапия может спасти жизнь

Исследования показывают, что психотерапия, иногда в сочетании с антидепрессантами, очень эффективны при лечении депрессии. Важно найти профессионала, специализирующегося на работе именно с мужчинами.

«Мы говорим мужчинам: “Ты не одинок, это не твоя вина, ты ни в чем не виноват”. Папы обычно думают про себя: “Я плохой отец”, но это совсем не так», — говорит психотерапевт Кристина Хибберт, эксперт по послеродовым депрессиям.