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«Правило 30 секунд», о котором должны знать все родители

Оно спасет вашему ребенку жизнь.

Основатель проекта «Безопасное детство» Дмитрий Орлов рассказал Детям Mail.ru о «правиле 30 секунд», без знания которого не стоит отправляться вместе с ребенком к морю, реке, озеру и даже бассейну на дачном участке.

источник: Freepik

Отдых на природе — это часто отдых рядом с водой.

А вода и маленькие дети — очень опасное сочетание. Поэтому выбирайте место для отдыха, руководствуясь «правилом 30 секунд», разработанным социальным проектом «Безопасное детство». Оно очень простое и состоит всего из двух пунктов:

  1. Взрослый, который наблюдает за ребенком, должен располагаться так, чтобы оказаться рядом с ним в течение 30 секунд.
  2. Взрослый должен смотреть на ребенка не реже чем один раз в 30 секунд.
Почему это важно? Потому что если ребенок начнет тонуть (как мы знаем, беззвучно), то уже через 5 минут в его головном мозге произойдут необратимые изменения.

Если родитель (или ответственный взрослый) спохватится позже, чем через 30 секунд после того, как ребенок начал тонуть, то он не успеет добежать до ребенка, достать его из воды и провести сердечно-легочную реанимацию. В подобной ситуации каждая секунда на счету, поскольку в этот момент ребенок уже не дышит и в его мозг не поступает кислород.

Опасности подстерегают ребенка не только у воды, но и дома. Вот 9 опасных для детей предметов, которые есть почти в каждой квартире:

unsplash.com

Фото на обложке материала: Freepik

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