Послеродовая депрессия у папы: как распознать и как помочь

В мае 2010 года в научном журнале Journal of the American Medical Association были опубликованы результаты масштабного исследования, посвященного этой теме.приводит мнения экспертов о причинах, симптомах и лечении послеродовой депрессии у отцов.
Пик депрессии у отцов наступает через три-шесть месяцев после рождения ребенка
Известно, что у мам послеродовая депрессия по большей части связана с гормональной нестабильностью во время и после беременности. Исследования показывают, что у будущих пап — по неизвестным пока причинам — в этот период тоже происходят гормональные изменения. Уровень мужского полового гормона — тестостерона — падает, а уровни «женских» гормонов — эстрогена и пролактина, — а также «гормона стресса» — кортизола — растут.
У некоторых особенно чувствительных мужчин, жены которых ожидают ребенка, могут появиться такие симптомы, как тошнота и лишний вес.
«Эволюционные биологи подозревают, что с помощью гормональных колебаний у мужчин природа подстраховывается, повышая шансы на то, чтобы отец не бросил семью, и между ним и ребенком установились эмоциональные связи», — объяснил американский специалист по мужскому здоровью Уильям Кортнэй.хронического недосыпания, результатом становится пик депрессий у отцов через три-шесть месяцев после рождения ребенка, считает эксперт.
Помимо недостатка сна — основной причины послеродовой депрессии у пап, — свою роль могут играть и другие факторы, в первую очередь природная склонность к депрессии и стресс. Источниками стресса могут быть напряженные отношения с мамой ребенка, финансовые проблемы, колики у младенца, наличие у него каких-то заболеваний.
«Все родители сталкиваются с эмоциональными и социальными потрясениями, связанными с рождением малыша, что повышает риск депрессии», — пояснила психотерапевт Сара Розенквист. При этом в зоне риска находятся даже приемные родители.
Послеродовая депрессия у матери резко повышает шансы на то, что такая же проблема возникнет и у отца.
При этом мужчины, чаще всего, грустят и страдают в одиночестве и не обращаются за помощью к специалистам. Виной тому царящие в обществе представления о том, что мужчина должен быть сильным и стойко переносить испытания.
«Когда мужчины начинают испытывать постоянную тревогу, страх, тоску, ощущать душевную пустоту или чувствовать, что все выходит из-под контроля, они, может, и понимают, что с ними что-то не так, но загоняют свои эмоции вглубь и не ищут помощи», — отметил доктор Кортнэй.
Важный симптом — трудоголизм
У некоторых мужчин послеродовая депрессия может проявляться в постоянно подавленном настроении, а кто-то становится, наоборот, раздражительным, возбужденным или даже агрессивным. Папы могут начать страдать от одышки, учащенного сердцебиения, даже от панических атак. К ним могут приходить мысли о суициде, они могут потерять интерес к сексу или к занятиям, которые прежде приносили радость.
В особенно тяжелых случаях новоиспеченные отцы под влиянием депрессии могут пуститься во все тяжкие – начать пить, увлечься азартными играми или завести интрижку на стороне.
Еще один симптом — трудоголизм. «Отцы, которые внезапно начали работать по 60 часов в неделю, тоже могут быть в депрессии, так как погружение в работу — это способ, который применяют многие мужчины, чтобы справиться со стрессом», — объяснил доктор Кортнэй.
Тревожиться стоит начинать, если симптомы длятся более двух-трех недель, и папа не начинает себя лучше чувствовать, после того как, например, выспится, позанимается в спортзале или встретится с друзьями. Даже изначально умеренная депрессия без должного лечения будет только усугубляться, и последствия такого развития событий могут быть очень негативными.
«Хотя влияние отцовской депрессии на потомство изучено хуже, чем материнской, мы знаем, что депрессивные отцы обычно принимают мало участия в жизни детей. А это приводит к задержке речевого развития, а также повышает риск деструктивного поведения, эмоциональных и социальных проблем в более старшем возрасте», — пояснил Полсон.
Терапия может спасти жизнь
Исследования показывают, что психотерапия, иногда в сочетании с антидепрессантами, очень эффективны при лечении депрессии. Важно найти профессионала, специализирующегося на работе именно с мужчинами.
«Мы говорим мужчинам: “Ты не одинок, это не твоя вина, ты ни в чем не виноват”. Папы обычно думают про себя: “Я плохой отец”, но это совсем не так», — говорит психотерапевт Кристина Хибберт, эксперт по послеродовым депрессиям.
«Важно помнить, что всех негативных последствий мужской послеродовой депрессии можно избежать, — подчеркнул доктор Кортнэй. — Хотя это очень серьезное, иногда даже угрожающее жизни состояние, с правильным лечением и поддержкой мужчина может полностью поправиться. Терапия может спасти жизнь мужчины или его брак. Если отец не способен заставить себя пойти к специалисту ради самого себя, он должен сделать это ради своего ребенка. Мужчины должны понимать, что депрессия — это болезнь, а не слабость характера. Признать, что ты в депрессии, вовсе не означает проявить малодушие и сдаться. Это означает взять на себя ответственность за свою жизнь».
Свежие комментарии