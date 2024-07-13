«Правило 30 секунд», о котором должны знать все родители

Основатель проекта «Безопасное детство» Дмитрий Орлов рассказал Детям Mail.ru о «правиле 30 секунд», без знания которого не стоит отправляться вместе с ребенком к морю, реке, озеру и даже бассейну на дачном участке.
Отдых на природе — это часто отдых рядом с водой.вода и маленькие дети — очень опасное сочетание. Поэтому выбирайте место для отдыха, руководствуясь «правилом 30 секунд», разработанным социальным проектом «Безопасное детство». Оно очень простое и состоит всего из двух пунктов:
- Взрослый, который наблюдает за ребенком, должен располагаться так, чтобы оказаться рядом с ним в течение 30 секунд.
- Взрослый должен смотреть на ребенка не реже чем один раз в 30 секунд.
Почему это важно? Потому что если ребенок начнет тонуть (как мы знаем, беззвучно), то уже через 5 минут в его головном мозге произойдут необратимые изменения.
Если родитель (или ответственный взрослый) спохватится позже, чем через 30 секунд после того, как ребенок начал тонуть, то он не успеет добежать до ребенка, достать его из воды и провести сердечно-легочную реанимацию. В подобной ситуации каждая секунда на счету, поскольку в этот момент ребенок уже не дышит и в его мозг не поступает кислород.
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