«Правило 30 секунд», о котором должны знать все родители

Если родитель (или ответственный взрослый) спохватится позже, чем через 30 секунд после того, как ребенок начал тонуть, то он не успеет добежать до ребенка, достать его из воды и провести сердечно-легочную реанимацию. В подобной ситуации каждая секунда на счету, поскольку в этот момент ребенок уже не дышит и в его мозг не поступает кислород.